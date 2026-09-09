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Το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, καθώς η νέα κλιμάκωση στις εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε συνδυασμό με την επιστροφή της Κίνας στις αγορές αργού, ενισχύουν το διεθνές σημείο αναφοράς του πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν άνοδο γύρω στο 2% στα 99,96 δολάρια το βαρέλι. Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι ο στρατός των ΗΠΑ κατέστρεψε πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια που μετέφεραν αργό, έπειτα από απόπειρες πλήγματος κατά αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλλιστικούς πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο στην κλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και έχει ήδη επηρεάσει τις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Το Ιράν χτύπησε αμερικανικά πλοία και πετρελαιοφόρα στον Κόλπο

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν το πρωί της Τετάρτης ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον δύο αμερικανικών πλοίων και οκτώ πετρελαιοφόρων στον Περσικό Κόλπο, σε αντίποινα για την καταστροφή πέντε ιρανικών δεξαμενόπλοιων από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η νέα αυτή ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης εντείνει την κρίση σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι τα πλοία που αποτέλεσαν στόχο επιχείρησαν να διασχίσουν περιοχή των Στενών του Ορμούζ που η Τεχεράνη είχε χαρακτηρίσει «απαγορευμένη και μη ασφαλή».

Το Ιράν υποστήριξε ότι η επιχείρηση στόχευσε «10 εχθρικά πλοία που υποστήριζαν και υποκινούσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες» και ότι προκάλεσε «σημαντικές ζημιές».

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια, έπειτα από δύο επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου.

Το αμερικανικό ναυτικό ανέφερε ότι το πολεμικό πλοίο απέφυγε τις επιθέσεις και ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί Αμερικανών στρατιωτών.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τέσσερα πετρελαιοφόρα στον Κόλπο του Ομάν — τα M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 και M/T Riesco — ενώ ένα ακόμη πλοίο, το M/T Derya, χτυπήθηκε κοντά στο νησί Χαργκ του Ιράν.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έδωσαν εντολή στα πληρώματα να εγκαταλείψουν τα πλοία πριν από τα πλήγματα, τα οποία κατέστησαν τα πλοία μη λειτουργικά», ανέφερε η CENTCOM.

Η μάχη για τα δεξαμενόπλοια και το παιχνίδι κυρώσεων

Η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν έχει εισέλθει σε νέα φάση, καθώς η Ουάσινγκτον, μετά από μια περίοδο περιορισμένης στρατιωτικής δράσης, έχει στραφεί σε οικονομική πίεση κατά της Τεχεράνης.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επέκρινε τις νέες αμερικανικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν επανάληψη μιας αποτυχημένης στρατηγικής.

«Αφού απέτυχαν να πετύχουν τους στόχους τους μέσω κυρώσεων ή πολέμου, η νέα “λύση” της Ουάσινγκτον είναι περισσότερες κυρώσεις; Σοβαρά;», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στοχεύουν ιρανικά δεξαμενόπλοια ως απάντηση σε επιθέσεις κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων.

«Το Ιράν συνεχίζει να προσπαθεί να πλήξει αμερικανικά πλοία και κάθε φορά που το κάνει ή προσπαθεί να το κάνει, θα χάνει δεξαμενόπλοια», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Το θρίλερ με το αμερικανικό υποβρύχιο drone

Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι κατέλαβε ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο υποβρύχιο όχημα στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο χαρακτήρισε «ένα από τα πιο σύγχρονα και έξυπνα υποβρύχια του αμερικανικού στρατού».

Η Ουάσινγκτον, ωστόσο, υποβάθμισε το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ένα παλαιότερο και ελαττωματικό μοντέλο χωρίς ευαίσθητα δεδομένα ή απόρρητο εξοπλισμό.

Ο Αμερικανός αξιωματικός Τιμ Χόκινς ανέφερε ότι το μη επανδρωμένο όχημα παρουσίασε βλάβη κατά τη διάρκεια αποστολής επιτήρησης στην περιοχή και ότι οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ συνεχίζονται κανονικά.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι επρόκειτο για το Dive-LD, αυτόνομο υποβρύχιο σύστημα της αμερικανικής εταιρείας αμυντικής τεχνολογίας Anduril.

