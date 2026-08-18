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Ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις στη Γερμανία κατεβάζουν ρολά, αποκαλύπτοντας το βάθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης έπειτα από χρόνια στασιμότητας. Και αυτή τη φορά, πίσω από τα «λουκέτα» δεν βρίσκονται μόνο οι οικονομικές δυσκολίες, αλλά και η γήρανση του πληθυσμού και η αδυναμία πολλών επιχειρηματιών να βρουν διαδόχους.

Σχεδόν 190.000 επιχειρήσεις σταμάτησαν τη λειτουργία τους το 2025, αριθμός αυξημένος κατά περίπου 10% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με υπολογισμούς του οικονομικού ινστιτούτου ZEW και της Creditreform, του γερμανικού οργανισμού πιστωτικής προστασίας.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σημαντικής αύξησης των επιχειρηματικών λουκέτων, σε μία ακόμη ένδειξη των πιέσεων που ασκούνται στον παραγωγικό ιστό της χώρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μόλις μία στις οκτώ επιχειρήσεις έκλεισε εξαιτίας αφερεγγυότητας.

Αυτό σημαίνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων που αποχώρησαν από την αγορά δεν οδηγήθηκαν σε επίσημη διαδικασία πτώχευσης. Αντίθετα, ολοένα περισσότερες σταματούν τη δραστηριότητά τους εξαιτίας ενός συνδυασμού προβλημάτων, όπως η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, το υψηλό λειτουργικό κόστος και η αδυναμία εύρεσης ανθρώπων που θα αναλάβουν τη συνέχιση της επιχείρησης.

«Η νέα αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που κλείνουν δείχνει ότι η πίεση στη γερμανική οικονομία για προσαρμογή έχει συνεχίσει να αυξάνεται», δήλωσε η ερευνήτρια του ZEW Σάντρα Γκότσαλκ.

Όπως επισημαίνει, οι δημογραφικές εξελίξεις αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Περισσότερες επιχειρήσεις κλείνουν επειδή οι ιδιοκτήτες τους συνταξιοδοτούνται και δεν μπορούν να βρουν διάδοχο, παρότι σε διαφορετική περίπτωση οι συγκεκριμένες εταιρείες θα μπορούσαν να παραμείνουν βιώσιμες.

Η στασιμότητα αφήνει το αποτύπωμά της

Το φαινόμενο αναδεικνύει τις ευρύτερες συνέπειες της παρατεταμένης αδυναμίας της γερμανικής οικονομίας.

Έπειτα από χρόνια στασιμότητας και διαδοχικές αναταράξεις, η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς επιχειρεί να επαναφέρει την οικονομία σε ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης, μέσω μεγάλων δημοσίων δαπανών και μεταρρυθμιστικών πακέτων.

Το οικονομικό κλίμα, ωστόσο, εξακολουθεί να επιβαρύνεται από τις συνεχείς ανακοινώσεις για περικοπές θέσεων εργασίας στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της χώρας.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται αντιμέτωπες, μεταξύ άλλων, με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα, την ώρα που η συνολική οικονομία αντιμετωπίζει πρόσθετα προβλήματα.

Σε αυτά περιλαμβάνονται η χαμηλή στάθμη των υδάτων στον Ρήνο, που προκαλεί προβλήματα στις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Το πρόβλημα ξεπερνά τη βιομηχανία

Οι πιέσεις δεν περιορίζονται στον παραδοσιακά ισχυρό βιομηχανικό τομέα της Γερμανίας.

Περίπου 11.000 βιομηχανικές επιχειρήσεις έκλεισαν μέσα στο 2025, όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι η αδυναμία έχει εξαπλωθεί σε πολύ μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας.

Στους κλάδους της φιλοξενίας και της υγείας, για παράδειγμα, ο αριθμός των επιχειρήσεων που σταμάτησαν τη λειτουργία τους αυξήθηκε κατά περισσότερο από 10%.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες συχνά κλείνουν χωρίς να συγκεντρώνουν την ίδια δημοσιότητα με τις αναδιαρθρώσεις των μεγάλων γερμανικών ομίλων.

«Οι μεγάλες εταιρείες και οι όμιλοι κυριαρχούν σήμερα στις ειδήσεις», σημείωσε ο εκπρόσωπος της Creditreform Πάτρικ-Λούντβιχ Χάντς. «Ωστόσο, ο αριθμός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που εξαφανίζονται αθόρυβα είναι πολλαπλάσιος».

Η τάση αυτή δημιουργεί έναν επιπλέον πονοκέφαλο για τη Γερμανία, καθώς οι μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν παραδοσιακά τη ραχοκοκαλιά του γερμανικού παραγωγικού μοντέλου, ιδιαίτερα στις περιφέρειες και στον εξαγωγικό κλάδο.

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