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Σε μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχουν πλήξει την περιοχή τα τελευταία χρόνια εξελίσσονται οι σαρωτικές πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας, καθώς σχεδόν 2.500 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών έχει φθάσει συνολικά τους 586.

Οι αρχές των δύο χωρών έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε μια εξαιρετικά δύσβατη ορεινή περιοχή, όπου ολόκληροι οικισμοί παρασύρθηκαν από τεράστιες ποσότητες νερού, πάγου, λάσπης και βράχων.

Στο Νεπάλ έχουν επιβεβαιωθεί 579 θάνατοι, ενώ ακόμη 1.924 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της χώρας. Ο νέος απολογισμός των αγνοουμένων είναι σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση των αρχών.

Ανάμεσά τους βρίσκονται εκατοντάδες ξένοι υπήκοοι, μεταξύ άλλων από την Ινδία, τη Μαλαισία, την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην κινεζική πλευρά των συνόρων, οι αρχές έχουν ανακοινώσει επτά νεκρούς και 554 αγνοούμενους, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CGTN.

Good News,

Dear citizens of world, All those were praying and worried about what happened to people in the Green House during the catastrophic Nepal Floods The family and house survived the ordeal. pic.twitter.com/iElo4qXvBL — Woke Eminent (@WokePandemic) August 28, 2026

Η κατάρρευση παγετώνα που προκάλεσε την καταστροφή

Η τραγωδία ξεκίνησε την Τετάρτη, όταν η κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε μια καταστροφική αλυσιδωτή αντίδραση στην ορεινή περιοχή του Νεπάλ.

Τεράστιες ποσότητες πάγου, λάσπης και βράχων αναμείχθηκαν με ορμητικά νερά και κατέβηκαν με μεγάλη ταχύτητα μέσα από μια κοιλάδα, σαρώνοντας ολόκληρους οικισμούς.

Βίντεο από τις πληγείσες περιοχές κατέγραψαν ανθρώπους να προσπαθούν να διαφύγουν, την ώρα που τεράστιοι όγκοι νερού και συντριμμιών κατάπιναν κτίρια, γκρέμιζαν γέφυρες και παρέσυραν δέντρα, ογκόλιθους και οχήματα.

Η έκταση της καταστροφής αποτυπώνεται και στις δορυφορικές εικόνες από την περιοχή, όπου τμήματα οικισμών και υποδομών εμφανίζονται ουσιαστικά εξαφανισμένα μετά το πέρασμα της πλημμύρας.

15.000 διασώστες στη μάχη των ερευνών

Το Νεπάλ έχει κινητοποιήσει περίπου 15.000 άτομα για τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι οποίες πραγματοποιούνται κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

Στρατιωτικοί, αστυνομικοί και ειδικά συνεργεία επιχειρούν σε οικισμούς που έχουν καλυφθεί από παχύ στρώμα λάσπης, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση σε υδροηλεκτρικά έργα, όπου εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν μέσα σε σήραγγες.

Το γραφείο του πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο στρατός έχει εντείνει τις επιχειρήσεις του, αναπτύσσοντας ειδικές ομάδες στις περισσότερο πληγείσες περιοχές. Παράλληλα, συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς η περισυλλογή των σορών.

Στην κινεζική πλευρά, ομάδες έρευνας και διάσωσης πραγματοποιούν λεπτομερείς ελέγχους και συστηματικές έρευνες στο λιμάνι Γκιρόνγκ, έναν από τους σημαντικότερους συνοριακούς κόμβους μεταξύ Κίνας και Νεπάλ.

Πλάνα από την περιοχή, τα οποία έχουν κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο, δείχνουν εγκαταστάσεις και υποδομές να έχουν σαρωθεί σχεδόν ολοκληρωτικά από τα ορμητικά νερά.

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι η χώρα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, την ασφαλή μεταφορά των κατοίκων από τις πληγείσες περιοχές και την περίθαλψη των τραυματιών.

