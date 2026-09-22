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Η Goldman Sachs Group έχει αναδειχθεί ως ο επικρατέστερος πλειοδότης για την εξαγορά μιας εταιρείας διαχείρισης πιστώσεων που επιβλέπει κεφάλαια ύψους 37 δισ. δολαρίων, καθώς επιταχύνει τους ρυθμούς των επιχειρηματικών της συμφωνιών.

Ο αμερικανικός χρηματοπιστωτικός κολοσσός βρίσκεται σε συνομιλίες για την εξαγορά της Palmer Square Capital Management, μιας εταιρείας που διευθύνεται από ένα ζευγάρι και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους εκδότες τιτλοποιημένων εταιρικών δανείων (CLO), σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Η εταιρεία με έδρα το Κάνσας, υπό την ηγεσία των Κρις και Άντζι Λονγκ, σημείωσε ταχεία ανάπτυξη χάρη στην διεύρυνση της παγκόσμιας αγοράς εταιρικών δανείων που αναδιαμορφώνονται σε ομόλογα.

Παρόλο που οι δύο πλευρές καταβάλλουν προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και οι συνομιλίες ενδέχεται να καταλήξουν σε «ναυάγιο», ανέφεραν οι ίδιες πηγές, διατηρώντας την ανωνυμία τους. Εκπρόσωπος της Goldman Sachs αρνήθηκε να προβεί σε σχολιασμό, ενώ εκπρόσωπος της Palmer Square δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η Goldman, η οποία θεωρείται εδώ και καιρό βασικός σύμβουλος σε εταιρικές εξαγορές, διατηρεί ένα πιο ασταθές ιστορικό ως η ίδια αγοραστής επιχειρήσεων. Ωστόσο, κατά τον τελευταίο χρόνο, η εταιρεία επιδιώκει να το διορθώσει αυτό μέσω ενός μπαράζ συμφωνιών με στόχο την ενίσχυση του βραχίονα διαχείρισης ενεργητικού της, ο οποίος διαχειρίζεται 4 τρισ. δολάρια.

«Έχουμε κενά. Εξετάζουμε πολύ προσεκτικά τομείς όπου υπάρχουν ευκαιρίες που μπορούν να καλύψουν αυτά τα κενά», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, στο πλαίσιο συνεδρίου του κλάδου, εξηγώντας τη στρατηγική πίσω από την πρόσφατη αύξηση των συμφωνιών. «Θα κάνουμε κι άλλες; Πιθανότατα. Υπάρχουν ορισμένα άλλα εμφανή κενά που έχουμε, όπου αν βρούμε τις κατάλληλες ευκαιρίες, θα τις αξιοποιήσουμε».

Μόνο κατά τον τελευταίο χρόνο, η Goldman έχει συνάψει συμφωνίες για την εξαγορά δύο εξειδικευμένων παρόχων ETF, ενός επενδυτή εμπορικών ακινήτων και ενός επενδυτή επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital). Παρόλο που συγκαταλέγεται εδώ και καιρό στις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης εναλλακτικών επενδυτικών στοιχείων, η Goldman δεν παράγει τον ίδιο όγκο CLO σε σύγκριση με άλλους «γίγαντες» του κλάδου.

Μια συμφωνία για την εξαγορά της Palmer Square θα μπορούσε να διευρύνει άμεσα την παρουσία της Goldman στον συγκεκριμένο τομέα. Το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της Palmer Square είναι η πλατφόρμα CLO που διαθέτει, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου 27 δισ. δολάρια από τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαιά της, σύμφωνα με την S&P Global Ratings.

Η αμερικανική αγορά CLO έχει τετραπλασιαστεί, ξεπερνώντας τα 1,3 τρισ. δολάρια τα τελευταία 15 χρόνια. Οι επενδυτές σε μεγάλες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων προτιμούν τις «σταθερές» επαναλαμβανόμενες προμήθειες που δημιουργούν αυτά τα επενδυτικά όργανα.

Οι υπόλοιπες επενδύσεις της Palmer Square εκτείνονται στην ευκαιριακή πίστωση (opportunistic credit), την ιδιωτική πίστωση (private credit) καθώς και σε μια εισηγμένη εταιρεία επιχειρηματικής ανάπτυξης (BDC).

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