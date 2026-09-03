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Ισχυρές αναταράξεις προκαλεί στην κινεζική αγορά πολυτελείας η εκστρατεία των αρχών για αυστηρότερο έλεγχο και φορολόγηση του πλούτου που διατηρείται στο εξωτερικό. Οι επιπτώσεις είναι πλέον ορατές όχι μόνο στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αλλά και στην κατανάλωση, με τις μεγαλύτερες διεθνείς μάρκες πολυτελείας να καταγράφουν αισθητή υποχώρηση των πωλήσεών τους.

Σύμφωνα με στοιχεία τριών εταιρειών ερευνών που παρακολουθούν τον συγκεκριμένο κλάδο, οι πωλήσεις των 25 μεγαλύτερων οίκων πολυτελείας στην Κίνα μειώθηκαν τον Ιούλιο κατά περισσότερο από 10%. Η επίδοση αυτή ήταν χειρότερη από εκείνη του Ιουνίου και σηματοδότησε απότομη αλλαγή σε σχέση με τη σαφώς πιο δυναμική εικόνα που είχε καταγραφεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Σημαντικές απώλειες εμφάνισαν αρκετές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου. Οι Louis Vuitton και Dior του ομίλου LVMH, όπως και οι Gucci, Bottega Veneta και Balenciaga που ανήκουν στην Kering, σημείωσαν όλες διψήφιες μειώσεις στις πωλήσεις τους.

Η Hermès, από την πλευρά της, πέρασε από θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε πτώση, ενώ αισθητή επιβράδυνση καταγράφηκε και στις επιδόσεις των Chanel και Prada.

Μεγαλώνει η αβεβαιότητα για τους οίκους πολυτελείας

Για τις διεθνείς εταιρείες πολυτελών ειδών, η επιδείνωση της αγοράς της Κίνας δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα. Η χώρα αποτέλεσε επί δεκαετίες έναν από τους βασικούς κινητήρες ανάπτυξης του παγκόσμιου κλάδου, χάρη στην ταχεία αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και στη διεύρυνση της εύπορης καταναλωτικής τάξης.

Η εικόνα, όμως, έχει αλλάξει. Ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση των πλουσιότερων καταναλωτών έχει ενταθεί, ενώ τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα έχουν περιορίσει τις δαπάνες τους εξαιτίας της ασθενέστερης οικονομικής δραστηριότητας και της γενικότερης αβεβαιότητας.

Η νέα κάμψη των πωλήσεων συμπίπτει με τις ευρύτερες προσπάθειες του Πεκίνου να περιορίσει τις εκροές κεφαλαίων και να ενισχύσει τα φορολογικά έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, οι κινεζικές αρχές έχουν εντείνει τους ελέγχους στις διασυνοριακές χρηματιστηριακές συναλλαγές και ζητούν από πολίτες να καταβάλουν σημαντικού ύψους φόρους για περιουσιακά στοιχεία και επενδυτικά κέρδη που διατηρούν εκτός χώρας.

Τα μέτρα έχουν επηρεάσει άμεσα τη διάθεση των εύπορων Κινέζων να καταναλώσουν. Η εξέλιξη αυτή απειλεί να ανακόψει την ανάκαμψη της αγοράς πολυτελείας, η οποία είχε αρχίσει να διαμορφώνεται λιγότερο από έναν χρόνο νωρίτερα, ενισχυμένη από την άνοδο των χρηματιστηρίων και το επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Μεγάλη αλλαγή στο διασυνοριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα

Οι νέες παρεμβάσεις θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στο διασυνοριακό χρηματοπιστωτικό πλαίσιο της Κίνας την τελευταία δεκαετία. Οι αρχές περιορίζουν σταδιακά μηχανισμούς και οδούς που για χρόνια χρησιμοποιούσαν εύπορα νοικοκυριά προκειμένου να μεταφέρουν, να διατηρούν και να διαφοροποιούν τον πλούτο τους στο εξωτερικό.

Η αυστηρότερη πολιτική έχει συμπέσει και με σημαντικές πιέσεις στις χρηματιστηριακές αγορές. Ο δείκτης MSCI China, ο οποίος είχε ενισχυθεί κατά 28,3% την προηγούμενη χρονιά, έχει υποχωρήσει κατά 8,9% φέτος, καταγράφοντας μία από τις ασθενέστερες επιδόσεις μεταξύ των μεγάλων διεθνών αγορών.

Παράλληλα, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έχει χάσει μέρος της δυναμικής που είχε εμφανίσει μετά τα ισχυρά κέρδη του 2025.

Η υποχώρηση των αγορών πλήττει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Καθώς οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να βρίσκονται υπό πίεση, πολλοί εύποροι Κινέζοι έχουν αυξήσει την έκθεσή τους σε μετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που τους καθιστά περισσότερο ευάλωτους στις διακυμάνσεις των χρηματιστηρίων.

Οι πιέσεις φτάνουν μέχρι τα καζίνο του Μακάο

Η αλλαγή στη συμπεριφορά των εύπορων καταναλωτών δεν περιορίζεται στα καταστήματα πολυτελείας. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο Μακάο, έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως.

Τα καζίνο της περιοχής εμφάνισαν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη πτώση των εσόδων τους τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Οι μεγάλοι παίκτες περιόρισαν τόσο τα ποσά που στοιχημάτιζαν όσο και τη συχνότητα με την οποία επισκέπτονταν τα καζίνο.

Η εξέλιξη ενισχύει την εκτίμηση ότι η πίεση δεν αφορά απλώς έναν συγκεκριμένο κλάδο, αλλά αντανακλά ευρύτερη μεταβολή στη διάθεση των πλουσιότερων κινεζικών νοικοκυριών να δαπανήσουν μεγάλα ποσά για μη απαραίτητα αγαθά και υπηρεσίες.

Κρίσιμη δοκιμασία ο Αύγουστος

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά πλέον η πορεία των πωλήσεων μέσα στον Αύγουστο. Η Κινεζική Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου αποτελεί παραδοσιακά μία από τις σημαντικότερες περιόδους για τις αγορές κοσμημάτων, τσαντών, ρολογιών και άλλων προϊόντων πολυτελείας.

Η εξέλιξη της κινεζικής αγοράς τους επόμενους μήνες θα είναι καθοριστική για τον παγκόσμιο κλάδο της πολυτέλειας. Εάν οι αυστηρότεροι έλεγχοι στον πλούτο, η πτώση των χρηματιστηρίων και η αδυναμία της αγοράς ακινήτων συνεχίσουν να περιορίζουν τη διάθεση των εύπορων καταναλωτών για δαπάνες, οι μεγάλοι οίκοι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μια πολύ πιο παρατεταμένη περίοδο χαμηλής ανάπτυξης στην αγορά που για χρόνια αποτέλεσε βασικό πυλώνα των κερδών τους.

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