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Οι αγοραστές πήραν τη «σκυτάλη» στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τριήμερο πτωτικό σερί, που είχε οδηγήσει τον Γενικό Δείκτη ακόμη και στις παρυφές των 2.600 μονάδων. Η άνοδος ήταν ισχυρή στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης. Ωστόσο, λίγο πριν τις δημοπρασίες χάθηκε μεγάλο μέρος των κερδών, με αποτέλεσμα να τεθεί σε δοκιμασία μέχρι την τελευταία στιγμή το πρόσημο της εβδομάδας.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (25/9) ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 23,7 μονάδες ή +0,9% και έκλεισε στις 2.665,93 μονάδες. Σε περίπου 35 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.643,91 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.678,64 μονάδες. Κοντά στα 400 εκατ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος. Σε εβδομαδιαία βάση το ΧΑ κατέγραψε άνοδο +0,17%, αποφεύγοντας το δεύτερο σερί πτωτικό πενθήμερο. Παράλληλα, υποχωρεί κατά -0,42% εντός του Σεπτεμβρίου, με άλλες τρεις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Στο +25,71% ανέρχεται η φετινή απόδοση.

Στο ταμπλό, από τα blue chips ξεχώρισε ο ΟΤΕ με τα ισχυρά κέρδη του επανερχόμενος πάνω από τα 20 ευρώ, ενώ ακολούθησαν με αξιόλογη άνοδο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο ΔΑΑ, με τον δεύτερο να επιστρέφει πάνω από τα επίπεδα ρεκόρ των 12 ευρώ. Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική ηγήθηκε της ανόδου. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Euronext Athens κατέγραψε «άλμα» και έριξε το «φράγμα» των 10 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια (Μάιος 2008), φτάνοντας κοντά στα 11 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Ράλι έκανε και η Dimand, η οποία έπιασε τα 14 ευρώ και έκλεισε στα υψηλό τριών και πλέον ετών (Ιανουάριος 2023).

Θετικά πρόσημα στο ταμπλό

Άνοδο +1,43% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.203,41 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,92% στις 6.836,44 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) σημείωσε κέρδη +0,29% στις 3.073,72 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά -0,07% και ο Large Cap κέρδισε οριακά +0,04%.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 395,57 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 66,17 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 61 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank, ενώ ακολούθησαν η Πειραιώς με 51,1 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ με 41 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 194,99 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 56 μετοχές, αρνητικό για 45, ενώ 23 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική ενισχύθηκε κατά +2,56% στα 17,435 ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Eurobank (+1,75% στα 4,702 ευρώ) και η Πειραιώς (+0,78% στα 10,28 ευρώ). Αντίθετα, η Alpha Bank έχασε -0,13% στα 4,591 ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου κινήθηκε ανοδικά κατά +1,13% στα 10,74 ευρώ, η Optima bank κατά +2,33% στα 14,52 ευρώ (νέο ρεκόρ), ενώ η CrediaBank υποχώρησε κατά -1,04% στο 0,952 ευρώ.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ο ΟΤΕ κατέγραψε «άλμα» +4,85% και σταμάτησε στα 20,1 ευρώ. Ακολούθησαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με άνοδο +3,5% στα 43,78 ευρώ και ο ΔΑΑ στο +2,28% και τα 12,12 ευρώ. Πάνω από +1% κέρδισαν η Aktor (+1,94% στα 9,99 ευρώ), η Viohalco (+1,8% στα 16,96 ευρώ), η Motor Oil (+1,14% στα 66,65 ευρώ) και η Cenergy (+1,12% στα 23,48 ευρώ). Κοντά στο +1% έκλεισε η Titan (+0,95% στα 48,7 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, απώλειες πέριξ του -1% σημείωσαν η Allwyn (-1,66% στα 11,84 ευρώ), η HELLENiQ ENERGY (-1,49% στα 17,19 ευρώ), η Coca-Cola HBC (-1,35% στα 51 ευρώ) και η ElvalHalcor (-0,95% στα 3,655 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Euronext Athens «έτρεξε» ράλι +8,35% και έκλεισε στα 10,64 ευρώ (ρεκόρ 18 ετών – Μάιος 2008). Η Dimand ενισχύθηκε κατά +3,65% στα 14,2 ευρώ και σε νέο υψηλό τριών και πλέον ετών (Ιανουάριος 2023). Κέρδη άνω του +1% σημείωσαν η Quest (+1,42% στα 7,86 ευρώ) και η Autohellas (+1,12% στα 10,86 ευρώ). Στον αντίποδα, η ΑΒΑΞ υποχώρησε κατά -2,2% στα 3,115 ευρώ.

