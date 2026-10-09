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Ένα ισχυρότερο El Niño απειλεί τις ήδη εύθραυστες προοπτικές για την προσφορά κακάο, καθώς η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της Ακτής Ελεφαντοστού, κορυφαίας παραγωγού χώρας, προειδοποιεί για έλλειμμα βροχοπτώσεων έως τις αρχές του 2027.

Οι συνθήκες ξηρασίας και οι υψηλές θερμοκρασίες απειλούν παράλληλα και άλλες καλλιέργειες, μεταξύ των οποίων τον καφέ, το καουτσούκ και τον φοίνικα ελαιοπαραγωγής, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Η Δυτική Αφρική παράγει περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής κακάο και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να περιορίσουν την παραγωγή, διατηρώντας παράλληλα τις διεθνείς τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Η StoneX Group εκτιμά ότι η παραγωγή στην Ακτή Ελεφαντοστού, τη μεγαλύτερη παραγωγό κακάο στον κόσμο, θα μειωθεί κατά 11%, στους 1,8 εκατ. τόνους, κατά την περίοδο 2026-27. Η γειτονική Γκάνα, δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός, αναμένει πτώση της συγκομιδής κατά περίπου 13%, στους 650.000 τόνους.

Παρότι η γενικότερη εικόνα παραπέμπει σε έλλειμμα βροχοπτώσεων, δεν αποκλείονται και φαινόμενα έντονων βροχοπτώσεων σε ορισμένες περιοχές. Αυτό, σύμφωνα με την έκθεση, αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρών σε αστικές περιοχές.

Το El Niño μπορεί να προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στις καιρικές συνθήκες παγκοσμίως, οδηγώντας σε ξηρασία σε ορισμένες περιοχές και σε έντονες βροχοπτώσεις ή πλημμύρες σε άλλες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του κακάο στη Νέα Υόρκη παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα φέτος, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις προοπτικές της συγκομιδής στη Δυτική Αφρική.

Οι τιμές έχουν κινηθεί ανοδικά από το χαμηλό των 2.846 δολαρίων ανά τόνο που καταγράφηκε τον Μάρτιο και σήμερα διαμορφώνονται περίπου στα 5.600 δολάρια ανά τόνο.

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