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Η Geely Automobile Holdings κατέγραψε ισχυρή αύξηση κερδών στο δεύτερο τρίμηνο, καθώς η δυναμική των εξαγωγών βοήθησε την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία να αντισταθμίσει την υποτονική ζήτηση στην εγχώρια αγορά. Παράλληλα, ανακοίνωσε αναδιάρθρωση της διοικητικής της ομάδας, με τον Λι Σουφού να αποχωρεί από τη θέση του προέδρου.

Ο Λι αναλαμβάνει τον τίτλο του επίτιμου προέδρου εφ’ όρου ζωής, μια αλλαγή που θα του επιτρέψει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στις υπόλοιπες επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ενώ παράλληλα εντάσσεται στον σχεδιασμό της εταιρείας για τη διαδοχή στην ηγεσία.

Ωστόσο, θα παραμείνει πρόεδρος της μητρικής Zhejiang Geely Holding Group, γεγονός που δείχνει ότι θα εξακολουθήσει να έχει εποπτικό ρόλο στην ευρύτερη αυτοκινητοβιομηχανική αυτοκρατορία του ομίλου.

Άνοδος 36% στα τριμηνιαία κέρδη

Η διοικητική αλλαγή ανακοινώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα οποία τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 36% στα 4,9 δισ. γουάν (727 εκατ. δολάρια) στο τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου, ευθυγραμμιζόμενα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου, τα κέρδη μειώθηκαν κατά 1,8% στα 9,09 δισ. γουάν, ωστόσο ξεπέρασαν τις προβλέψεις της αγοράς.

Η μετοχή της Geely Auto έκλεισε με άνοδο 4,8% στο Χονγκ Κονγκ, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν θετικά τόσο τις επιδόσεις όσο και τις προοπτικές των εξαγωγών.

Στροφή στο εξωτερικό – Στόχος 920.000 εξαγωγές

Καθώς η δυναμική της κινεζικής αγοράς εξασθενεί, η Geely επιδιώκει να ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή παρουσία της. Η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε ότι αύξησε κατά 23% τον στόχο εξαγωγών της για το 2026, στις 920.000 μονάδες.

Η αναθεώρηση ακολουθεί ένα ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο εξάμηνο, κατά το οποίο οι εξαγωγές της Geely υπερδιπλασιάστηκαν και έφτασαν τα 474.228 οχήματα.

Την ίδια στιγμή, οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Κίνα υποχώρησαν κατά 20% στο πρώτο εξάμηνο, ενώ η Passenger Car Association προβλέπει συρρίκνωση 14% για το σύνολο του 2026.

Η μάχη με την BYD

Το μικρό προβάδισμα που είχε αποκτήσει η Geely έναντι της BYD στις αρχές του έτους έχει πλέον χαθεί. Η μεγαλύτερη κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο επωφελήθηκε από την ενίσχυση της ζήτησης που προκάλεσαν οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

Οι πωλήσεις της BYD στο εξωτερικό ξεπέρασαν τα 812.700 αυτοκίνητα στο πρώτο εξάμηνο, όγκος σχεδόν διπλάσιος από τις εξαγωγές της Geely.

Παρότι η Geely Auto διαθέτει τόσο αμιγώς ηλεκτρικά όσο και υβριδικά οχήματα, κινήθηκε πιο αργά από την BYD στη δημιουργία διεθνούς δικτύου διανομής και τώρα επιχειρεί να καλύψει τη διαφορά.

Το premium στοίχημα της Zeekr

Θετικά αποτελέσματα αποδίδει και η προσπάθεια της Geely να ενισχύσει την παρουσία της στις ακριβότερες κατηγορίες της αγοράς μέσω της Zeekr.

Το πολυτελές SUV Zeekr 9X έγινε το αυτοκίνητο με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Κίνα στην κατηγορία οχημάτων αξίας άνω των 500.000 γουάν.

Η επιτυχία των premium μοντέλων συνέβαλε στην αύξηση της μέσης τιμής πώλησης ανά αυτοκίνητο κατά 15.000 γουάν, στα 112.000 γουάν.

Ισπανία και Βραζιλία στο σχέδιο διεθνούς επέκτασης

Η Geely ενισχύει παράλληλα την παραγωγική παρουσία της εκτός Κίνας. Τον Ιούλιο κατέληξε σε συμφωνία για την αξιοποίηση παραγωγικής δυναμικότητας στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας, το οποίο δεν χρησιμοποιείται πλήρως.

Παράλληλα, σχεδιάζει να ξεκινήσει τοπική παραγωγή στη Βραζιλία, μέσω κοινοπραξίας με τη Renault.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας θα παράγονται το compact crossover EX5 και το μικρό hatchback EX2, το οποίο στην κινεζική αγορά κυκλοφορεί με την ονομασία Xingyuan.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική της Geely να μειώσει την εξάρτησή της από την επιβραδυνόμενη κινεζική αγορά και να ενισχύσει την παρουσία της σε βασικές διεθνείς αγορές, την ώρα που ο ανταγωνισμός μεταξύ των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών μεταφέρεται με αυξανόμενη ένταση εκτός συνόρων.

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