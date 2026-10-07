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Η JPMorgan Chase διατήρησε την κορυφαία θέση μεταξύ των τραπεζών παγκοσμίως ως προς την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, διευρύνοντας μάλιστα τη διαφορά της από τους ανταγωνιστές της, καθώς η υιοθέτηση εφαρμογών AI στον τραπεζικό κλάδο επιταχύνεται με τον ταχύτερο ρυθμό από τότε που ξεκίνησε η σχετική κατάταξη.

Σύμφωνα με τον ετήσιο Evident AI Index, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, η Capital One Financial και η Royal Bank of Canada διατήρησαν αντίστοιχα τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Η Commonwealth Bank of Australia παρέμεινε τέταρτη και αποτελεί τη μοναδική τράπεζα από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην πρώτη δεκάδα.

Η UBS Group, στην έκτη θέση, είναι η μοναδική ευρωπαϊκή τράπεζα που βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης. Η DBS Group Holdings, η μεγαλύτερη τράπεζα της Νοτιοανατολικής Ασίας, κατατάχθηκε στην 25η θέση.

Η AI περνά από τις επενδύσεις στην παραγωγή αποτελεσμάτων

Ο δείκτης της Evident επιχειρεί να αποτυπώσει τον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες τράπεζες μετατρέπουν τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικά αποτελέσματα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι δέχονται αυξανόμενη πίεση να δικαιολογήσουν τα υψηλά τεχνολογικά τους budgets.

Παράλληλα, εντείνεται η συζήτηση για τις επιπτώσεις της AI στην απασχόληση. Οι τράπεζες που δεν μπορούν να αποδείξουν ότι η τεχνολογία δημιουργεί αποδόσεις κινδυνεύουν να δουν τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης τους να επιβραδύνονται ή να παραμένουν στάσιμα, σύμφωνα με την Evident.

«Οι ρόλοι αλλάζουν και ορισμένες θέσεις δεν αντικαθίστανται, όμως οι τράπεζες που βρίσκονται στην κορυφή του δείκτη μας αναπτύσσονται και αυξάνουν το προσωπικό τους», δήλωσε η Αλεξάντρα Μουσαβιζαντέχ, συνιδρύτρια και συνδιευθύνουσα σύμβουλος της Evident.

Όπως εκτίμησε, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την έναρξη της μεγαλύτερης καθαρής δημιουργίας θέσεων εργασίας εδώ και δεκαετίες.

Η επιτάχυνση είναι ιδιαίτερα έντονη. Στις 50 τράπεζες που αξιολογήθηκαν, οι δυνατότητες στον τομέα της AI βελτιώθηκαν τον τελευταίο χρόνο σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα σε σχέση με τον μέσο ρυθμό της προηγούμενης τριετίας.

Πρόκειται για τον ταχύτερο ρυθμό προόδου από το 2023, όταν ξεκίνησε η κατάταξη.

Οι τράπεζες που πρωταγωνιστούν στην τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιούν τα οφέλη παραγωγικότητας όχι μόνο για να μειώσουν το λειτουργικό κόστος, αλλά και για να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Wells Fargo, η οποία εκπαιδεύει AI agents χρησιμοποιώντας δεδομένα από 15 χρόνια αποφάσεων χορήγησης δανείων. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία μπορεί να αυτοματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, με τους αναλυτές πιστοδότησης να διατηρούν τον τελικό έλεγχο της απόφασης.

Αυξάνονται οι προσλήψεις για την AI

Η εξάπλωση της τεχνολογίας δημιουργεί παράλληλα νέες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό.

Σύμφωνα με την Evident, οι τράπεζες ενισχύουν τις ομάδες AI, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θέσεις που βοηθούν τους εργαζομένους να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα νέα εργαλεία. Η JPMorgan, η Commonwealth Bank of Australia και η Royal Bank of Canada είναι οι τρεις τράπεζες με τις περισσότερες προσλήψεις στον συγκεκριμένο τομέα.

Οι λεγόμενες θέσεις AI enablement, οι οποίες επιταχύνουν την εφαρμογή της τεχνολογίας και συμβάλλουν στον επανασχεδιασμό των εργασιακών διαδικασιών, αυξήθηκαν κατά 21% μέσα σε έναν χρόνο στις 50 τράπεζες που εξετάστηκαν.

Πρόκειται για τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα απασχόλησης που συνδέεται με την AI. Αντίθετα, οι θέσεις στον τομέα της data engineering μειώθηκαν κατά 3%, ενώ άλλες κατηγορίες, όπως η ανάπτυξη εφαρμογών AI και η υλοποίηση λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, αυξήθηκαν με σαφώς βραδύτερο ρυθμό.

Ο δείκτης αξιολογεί τις τράπεζες με βάση το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της AI, την ερευνητική δραστηριότητα και τις πατέντες, την επικοινωνία της διοίκησης και τον βαθμό διαφάνειας ως προς την ανάπτυξη και χρήση της τεχνολογίας.

Για την JPMorgan, η κορυφή της κατάταξης έχει πλέον ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για την πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που καταλαμβάνει την πρώτη θέση στον δείκτη.

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