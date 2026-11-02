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Από ένα ιδιαίτερο κουταλάκι, μέχρι ένα ποτήρι με το λογότυπο του εστιατορίου, δεν είναι λίγοι οι πελάτες που φεύγουν από ένα γεύμα παίρνοντας μαζί τους κάτι που δεν περιλαμβάνεται στον λογαριασμό. Για ορισμένους είναι ένα αναμνηστικό μιας όμορφης βραδιάς. Για άλλους, μια αυθόρμητη κίνηση ή η μικρή ικανοποίηση ότι απέκτησαν κάτι χωρίς να πληρώσουν. Για τα εστιατόρια, ωστόσο, οι μικροκλοπές αυτές έχουν πραγματικό κόστος, το οποίο μπορεί να γίνει ιδιαίτερα σημαντικό όταν επαναλαμβάνονται καθημερινά.

Σύμφωνα με το Bloomberg, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Lucky Cat, του εστιατορίου του διάσημου σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ στο Λονδίνο. Λίγο μετά το άνοιγμα του δεύτερου καταστήματος της αλυσίδας στην περιοχή Bishopsgate, τον Φεβρουάριο του 2025, ο Ράμσεϊ αποκάλυψε, ότι μέσα σε μία εβδομάδα είχαν εξαφανιστεί 477 χρυσά διακοσμητικά γατάκια, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως στηρίγματα για τα ξυλάκια φαγητού. Με κόστος 4,50 λίρες το καθένα, η συνολική ζημιά πλησίασε τις 2.150 λίρες.

Το περιστατικό δεν αποτελεί εξαίρεση. Σε εστιατόρια του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης, οι ιδιοκτήτες αναφέρουν ότι οι πελάτες παίρνουν από απλά μαχαιροπίρουνα και ποτήρια μέχρι διακοσμητικά, φωτιστικά και αντικείμενα από τις τουαλέτες.

Γιατί οι πελάτες παίρνουν αντικείμενα από τα εστιατόρια

Η ψυχολογία πίσω από αυτές τις μικροκλοπές συνδέεται συχνά με την αίσθηση ότι πρόκειται για μια πράξη χωρίς πραγματικό θύμα. Η ψυχίατρος Άλι Γιανγκ, η οποία ειδικεύεται στη συμβουλευτική για θέματα καθημερινής ζωής, εξηγεί ότι όταν κάποιος δεν βλέπει άμεσα το πρόσωπο που ζημιώνει, είναι ευκολότερο να υποβαθμίσει τη σημασία της πράξης του. Ο πελάτης μπορεί να θεωρεί ότι ένα μεγάλο εστιατόριο δεν θα επηρεαστεί από την απώλεια ενός ποτηριού ή ότι ο σερβιτόρος δεν θα υποστεί κάποια συνέπεια.

Σύμφωνα με τον Τζο Χέινς, συνιδιοκτήτη των εστιατορίων Cloth στο Λονδίνο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν επίσης η κατανάλωση αλκοόλ, η αίσθηση ότι ο πελάτης δικαιούται κάτι παραπάνω και ο ενθουσιασμός μιας μικρής παράνομης πράξης σε δημόσιο χώρο. Τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του πρώτου Cloth, στην περιοχή Smithfield, εξαφανίστηκαν περίπου 20 θήκες λογαριασμού, κατασκευασμένες από παλιές ταμπακιέρες, με κόστος περίπου 25 λίρες η καθεμία. Η επιχείρηση τις αντικατέστησε με οικονομικότερες, αξίας 4 λιρών.

Για πολλούς πελάτες, πάντως, το κίνητρο δεν είναι οικονομικό. Ένα αντικείμενο μπορεί να λειτουργεί ως αναμνηστικό μιας ιδιαίτερης εμπειρίας, ενός ταξιδιού ή μιας οικογενειακής εξόδου. Η ψυχοθεραπεύτρια Τάρα Ρόζγκαρτεν επισημαίνει ότι ορισμένοι καταναλωτές, έχοντας πληρώσει αρκετά για μια γευστική εμπειρία, αισθάνονται ότι δικαιούνται να πάρουν κάτι μαζί τους. Συχνά θεωρούν επίσης ότι τα εστιατόρια διαθέτουν αρκετά αποθέματα και δεν θα αντιληφθούν την απώλεια.

Οι ακριβότεροι λογαριασμοί και η αίσθηση ότι «το δικαιούμαστε»

Η αύξηση του κόστους της εστίασης ενδέχεται να ενισχύει αυτή τη συμπεριφορά. Στις ΗΠΑ, οι τιμές των μενού ήταν τον Αύγουστο αυξημένες κατά 3,4% σε ετήσια βάση, ενώ στη Βρετανία η αντίστοιχη αύξηση έφτασε περίπου το 4,9%, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Bloomberg. Όπως εξηγεί η Γιανγκ, όταν οι πελάτες θεωρούν ότι ένα γεύμα έχει γίνει υπερβολικά ακριβό, μπορεί να αρχίσουν να δικαιολογούν ευκολότερα την απόφαση να πάρουν ένα φλιτζάνι ή κάποιο άλλο μικρό αντικείμενο.

Η ψυχολόγος Τζέιν Χάλσαλ, η οποία ειδικεύεται στις εξαρτήσεις, σημειώνει ότι το περιβάλλον ενός εστιατορίου μπορεί να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη αίσθηση χαλάρωσης, μέσα στην οποία οι συνηθισμένοι κανόνες συμπεριφοράς γίνονται λιγότερο αυστηροί. Το αλκοόλ και η παρότρυνση της παρέας μπορούν επίσης να επηρεάσουν την κρίση. Η ίδια, ωστόσο, διαχωρίζει τις περιστασιακές μικροκλοπές από την επίμονη και δύσκολα ελεγχόμενη επιθυμία για κλοπή, η οποία σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να σχετίζεται με διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων, όπως η κλεπτομανία.

