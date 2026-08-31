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Το ChatGPT, το Reddit και η Roblox θα τεθούν υπό αυστηρότερη εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ξεπέρασαν το όριο των 45 εκατομμυρίων μηνιαίων χρηστών εντός της ΕΕ.

Το chatbot της OpenAI χαρακτηρίστηκε ως πολύ μεγάλη διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης (VLOSE), ενώ το κοινωνικό δίκτυο Reddit και η πλατφόρμα βιντεοπαιχνιδιών Roblox χαρακτηρίστηκαν ως πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες (VLOPs) στο πλαίσιο του Digital Services Act (DSA), σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη Δευτέρα.

Είχε ήδη γίνει γνωστό ότι το ChatGPT και η Roblox επρόκειτο να ενταχθούν στην κατηγορία των υπηρεσιών που υπόκεινται στο αυστηρότερο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Πρόστιμα έως 6% του παγκόσμιου τζίρου

Ο DSA υποχρεώνει τα κοινωνικά δίκτυα και τις μηχανές αναζήτησης να λαμβάνουν αποτελεσματικότερα μέτρα για την αντιμετώπιση παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου στις υπηρεσίες τους.

Στις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες περιλαμβάνονται ήδη υπηρεσίες της Meta Platforms, όπως το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, καθώς και το X του Έλον Μασκ.

Οι εταιρείες που υπάγονται στο αυστηρότερο καθεστώς του DSA είναι υποχρεωμένες, μεταξύ άλλων, να υποβάλλουν εκθέσεις διαφάνειας, να παρουσιάζουν αναλυτικά τα σχέδιά τους για τον περιορισμό συστημικών κινδύνων και να καταβάλλουν ετήσιο τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων, βρίσκονται αντιμέτωπες με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και το 6% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών τους.

Στο επίκεντρο η προστασία των παιδιών

Ένας από τους βασικούς στόχους του DSA είναι η ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο, υποχρεώνοντας τις τεχνολογικές εταιρείες να δημιουργούν ασφαλέστερο ψηφιακό περιβάλλον για τους νεότερους χρήστες.

Η Roblox, η οποία έχει δεχθεί κριτική για τα μέτρα προστασίας των παιδιών στην πλατφόρμα της, προχώρησε πρόσφατα στην εφαρμογή αυστηρότερων ελέγχων σχετικά με το ποιοι μπορούν να επικοινωνούν με ανήλικους χρήστες και σε ποια παιχνίδια μπορούν να συμμετέχουν.

Παράλληλα, η εταιρεία επεκτείνεται περισσότερο στη διαφημιστική αγορά, έναν τομέα στον οποίο ο DSA επιδιώκει μεγαλύτερη διαφάνεια, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διαφημίσεις και πρακτικές μάρκετινγκ που απευθύνονται σε παιδιά.

Πάνω από δώδεκα έρευνες από τις Βρυξέλλες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει περισσότερες από δώδεκα έρευνες σε βάρος διαδικτυακών πλατφορμών από τότε που ο DSA τέθηκε σε ισχύ το 2022.

Το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο έχει προκαλέσει παράλληλα έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μέσω των ψηφιακών κανονισμών της στοχοποιεί αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Η ένταξη των ChatGPT, Reddit και Roblox στο αυστηρότερο επίπεδο εποπτείας διευρύνει πλέον τον κατάλογο των μεγάλων ψηφιακών υπηρεσιών για τις οποίες οι Βρυξέλλες απαιτούν αυξημένη λογοδοσία, διαφάνεια και αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων που δημιουργούνται για τους χρήστες.

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