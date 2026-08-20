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Εάν οι επαγγελματίες επενδυτές ανησυχούν ότι η άνοδος των παγκόσμιων αποδόσεων των ομολόγων θα εκτροχιάσει το bull market στις μετοχές, ποτέ δεν θα το μάντευε κανείς κοιτάζοντας το πώς διαχειρίζονται τα κεφάλαιά τους.

Η τελευταία έρευνα της Bank of America σε διαχειριστές παγκόσμιων κεφαλαίων δείχνει ότι διακρατούν το 56% των χαρτοφυλακίων τους σε μετοχές – το υψηλότερο ποσοστό από τον Νοέμβριο του 2021. Αυτή η αισιοδοξία απέναντι στις μετοχές καταγράφεται παρά το γεγονός ότι η ίδια έρευνα αναδεικνύει μια «άτακτη άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων» ως τη δεύτερη μεγαλύτερη απειλή για την αγορά μετοχών, μετά τις ανησυχίες για μια φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη. Σε έναν σχετικό κίνδυνο, το 25% των συμμετεχόντων ανέφερε ένα δεύτερο κύμα πληθωρισμού ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Η εκτίναξη των αποδόσεων είναι ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» που απειλεί να εκτροχιάσει μια χρηματιστηριακή αγορά η οποία δυσκολεύεται να διατηρηθεί κοντά σε επίπεδα ρεκόρ, αφού τα άγγιξε τον περασμένο χρόνο, δήλωσε ο Τάιλερ Ρίτσι, συντάκτης του ενημερωτικού δελτίου Sevens Report Technicals.

Ωστόσο, ενώ οι αναλυτές σε ολόκληρη τη Wall Street παρακολουθούν την άνοδο των αποδόσεων με ανησυχία, ως επί το πλείστον συμπεραίνουν ότι δεν έχουν «σκαρφαλώσει» ακόμα αρκετά ψηλά ώστε να ανατρέψουν το ανοδικό σενάριο (bull case) για τις μετοχές. Άλλωστε, η ιστορία δείχνει ότι οι απότομες εκτινάξεις των αποδόσεων δεν αποτελούν πάντοτε «δηλητήριο» για τα χρηματιστήρια.

«Θα πρέπει να είστε αισιόδοξοι (bullish), ή τουλάχιστον ευκαιριακοί (opportunistic) εδώ», δήλωσε για την αγορά μετοχών ο Τζέι Σι Οχάρα, επικεφαλής τεχνικός αναλυτής της Roth Capital Partners LLC, καθώς αυτή βρίσκεται κοντά σε ιστορικά υψηλά παρά την άνοδο των αποδόσεων. Η διάθεση για ανάληψη ρίσκου βελτιώνεται χάρη σε έναν συνδυασμό «ισχυρότερων προσδοκιών για την κερδοφορία, καλύτερων οικονομικών προοπτικών και λιγότερης εστίασης στις εντάσεις στη Μέση Ανατολή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι μελλοντικές αποδόσεις του δείκτη S&P 500 τείνουν να είναι ισχυρές όταν η διάθεση για ρίσκο βελτιώνεται.

Για όσους ανησυχούν για την άνοδο των αποδόσεων, η συνεδρίαση της Τετάρτης προσέφερε κάποια ανακούφιση, αφότου το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις επαναγορές μακροπρόθεσμου κρατικού χρέους, σε μια κίνηση που έστειλε την απόδοση του 10ετούς ομολόγου χαμηλότερα κατά έξι μονάδες βάσης, στο 4,65%. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου, η οποία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα επέστρεψε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, υποχώρησε κατά 9 μονάδες βάσης στο 5,19%. Ωστόσο, τα επιτόκια και στα δύο άρχισαν να κινούνται ξανά ελαφρώς ανοδικά νωρίς την Πέμπτη.

Για άλλους αναλυτές της χρηματιστηριακής αγοράς, αυτό που αξίζει να παρακολουθεί κανείς είναι η καμπύλη αποδόσεων, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων στα βραχυπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου. Και η αγορά μετοχών απολαμβάνει επί του παρόντος το «ιδανικό σημείο» (sweet spot) της καμπύλης, έγραψε σε σημείωμά του ο Εντ Κλίσολντ, επικεφαλής αναλυτής για τις ΗΠΑ στη Ned Davis Research. Αυτή τη στιγμή, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων είναι περίπου 49 μονάδες βάσης υψηλότερες από τις αποδόσεις των 2ετών.

Ο Κλίσολντ περιέγραψε μια «ήπια ανοδική καμπύλη αποδόσεων», στην οποία το 10ετές είναι έως και 1,5 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερο από το 2ετές, ως παράγοντα που προσφέρει μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο συνεπή κέρδη για τον S&P 500. Σε αυτό το εύρος, ο S&P 500 προσφέρει μέση ετήσια απόδοση περίπου 11%, σύμφωνα με ανάλυση της NDR που ανατρέχει στο 1976.

Φυσικά, ακόμη και οι σημερινοί «ταύροι» της χρηματιστηριακής αγοράς παραδέχονται ότι υπάρχει ένα σημείο όπου τα επιτόκια ενδέχεται να αρχίσουν να πιέζουν την αγορά μετοχών εάν συνεχίσουν να ανεβαίνουν.

«Είμαστε εντάξει σε αυτά τα επίπεδα, πιστεύω ότι μια κίνηση πιο κοντά στο 5% είναι πιθανότατα αυτό που θα κλόνιζε την αγορά, παρόμοια με αυτό που συνέβη το 2023», δήλωσε σε συνέντευξή της στο Bloomberg η Λιζ Αν Σόντερς, επικεφαλής επενδύσεων στο Schwab Center for Financial Research. Ο S&P 500 σημείωσε βουτιά 10% από τα τέλη Ιουλίου έως τα τέλη Οκτωβρίου εκείνου του έτους, εν μέσω μιας εκτίναξης της απόδοσης του 10ετούς που το έκανε να αγγίξει προσωρινά το 5%.

Ή όπως δήλωσε ο Ματ Μέιλι, επικεφαλής αναλυτής αγορών στη Miller Tabak + Co. «οι αποδόσεις των ομολόγων αρχίζουν να κινούνται υψηλότερα και η αγορά μετοχών το αγνοεί, μέχρι που σταματά να το αγνοεί».

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