Το κόστος για τα εστιατόρια είναι μεγαλύτερο απ’ όσο φαίνεται

Παρότι ένα κουταλάκι ή ένα ποτήρι μπορεί να μοιάζει ασήμαντη απώλεια, το συνολικό κόστος γίνεται αισθητό, ιδιαίτερα στις μικρότερες επιχειρήσεις. Η Κλερ Πτακ, ιδρύτρια του Violet Cakes στο Λονδίνο, θυμάται ότι όταν άνοιξε το κατάστημά της το 2010, είχε επενδύσει περίπου 10.000 λίρες στη δημιουργία του χώρου, επιλέγοντας ιδιαίτερα vintage αντικείμενα. Σύντομα άρχισαν να εξαφανίζονται διακοσμητικά, περιοδικά και σκεύη, ακόμη και ένας μεγάλος καθρέφτης από την τουαλέτα. Μεταξύ των αντικειμένων που εκλάπησαν ήταν και μια ζαχαριέρα αξίας 60 λιρών.

«Πάντα καταλαβαίνεις όταν κάτι έχει κλαπεί και το νιώθαμε», αναφέρει. Όταν ανακαίνισε το κατάστημα το 2020, επέλεξε λιγότερο ιδιαίτερα αντικείμενα, ώστε να μην αποτελούν τόσο εύκολο στόχο. Η πίεση στις επιχειρήσεις εστίασης είναι ήδη μεγάλη λόγω της αύξησης του κόστους των πρώτων υλών και της εργασίας. Στη Βρετανία, τα κέρδη των 100 μεγαλύτερων ομίλων εστίασης μειώθηκαν κατά 44% το 2026 σε σύγκριση με το 2025, σύμφωνα με την εταιρεία UHY Hacker Young.

Ο επιχειρηματίας Λοράν Τουροντέλ, ιδρυτής του ομίλου LT Hospitality, εξηγεί ότι η ζημιά δεν περιορίζεται στην αξία των αντικειμένων. Περιλαμβάνει επίσης τον χρόνο και τη διαδικασία που απαιτούνται για την αντικατάστασή τους. Στα εστιατόριά του στη Νέα Υόρκη, μεταξύ των οποίων το L’Amico, οι απώλειες από κλοπές υπολογίζονται στον οικονομικό προγραμματισμό της επιχείρησης. Όπως αναφέρει, τα ποσά μπορεί να φτάνουν τα 300 έως 500 δολάρια τον μήνα, ενώ σε ετήσια βάση εκτιμώνται περίπου στις 3.000 έως 4.000 δολάρια. Στο L’Amico, η επιχείρηση περιόρισε τη χρήση ορισμένων ειδικά σχεδιασμένων σκευών, επειδή η αντικατάστασή τους ήταν δαπανηρή και χρονοβόρα. Οι πελάτες εξακολουθούν να παίρνουν δερμάτινα καλύμματα μενού, αξίας περίπου 45 δολαρίων το καθένα, μαχαίρια και λίστες κρασιών.

Πώς αντιδρούν οι επιχειρήσεις

Ορισμένα εστιατόρια έχουν επιλέξει να μετατρέψουν το πρόβλημα σε εμπορική ευκαιρία, διαθέτοντας προς πώληση τα αντικείμενα που οι πελάτες συνηθίζουν να παίρνουν. Στο ιστορικό St John του Λονδίνου, τα χαρακτηριστικά λευκά κεραμικά τασάκια με το λογότυπο του εστιατορίου εξαφανίζονταν από τα τραπέζια σχεδόν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, το 1994.

Σύμφωνα με τον συνιδρυτή του, Τρέβορ Γκάλιβερ, με την πάροδο των ετών οι απώλειες έφτασαν τις δεκάδες χιλιάδες τεμάχια. Το εστιατόριο σταμάτησε να τοποθετεί τα συγκεκριμένα τασάκια στα τραπέζια το 2022 και άρχισε να τα διαθέτει προς πώληση μέσω της ιστοσελίδας του, έναντι 17,50 λιρών. Έκτοτε έχουν πουληθεί περισσότερα από 50.000 τεμάχια. Παρόμοια στρατηγική ακολούθησε το βραβευμένο με δύο αστέρια Michelin εστιατόριο Odo στη Νέα Υόρκη.

Όταν άνοιξε το 2018, οι υπεύθυνοι διαπίστωσαν ότι εξαφανίζονταν ασημένιοι κρίκοι για πετσέτες, μέρος των ιδιαίτερων επιτραπέζιων σκευών που εισάγονται από την Ιαπωνία. Στα τέλη του 2025 δημιουργήθηκε το ηλεκτρονικό κατάστημα Odo at Home, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αγοράζουν αντίστοιχα αντικείμενα. Οι ασημένιοι κρίκοι που διατίθενται προς πώληση κοστίζουν από λίγο πάνω από 300 έως σχεδόν 600 δολάρια. Η τάση αυτή αναδεικνύει και μια ευρύτερη συνέπεια των μικροκλοπών, όσο περισσότερα ιδιαίτερα αντικείμενα εξαφανίζονται, τόσο περισσότερα εστιατόρια αναγκάζονται να τα αντικαθιστούν με απλούστερες και οικονομικότερες επιλογές. Έτσι, χάνεται σταδιακά ένα μέρος της αισθητικής και της εμπειρίας που κάνει έναν χώρο ξεχωριστό.

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