Στα χαμηλότερα «στρώματα», άνοδο +2,61% κατέγραψε η Profile, η οποία έκλεισε στα 11 ευρώ και σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ παράλληλα έκανε τζίρο ύψους 1,4 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η Star Bulk διολίσθησε -3,34% στα 25,73 ευρώ, με τον τζίρο της να ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ.

Στήριγμα από τα εταιρικά μεγέθη

Η πορεία των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων εξακολουθεί να καθορίζει το κλίμα στις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να αναζητούν ενδείξεις αποκλιμάκωσης μετά τις έντονες πιέσεις των τελευταίων ημερών. Η υποχώρηση του Brent και του WTI προσφέρει μερική ανακούφιση στη διάθεση για ανάληψη κινδύνου, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων εμφανίζουν τάσεις σταθεροποίησης μετά το ισχυρό sell off που καταγράφηκε μέσα στην εβδομάδα.

Παρά την ήπια αποκλιμάκωση στις αγορές ομολόγων και πετρελαίου, οι ανησυχίες παραμένουν, καθώς οι προσδοκίες για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve εξακολουθούν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, με την αγορά να αξιολογεί τα σενάρια για μια σταδιακή προσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που θα μπορούσε να περιορίσει τις πιέσεις στις αγορές.

Σε αυτό το περιβάλλον, η επενδυτική ψυχολογία παραμένει εύθραυστη, ωστόσο τα αποτελέσματα εξαμήνου και οι αναθεωρημένες προοπτικές των εισηγμένων δημιουργούν περιθώρια για επιλεκτικές τοποθετήσεις. Οι επενδυτές στρέφονται πλέον περισσότερο σε εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και θετικές προοπτικές, με το rotation να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς. Τα εταιρικά αποτελέσματα λειτουργούν ως στήριγμα για τα τρέχοντα επίπεδα τιμών, παρά το δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον.

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης δημοσίευσαν τα οικονομικά τους μεγέθη η Βιοκαρπέτ και η Interlife. Ακολουθούν αργότερα σήμερα ο ΟΛΘ, η ΕΥΑΘ, η Alpha Real Estate Services, η Frigoglass, η Flexopack και η Εβροφάρμα. Η ροή των ανακοινώσεων θα κορυφωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς ολοκληρώνεται η προθεσμία για τις εισηγμένες. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Δευτέρα (28/9) Trastor, Πλαστικά Κρήτης, Loulis Food Ingredients, Μαθιός Πυρίμαχα, Logismos, ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ, Έλαστρον

Trastor, Πλαστικά Κρήτης, Loulis Food Ingredients, Μαθιός Πυρίμαχα, Logismos, ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ, Έλαστρον Τρίτη (29/9) ΟΛΠ, Intracom Holdings, Real Consulting, Mevaco, CNL Capital, Elinoil, Intertech, Μινέρβα, ΟΝΥΞ Τουριστική, Centric Συμμετοχών, Revoil, Εκτέρ, Orilina Properties, Δάιος Πλαστικά

ΟΛΠ, Intracom Holdings, Real Consulting, Mevaco, CNL Capital, Elinoil, Intertech, Μινέρβα, ΟΝΥΞ Τουριστική, Centric Συμμετοχών, Revoil, Εκτέρ, Orilina Properties, Δάιος Πλαστικά Τετάρτη (30/9) Fais Group, Τεχνική Ολυμπιακή, Yalco, Παΐρης, Έλαστρον, Βογιατζόγλου, Σωληνουργεία Τζιρακιάν, Ν. Λεβεντέρης, SunriseMezz, Interwood-Ξυλεμπορία, Μπλε Κέδρος, Ιατρικό Αθηνών, Εριουργία Τρία Άλφα, Galaxy Cosmos Mezz, Προοδευτική, Μουζάκης, Λάμψα, Mermeren Kombinat, Space Hellas, Medicon, Phoenix Vega Mezz, ΕΛΒΕ, Moda Bagno, Ικτίνος, Unibios, Αγροτικός Οίκος Σπύρου, Αττικές Εκδόσεις, Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου, Μπήτρος Συμμετοχική, Αφοί Χ. Κορδέλλου, AVE

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