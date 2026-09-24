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Έντονες συζητήσεις προκαλούν εκ νέου οι προειδοποιήσεις κορυφαίων ερευνητών για τους δυνητικούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που οι τεχνολογικοί κολοσσοί συνεχίζουν να διοχετεύουν τεράστια κεφάλαια στην ανάπτυξη υποδομών και μοντέλων AI.

Ο πρώην ερευνητής της Google DeepMind, Μπιλάλ Τσούγκταϊ, έγινε το τελευταίο στέλεχος του κλάδου που εξέφρασε ανοιχτά ανησυχίες για το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργήσει ακραίες απειλές για την ανθρωπότητα, υποστηρίζοντας ότι ο χρόνος για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων μπορεί να περιορίζεται.

Ο Τσούγκταϊ, ο οποίος εργαζόταν στην έρευνα για την ασφάλεια και την ευθυγράμμιση της γενικής τεχνητής νοημοσύνης (AGI), ανέφερε ότι αποχώρησε από τη DeepMind επειδή θεωρεί πως η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφικά σενάρια εάν δεν υπάρξουν κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας.

Η τοποθέτησή του έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις άλλων ερευνητών του κλάδου, οι οποίοι επίσης εξέφρασαν ανησυχίες για την ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Οι προειδοποιήσεις των ερευνητών και το ζήτημα της ασφάλειας

Ο επιστήμονας της Anthropic, Έβαν Χούμπινγκερ, υποστήριξε ότι υπάρχει πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να προκαλέσει ακραίες συνέπειες μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ ο πρώην συνεργάτης της εταιρείας Τζέικομπ Κόξον είχε δηλώσει ότι αρκετοί άνθρωποι που εργάζονται στην ανάπτυξη AI θεωρούν υπαρκτό το ενδεχόμενο σοβαρών κινδύνων.

Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν επαναφέρει στο επίκεντρο το ερώτημα κατά πόσο η βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης κινείται ταχύτερα από την ικανότητα των κυβερνήσεων και των εταιρειών να δημιουργήσουν αποτελεσματικά πλαίσια ελέγχου.

Παράλληλα, αρκετές προσωπικότητες του κλάδου έχουν ζητήσει πιο προσεκτική ανάπτυξη των νέων μοντέλων, προκειμένου να υπάρξει περισσότερος χρόνος για την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων.

Η Wall Street παρακολουθεί τις εξελίξεις

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης συμπίπτουν με μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές έχουν στηρίξει μεγάλο μέρος της ανόδου τους στις επενδύσεις γύρω από την AI.

Οι τεχνολογικοί όμιλοι έχουν δρομολογήσει ένα τεράστιο κύμα δαπανών για κέντρα δεδομένων, ημιαγωγούς και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργώντας σημαντικά οφέλη για εταιρείες που βρίσκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Οι πέντε μεγαλύτεροι τεχνολογικοί όμιλοι, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms και Oracle, αναμένεται να επενδύσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η Wall Street εξετάζει πλέον εάν η εκρηκτική αυτή ανάπτυξη μπορεί να συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό ή εάν ενδεχόμενες καθυστερήσεις, αυστηρότερες ρυθμίσεις ή αλλαγές στις επιχειρηματικές προσδοκίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποτιμήσεις.

Οι «νικητές» της έκρηξης των επενδύσεων στην AI

Μέχρι σήμερα, μεγάλο μέρος των κερδών από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει κατευθυνθεί στις εταιρείες ημιαγωγών, οι οποίες παρέχουν τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εκπαίδευση και λειτουργία των προηγμένων μοντέλων.

Ωστόσο, οι μετοχές του κλάδου έχουν εμφανίσει αυξημένη μεταβλητότητα, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν εάν οι τεράστιες επενδύσεις θα μετατραπούν τελικά σε αντίστοιχα υψηλά έσοδα.

Το βασικό ερώτημα για την αγορά είναι εάν η σημερινή δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί μια διατηρήσιμη τεχνολογική αλλαγή ή εάν οι προσδοκίες έχουν προεξοφλήσει υπερβολικά γρήγορη ανάπτυξη.

Ρυθμίσεις, επιτόκια και νέοι κίνδυνοι για τις μετοχές

Οι επενδυτές δεν εξετάζουν μόνο τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η πιθανότητα αυστηρότερων κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη, η πορεία των επιτοκίων στις ΗΠΑ, οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων και οι πιέσεις από την άνοδο των τιμών ενέργειας.

Ορισμένοι επενδυτές εκτιμούν ότι ένα πιο αυστηρό πλαίσιο ασφάλειας δεν θα περιορίσει απαραίτητα την ανάπτυξη του κλάδου, αλλά θα μπορούσε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και να διευκολύνει τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων.

Άλλοι, ωστόσο, προειδοποιούν ότι μια πιθανή επιβράδυνση στις δαπάνες για υποδομές AI θα μπορούσε να επηρεάσει εταιρείες που έχουν ωφεληθεί περισσότερο από την επενδυτική έκρηξη.

Η τεχνητή νοημοσύνη παραμένει έτσι στο επίκεντρο μιας διπλής συζήτησης: από τη μία πλευρά ως η τεχνολογία που αναμένεται να μεταμορφώσει την οικονομία και από την άλλη ως πεδίο όπου οι κίνδυνοι, οι ρυθμίσεις και οι υπερβολικές προσδοκίες δοκιμάζουν πλέον τις αντοχές των αγορών.

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