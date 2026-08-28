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Σε μάχη με τον χρόνο έχουν επιδοθεί τα σωστικά συνεργεία στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα, μετά την καταστροφική κατολίσθηση και τις πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους τουλάχιστον 472 νεκρούς και περισσότερους από 1.400 αγνοούμενους.

Ιδιαίτερη αγωνία επικρατεί για περισσότερους από 100 εργάτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε υπόγεια σήραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος στην περιοχή Τρισούλι. Συνεργεία έρευνας και διάσωσης επιχειρούν να προσεγγίσουν τους παγιδευμένους, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και οι ένοπλες δυνάμεις του Νεπάλ.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του πρωθυπουργού της χώρας, περίπου 350 εργάτες και κάτοικοι που είχαν εγκλωβιστεί έχουν ήδη απομακρυνθεί, ωστόσο εκτιμάται ότι περίπου 100 άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στη σήραγγα.

Η τεράστια κατολίσθηση και οι πλημμύρες που έπληξαν την Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές και εκατοντάδες θανάτους. Ο νεότερος απολογισμός των αρχών του Νεπάλ ανεβάζει σε τουλάχιστον 469 τους νεκρούς στη χώρα.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, οι κινεζικές αρχές έχουν ανακοινώσει τρεις νεκρούς στο Θιβέτ, ανεβάζοντας τον συνολικό, ακόμη προσωρινό, απολογισμό της καταστροφής στους 472 νεκρούς.

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί ο αριθμός των ανθρώπων των οποίων η τύχη παραμένει άγνωστη. Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι αγνοούνται, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, καθώς οι επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνεχίζονται στις πληγείσες περιοχές.

Μέχρι στιγμής έχουν μεταφερθεί σε ασφαλείς περιοχές 499 κάτοικοι και 555 τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι εθνικότητες των τουριστών που απομακρύνθηκαν.

Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται πλέον τόσο στην αναζήτηση των αγνοουμένων όσο και στην προσέγγιση των περιοχών που παραμένουν αποκλεισμένες, με την κατάσταση να παραμένει εξαιρετικά δύσκολη εξαιτίας της έκτασης των καταστροφών.

Το μεγαλύτερο μέτωπο αγωνίας παραμένει η σήραγγα στο εργοτάξιο του υδροηλεκτρικού φράγματος, όπου οι διασώστες προσπαθούν να φθάσουν στους περισσότερους από 100 εργάτες που πιστεύεται ότι παραμένουν παγιδευμένοι, την ώρα που ο απολογισμός της καταστροφής εξακολουθεί να είναι προσωρινός.

Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης – Υπερχείλισε λίμνη που σχηματίστηκε μετά την καταστροφή

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης προσκρούουν στην απειλή υπερχείλισης μιας λίμνης η οποία δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση του παγετώνα που προκάλεσε την καταστροφή.

Σήμερα το μεσημέρι, τοπική ώρα, οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν την αναστολή των επιχειρήσεων στην πληγείσα περιοχή.

«Το νερό άρχισε να υπερχειλίζει και να ρέει» από τη λίμνη προς το συνοριακό πέρασμα Γκιρόνγκ, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από την καταστροφή, ανέφερε δημοσιογράφος του κινεζικού τηλεοπτικού δικτύου CCTV που βρισκόταν στο σημείο. «Συνεπώς, όλες οι ομάδες διάσωσης έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στις θέσεις τους και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες», πρόσθεσε.

Λίγο αργότερα ο στρατός του Νεπάλ προχώρησε σε αντίστοιχη ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης θα ανασταλούν για την επόμενη μιάμιση ώρα, αφού αξιωματούχοι της περιοχής ενημερώθηκαν ότι η λίμνη έχει υπερχειλίσει. Την ίδια ώρα κάτοικοι της περιοχής σπεύδουν σε πιο ψηλά σημεία για να προστατευθούν.

Τόσο οι αρχές της Κίνας όσο και του Νεπάλ είχαν προειδοποιήσει χθες, Πέμπτη, για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών στα Ιμαλάια, καθώς συντρίμμια είχαν δημιουργήσει μία λίμνη που κινδυνεύει να υπερχειλίσει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν Κινέζοι επιστήμονες, η λίμνη που έχει αρχίσει να υπερχειλίζει έχει μήκος 150 μέτρα και βάθος 40-50 μέτρα. Συνολικά ο όγκος του νερού είναι 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Όμως στην περιοχή Γκιρόνγκ σημειώνονται βροχοπτώσεις εξαιτίας των οποίων έχει αποσταθεροποιηθεί το έδαφος, ενώ η βροχή αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα.

Οι κινεζικές αρχές προειδοποίησαν χθες ότι επιπλέον 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού – το αντίστοιχο περίπου 1.200 πισίνων ολυμπιακών διαστάσεων—αναμένεται να εισρεύσουν στην λίμνη τις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερχείλισης. Γύρω στην 1η Σεπτεμβρίου αναμένεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση νερού.

Το υπουργείο Υδάτινων Πόρων της Κίνας έχει δώσει εντολή στις τοπικές αρχές να παρακολουθούν στενά τη λίμνη, αλλά και τις βροχοπτώσεις και να ενημερώσουν τους κατοίκους των περιοχών που ενδέχεται να πληγούν από τυχόν υπερχείλιση, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua.

Και η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει αυξήσει από χθες τις προειδοποιήσεις της για το ενδεχόμενο νέας κατολίσθησης. «Λόγω του κινδύνου νέας πλημμύρας όλοι οι κάτοικοι (…) καλούνται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί», συνέστησε η αρχή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

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