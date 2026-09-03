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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σχέδια που θα δίνουν μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων σε εταιρείες με δεσπόζουσα θέση στην αγορά, εφόσον συμβάλλουν στην ενίσχυση της «ανθεκτικότητας» και ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι εφοδιαστικές αλυσίδες βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση από εξωτερικές απειλές.

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή των αυστηρών κανόνων περί κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, οι ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού ανέφεραν ότι οι εταιρείες θα μπορούν να αντικρούουν κατηγορίες για παραβιάσεις, όπως η υπερβολική τιμολόγηση, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά τους συμβάλλει σε στόχους δημόσιας πολιτικής, όπως η προστασία της δημόσιας υγείας, η ασφάλεια των προϊόντων ή η δυνατότητα αντιμετώπισης διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν, επίσης, να υποστηρίζουν ότι πρακτικές που υπό άλλες συνθήκες θα θεωρούνταν παράνομες ενδέχεται να οδηγούν σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μεταξύ άλλων συμβάλλοντας στους στόχους βιωσιμότητας της ΕΕ.

Η επικεφαλής ανταγωνισμού της ΕΕ Τερέζα Ριμπέρα δήλωσε ότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές «παρέχουν σαφήνεια και προβλεψιμότητα σχετικά με τα όρια του νόμου για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη».

Η αλλαγή αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την αναμόρφωση των κανόνων για τις συγχωνεύσεις, με την οποία οι ευρωπαϊκές αρχές μείωσαν ορισμένα εμπόδια για τη δημιουργία μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εταιρειών που θα μπορούν να ανταγωνιστούν αμερικανικούς και κινεζικούς κολοσσούς.

Η νέα προσέγγιση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της ΕΕ να αυξήσει το μέγεθος και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι εμπορικές αντιπαραθέσεις και οι πιέσεις στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού έχουν αναδείξει την ανάγκη για μεγαλύτερη οικονομική αυτονομία.

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