Παράλληλα, έδωσε εντολή να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό των ανθρώπινων απωλειών και την αποτροπή δευτερογενών καταστροφών.

Φόβοι για νέο κύμα πλημμυρών

Οι διασώστες δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και τις τεράστιες ποσότητες λάσπης. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους είναι πλέον το ενδεχόμενο νέων ξαφνικών πλημμυρών.

Ποτάμια που έχουν φράξει από λάσπη, βράχους και συντρίμμια έχουν δημιουργήσει νέες και ασταθείς λίμνες σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Οι ειδικοί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς ορισμένες από αυτές τις λίμνες γεμίζουν γρήγορα με νερό. Εάν τα φυσικά φράγματα που έχουν δημιουργηθεί υποχωρήσουν απότομα, τεράστιες ποσότητες νερού θα μπορούσαν να κινηθούν ανεξέλεγκτα προς τις χαμηλότερες περιοχές.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους κατά μήκος των ποταμών Μπότε Κόσι και Τρισούλι να παραμείνουν σε ασφαλείς τοποθεσίες, καθώς αργά την Παρασκευή καταγράφηκαν ενδείξεις νέας αύξησης της στάθμης των υδάτων.

Διεθνής βοήθεια και δισεκατομμύρια για την ανοικοδόμηση

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Μπαλέντρα Σαχ διέψευσε αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνησή του είχε απορρίψει προσφορές βοήθειας από το εξωτερικό.

Όπως τόνισε, το Κατμαντού βρίσκεται σε συντονισμό με την Ινδία, την Κίνα και άλλες χώρες για την αντιμετώπιση της καταστροφής.

Ο 36χρονος πρωθυπουργός, ο οποίος ανέβηκε στην εξουσία φέτος εν μέσω του κύματος δυσαρέσκειας της Gen Z, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια τεράστια πρόκληση ανοικοδόμησης, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομία του Νεπάλ πιέζεται ήδη από το υψηλότερο ενεργειακό κόστος, την εξασθένηση του τουρισμού και την επιβράδυνση της ανάπτυξης μετά τον πόλεμο στο Ιράν.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον «μερικά δισεκατομμύρια δολάρια» για την αποκατάσταση των ζημιών. Πρόκειται για ιδιαίτερα βαρύ κόστος για μια οικονομία συνολικού μεγέθους περίπου 45 δισ. δολαρίων, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει τη χώρα στην αναζήτηση διεθνούς χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Σουάρνιμ Βάγκλε, δεκάδες γέφυρες έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές, ενώ έχει πληγεί ένα τμήμα δρόμου περίπου 80 χιλιομέτρων που οδηγεί προς τα σύνορα με την Κίνα.

Σημαντικό είναι και το πλήγμα στον ενεργειακό τομέα. Περίπου 700 μεγαβάτ υδροηλεκτρικής ισχύος, είτε σε λειτουργία είτε εγκατεστημένη, έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή.

Η Ινδία στέλνει ομάδες διάσωσης

Η Ινδία έχει ήδη κινητοποιηθεί για την υποστήριξη του Νεπάλ, αποστέλλοντας τρεις πτήσεις με ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και 11μελή ομάδα ειδικών στην ιατρική υποστήριξη και στις επιχειρήσεις διάσωσης μέσα σε σήραγγες.

Ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ ανακοίνωσε επίσης ότι το Νέο Δελχί έχει προσφερθεί να στείλει εξειδικευμένες ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών.

Παράλληλα, η Ινδία προσφέρθηκε να κατασκευάσει προκατασκευασμένες γέφυρες Bailey, προκειμένου να αποκατασταθούν το ταχύτερο δυνατόν οι οδικές συνδέσεις που κόπηκαν από τις πλημμύρες.

Καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, το μέγεθος της ανθρώπινης τραγωδίας παραμένει ακόμη αδύνατο να προσδιοριστεί πλήρως. Με σχεδόν 2.500 ανθρώπους να εξακολουθούν να αγνοούνται στις δύο πλευρές των συνόρων, οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες και ημέρες.

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