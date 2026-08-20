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Το φοινικέλαιο σκαρφάλωσε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων περίπου 20 μηνών, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση από τον κλάδο των βιοκαυσίμων και οι εντεινόμενοι κίνδυνοι για την παραγωγή λόγω του ισχυρότερου Ελ Νίνιο στηρίζουν τις τιμές.

Η Ινδονησία, ο μεγαλύτερος παραγωγός φοινικέλαιου στον κόσμο, έθεσε πρόσφατα σε εφαρμογή το φιλόδοξο πρόγραμμα B50 για τα βιοκαύσιμα, το οποίο προβλέπει υψηλότερη ανάμειξη φοινικέλαιου στα καύσιμα. Η εφαρμογή του αναμένεται να κατευθύνει μεγαλύτερες ποσότητες της παραγωγής στην εγχώρια ενεργειακή αγορά, περιορίζοντας τις διαθέσιμες ποσότητες για εξαγωγές.

Η ξηρασία απειλεί την παραγωγή

Την ίδια στιγμή, περίοδος ξηρασίας έχει πλήξει πρόσφατα τους παραγωγούς τόσο στην Ινδονησία όσο και στη Μαλαισία, τη δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα παγκοσμίως. Το καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο συνδέεται συνήθως με ξηρότερες συνθήκες σε μεγάλο μέρος της Νοτιοανατολικής Ασίας, γεγονός που μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την παραγωγή του τροπικού ελαίου.

Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) προβλέπει ότι τα παγκόσμια αποθέματα φοινικέλαιου θα υποχωρήσουν σε χαμηλό εννέα ετών την περίοδο 2026-2027, ενισχύοντας τις ανησυχίες για στενότερη προσφορά στη διεθνή αγορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στην Κουάλα Λουμπούρ ενισχύθηκαν την Πέμπτη έως και 0,7%, φθάνοντας τα 4.927 ρίνγκιτ ανά τόνο, το υψηλότερο ενδοσυνεδριακό επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2024.

Ανησυχία για νέες πιέσεις στις τιμές τροφίμων

Η άνοδος του φοινικέλαιου συμπίπτει με ανατιμήσεις και σε άλλα βασικά αγροτικά εμπορεύματα, μεταξύ των οποίων το καλαμπόκι και η ζάχαρη, δημιουργώντας τον κίνδυνο νέων πιέσεων στον πληθωρισμό των τροφίμων.

Πρόσθετη στήριξη στις τιμές των φυτικών ελαίων προσφέρουν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μαύρη Θάλασσα. Οι πρόσφατες επιθέσεις στην περιοχή έχουν περιορίσει δραστικά τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων από τη Ρωσία και την Ουκρανία, δύο από τους σημαντικότερους προμηθευτές ηλιέλαιου στον κόσμο.

Καθώς οι διαθέσιμες ποσότητες ηλιέλαιου μειώνονται, οι αγοραστές στρέφονται σε ανταγωνιστικά φυτικά έλαια, μεταξύ αυτών και το φοινικέλαιο, προκειμένου να καλύψουν το κενό στην προσφορά.

Το υψηλό που καταγράφηκε την Πέμπτη αποτελεί από τεχνικής πλευράς «σημείο διάσπασης», σύμφωνα με τον Γκνανασεκάρ Τιαγκαρατζάν, επικεφαλής στρατηγικής trading και αντιστάθμισης κινδύνου στην Kaleesuwari Intercontinental.

Ωστόσο, ο ίδιος εκτιμά ότι υπάρχουν παράγοντες που θα μπορούσαν να περιορίσουν την περαιτέρω άνοδο των τιμών, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση του ρίνγκιτ της Μαλαισίας και οι ανταγωνιστικές τιμές του σογιέλαιου.

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