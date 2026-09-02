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Ο Γιοακίμ Νάγκελ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), έδειξε ότι η τράπεζα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο απέφυγε να δώσει σαφή κατεύθυνση για τις επόμενες κινήσεις της νομισματικής πολιτικής.

«Οι αγορές αποτιμούν με πιθανότητα άνω του 95% ότι θα αυξήσουμε τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου και θα έλεγα ότι έχουν αρκετά καλή εικόνα για το πώς είναι πιθανό να αντιδράσουμε σε αυτή τη φάση», δήλωσε ο πρόεδρος της Bundesbank σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde.

Ωστόσο, ο Νάγκελ δεν δεσμεύτηκε για το ενδεχόμενο περαιτέρω αυξήσεων, επισημαίνοντας ότι η προσέγγιση της ΕΚΤ, με αποφάσεις που λαμβάνονται «συνεδρίαση προς συνεδρίαση», έχει αποδειχθεί αποτελεσματική μέχρι σήμερα και θα συνεχίσει να εφαρμόζεται.

Αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα των επιτοκίων

«Πέρα από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, ωστόσο, είμαι προσεκτικός στο να δώσω οποιαδήποτε συγκεκριμένη καθοδήγηση», ανέφερε ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης.

Όπως εξήγησε, οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου εξακολουθούν να παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις, οι χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένουν ιδιαίτερα ευμετάβλητες και το επίπεδο αβεβαιότητας είναι υψηλό.

«Είναι μια άβολη κατάσταση — και από την πλευρά της νομισματικής πολιτικής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν ήδη προετοιμάσει το έδαφος για μια νέα αύξηση επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα, μετά την αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο.

Ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο

Η πίεση για αυστηρότερη πολιτική ενισχύθηκε μετά τα τελευταία στοιχεία που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 3,3% τον Αύγουστο, ενώ η οικονομία εμφανίζεται πιο ανθεκτική από τις αρχικές εκτιμήσεις, παρά τις επιπτώσεις από τις γεωπολιτικές εντάσεις και τον πόλεμο στο Ιράν.

«Ο πληθωρισμός δεν βρίσκεται κοντά στον μεσοπρόθεσμο στόχο μας», δήλωσε ο Νάγκελ.

«Βρίσκεται περίπου στο 3% αντί για 2%. Και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ιουνίου, ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στο 2% μεσοπρόθεσμα μόνο εάν τα επιτόκια παραμείνουν υψηλότερα», πρόσθεσε.

Η τοποθέτηση του Νάγκελ επιβεβαιώνει ότι η ΕΚΤ παραμένει προσηλωμένη στη μάχη κατά του πληθωρισμού, αλλά ταυτόχρονα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στη στρατηγική της, ανάλογα με την πορεία των τιμών ενέργειας, των αγορών και της οικονομίας.

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