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Δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ έκρινε ένοχους δύο πρώην διοργανωτές των ετήσιων εκδηλώσεων μνήμης για την Τιενανμέν με την κατηγορία της υποκίνησης σε ανατροπή του καθεστώτος, σε μια υπόθεση που θεωρείται σημαντικό τεστ για τον νόμο περί εθνικής ασφάλειας που επέβαλε το Πεκίνο.

Το Πρωτοδικείο έκρινε την Παρασκευή ενόχους τον Λι Τσεουκ-γιαν, 69 ετών, και την Τσόου Χανγκ-τούνγκ, 41 ετών, για τη μακροχρόνια έκκληση της Συμμαχίας του Χονγκ Κονγκ να «τερματιστεί η μονοκομματική διακυβέρνηση».

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών, με την απόφαση για το ύψος των ποινών να αναμένεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η κατηγορία για ανατροπή της κινεζικής ηγεσίας

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η δράση της Συμμαχίας αποσκοπούσε στην υποκίνηση άλλων προσώπων να ανατρέψουν με παράνομα μέσα την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.

Και οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία. Ο Λι υποστήριξε ότι η επιθυμία του για πολιτικές μεταρρυθμίσεις πήγαζε από την αγάπη του για τη χώρα και όχι από εχθρότητα απέναντί της.

Η οργάνωση, η οποία έχει πλέον διαλυθεί και είχε την επίσημη ονομασία Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China, διοργάνωνε επί τρεις δεκαετίες συγκεντρώσεις με κεριά στο Victoria Park.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνταν στη μνήμη των θυμάτων της αιματηρής καταστολής των διαδηλώσεων στην πλατεία Τιενανμέν το 1989 από τον κινεζικό στρατό. Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κέντρο του Πεκίνου, ενώ ορισμένες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών σε χιλιάδες.

Υπό κράτηση από το 2021

Ο Λι Τσεουκ-γιαν, βετεράνος συνδικαλιστής και πρώην βουλευτής, και η δικηγόρος Τσόου Χανγκ-τούνγκ, η οποία εκπροσώπησε η ίδια τον εαυτό της στη δικαστική διαδικασία, βρίσκονται υπό κράτηση από το 2021.

Η υπόθεση βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω της εφαρμογής του νόμου περί εθνικής ασφάλειας στο Χονγκ Κονγκ. Οι αρχές της πόλης υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο αποκατέστησε τη σταθερότητα και παράλληλα προστατεύει τα νόμιμα δικαιώματα και τις ελευθερίες.

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