Η υπόθεση αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο των αυτόνομων συστημάτων στον σύγχρονο πόλεμο, καθώς οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο μη επανδρωμένα μέσα για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Goldman Sachs: Αυξάνεται ο κίνδυνος να φτάσει το πετρέλαιο στα 120 δολάρια

Η νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν, που εισέρχεται πλέον στον έβδομο μήνα, αυξάνει τον κίνδυνο μιας νέας εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου ακόμη και πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι, καθώς εντείνονται οι επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με τον Νταν Στράιβεν, επικεφαλής έρευνας εμπορευμάτων της Goldman Sachs.

«Είναι ένα σενάριο που μπορεί να συμβεί», δήλωσε ο Στράιβεν, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο το Brent να φτάσει στα 120 δολάρια. Η βασική εκτίμηση της Goldman Sachs παραμένει ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο θα ανακάμψουν σταδιακά, καθώς οι παραγωγοί προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες, αξιοποιώντας εναλλακτικές θαλάσσιες διαδρομές και μελλοντικά πρόσθετες υποδομές μεταφοράς.

Ωστόσο, η τελευταία έξαρση των εχθροπραξιών ενισχύει την πιθανότητα ενός πιο ανοδικού σεναρίου, στο οποίο οι εξαγωγές θα παραμείνουν περιορισμένες για τους επόμενους μήνες και οι τιμές θα κινηθούν σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

«Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνουν ότι το εναλλακτικό ανοδικό σενάριο, όπου οι εξαγωγές παραμένουν στάσιμες και το Brent ξεπερνά τα 120 δολάρια, γίνεται πλέον πιο πιθανό, καθώς βλέπουμε εντατικοποίηση και διεύρυνση των επιθέσεων στη ναυτιλία», ανέφερε ο αναλυτής.

Η στρατιωτική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Ιράν είχε παραμείνει σε σχετική ύφεση για περίπου έναν μήνα, καθώς η Ουάσιγκτον είχε στραφεί κυρίως σε οικονομικές πιέσεις προς την Τεχεράνη. Οι επιθέσεις όμως επανήλθαν στα τέλη του προηγούμενου μήνα, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές από μια από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής πετρελαίου στον κόσμο.

Η Κίνα επιστρέφει στις αγορές αργού και αλλάζει τις ισορροπίες

Παράλληλα, σημαντική ώθηση στις τιμές έχει δώσει η αύξηση των αγορών αργού από την Κίνα τις τελευταίες ημέρες. Η προσωρινή μείωση των κινεζικών εισαγωγών, από τον μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, είχε αποτελέσει έναν από τους βασικούς παράγοντες που συγκρατούσαν τις τιμές στην αρχή της σύγκρουσης. Η επαναφορά των αγορών έχει οδηγήσει αρκετούς βασικούς δείκτες της αγοράς στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων.

Το Brent καταγράφει πλέον άνοδο άνω του 60% από την αρχή του έτους και ξεπερνά τα 100 δολάρια για τρίτη φορά μέσα στη χρονιά. Τα διυλισμένα προϊόντα, όπως το ντίζελ, έχουν ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επεκτάθηκε προς την Ερυθρά Θάλασσα κοντά στη Σαουδική Αραβία, ενώ συνεχίζεται και ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας.

Πληθωριστικές πιέσεις και νέες προκλήσεις για τις κεντρικές τράπεζες

Οι νέες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας δημιουργούν ανησυχίες για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων, αυξάνοντας τις προκλήσεις για τις κεντρικές τράπεζες διεθνώς.

«Η πορεία με τη μικρότερη αντίσταση είναι μια σταθερή και διαρκής άνοδος, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στον έβδομο μήνα», δήλωσε ο Ντάρελ Φλέτσερ, διευθύνων σύμβουλος εμπορευμάτων στην Bannockburn Capital Markets. Όπως ανέφερε, τα θεμελιώδη στοιχεία για τα πετρελαϊκά προϊόντα παραμένουν ανοδικά, καθώς τα παγκόσμια αποθέματα και τα διαθέσιμα αποθέματα ασφαλείας μειώνονται, ενώ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις αμοιβαίες επιθέσεις και τις προειδοποιήσεις.

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