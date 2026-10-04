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Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας σχετικά με την ανταλλαγή ιστορικών κειμηλίων εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, χαιρετίζοντας την έναρξη της επιστροφής πολύτιμων και ιερών αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί πριν από περισσότερο από έναν αιώνα από Ιερές Μητροπόλεις και Μονές της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίες υπάγονται στην πνευματική και κανονική δικαιοδοσία του.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο χαρακτηρίζει την εξέλιξη «έναρξη» της αποκατάστασης της διαρπαγής των συγκεκριμένων θρησκευτικών και πολιτιστικών κειμηλίων και εκφράζει την προσδοκία ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα. Παράλληλα, συνδέει την εξέλιξη με τις σχέσεις Ελλάδας και Βουλγαρίας, ενώ αναδεικνύει την υπόθεση ως πιθανό παράδειγμα για τον επαναπατρισμό πολιτιστικών θησαυρών, κάνοντας ειδική αναφορά στα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐπληροφορήθη τήν συμφωνίαν μεταξύ τῶν Κυβερνήσεων Ἑλλάδος καί Βουλγαρίας διά τήν ἀνταλλαγήν ἱστορικῶν κειμηλίων καί ἐκφράζει τήν ἱκανοποίησίν του διά τήν ἔναρξιν ἐπιστροφῆς ἐκ Βουλγαρίας πολυτίμων καί ἱερῶν ἀντικειμένων, τά ὁποῖα ἀφῃρέθησαν πρό ἑκατόν καί πλέον ἐτῶν ἀπό Ἱεράς Μητροπόλεις καί Μονάς τῆς πνευματικῆς καί κανονικῆς δικαιοδοσίας τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας ἐν Βορείῳ Ἑλλάδι.

Καί ὁμιλεῖ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον περί «ἐνάρξεως» τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς γενομένης τότε διαρπαγῆς τῶν περί ὧν πρόκειται θρησκευτικῶν καί πολιτιστικῶν κειμηλίων, διότι εὐελπιστεῖ ὅτι ἡ ἀποκατάστασις αὕτη θά ὁλοκληρωθῇ ταχέως, κατά τάς ὑπαγορεύσεις τῆς ἠθικῆς τάξεως καί τοῦ διεθνοῦς δικαίου καί δή ἑντός τοῦ πλαισίου τῶν ἐγκαρδίων σχέσεων μεταξύ τῶν δύο γειτόνων καί συμμάχων χωρῶν, ἀμφοτέρων μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, εὑρισκόμενος πρό τινων ἐτῶν ἐν Σόφιᾳ, εἶχε θέσει ἐπισήμως τό θέμα τοῦτο τῶν κειμηλίων εἰς τόν τότε Ἐξοχώτατον κ. Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῆς Βουλγαρίας καί τώρα χαίρει ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς σχετικῆς διαδικασίας καί συγχαίρει τάς δύο Κυβερνήσεις διά τά γενόμενα καί τά μέλλοντα σχετικῶς νά ἀκολουθήσουν.

Ἐκφράζει δέ ἐν ταὐτῷ τήν εὐχήν καί τήν ἐλπίδα, ἡ εξέλιξις αὕτη νά ἀποτελέσῃ γενικώτερον παράδειγμα καί ἔμπνευσιν πού θά ὁδηγήσῃ τάς ἁρμοδίας Ἀρχάς καί ἄλλων χωρῶν νά συμβάλουν καί αὗται θετικῶς εἰς τόν ἐπαναπατρισμόν ἀποσπασθέντων πολιτιστικῶν θησαυρῶν, ὅπως τῶν γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος, αὐτοῦ τοῦ μνημείου-συμβόλου διά τό σύνολον τῆς ἀνθρωπότητος, τό ὁποῖον σιωπηλῶς καί καρτερικῶς ἀναμένει τήν ἐπανένωσίν του μετά τῶν βιαίως ξενιτεμένων λοιπῶν ὀργανικῶν μελῶν αὐτοῦ.

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