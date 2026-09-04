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Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά κεφάλαια στον κόσμο με ενεργητικό περίπου 2,3 τρισ. δολάρια, προτείνει σημαντική αλλαγή στη στρατηγική του στα ομόλογα, μειώνοντας την έκθεσή του στο κρατικό χρέος και αυξάνοντας τις τοποθετήσεις σε πιο ριψοκίνδυνους τίτλους.

Η Norges Bank Investment Management (NBIM), που διαχειρίζεται το ταμείο, εισηγήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών της χώρας να περιοριστεί το ποσοστό των κρατικών ομολόγων στο 50% του χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος, από περίπου 70% σήμερα.

Η αλλαγή αυτή θα επέτρεπε στο ταμείο να αποκτήσει μεγαλύτερη έκθεση σε άλλες κατηγορίες χρέους και σε διαφορετικές πηγές αποδόσεων, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτηση από τα κρατικά ομόλογα.

Μείωση 58 δισ. δολαρίων στα κρατικά ομόλογα

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το νορβηγικό ταμείο είχε στο τέλος Ιουνίου περισσότερα από 615 δισ. δολάρια σε επενδύσεις σταθερού εισοδήματος, εκ των οποίων περίπου το 59,5% ήταν κρατικά ομόλογα.

Η προτεινόμενη μείωση στο 50% μεταφράζεται σε περιορισμό των κρατικών τίτλων κατά περίπου 58 δισ. δολάρια, σύμφωνα με υπολογισμούς της αγοράς.

Η μεγαλύτερη επίπτωση αναμένεται να αφορά τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα (Treasuries). Η αλλαγή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των τοποθετήσεων σε αμερικανικό χρέος κατά περίπου 75 δισ. δολάρια, ενώ αντίθετα τα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα ενδέχεται να ενισχυθούν κατά περίπου 20 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, αναμένεται περιορισμός των τοποθετήσεων σε κρατικά ομόλογα της ευρωζώνης.

Αλλαγή στρατηγικής εν μέσω αναταράξεων στις αγορές ομολόγων

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς αγορές ομολόγων βρίσκονται υπό πίεση, με τις αποδόσεις να έχουν εκτιναχθεί σε υψηλά πολλών ετών.

Οι επενδυτές ανησυχούν για την αυξανόμενη έκδοση χρέους από μεγάλες οικονομίες, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Βρετανία και η Γαλλία, αλλά και για τις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες που δημιουργεί η επενδυτική έκρηξη γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου ξεπέρασε πρόσφατα το 4,75%, καθώς η αγορά προεξοφλεί πιθανές πιέσεις από τον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η πρόταση του νορβηγικού ταμείου δεν αποτελεί απαραίτητα αρνητική τοποθέτηση για τη δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Kenneth Crompton, επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων στη National Australia Bank, η κίνηση σημαίνει ότι το ταμείο θεωρεί πως ήδη κατέχει επαρκή ποσότητα κρατικών ομολόγων για τις ανάγκες ρευστότητας και επιδιώκει να αξιοποιήσει περισσότερες πηγές αποδόσεων από την αγορά σταθερού εισοδήματος.

Η αλλαγή θα πρέπει πάντως να εγκριθεί από το υπουργείο Οικονομικών και πιθανότατα από το νορβηγικό κοινοβούλιο, καθώς το επενδυτικό πλαίσιο του ταμείου καθορίζεται πολιτικά.

Πιέσεις για περισσότερες επενδύσεις σε ιδιωτικά assets

Η NBIM επανέφερε παράλληλα το αίτημά της για μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας τοποθετήσεων σε private equity.

Το ταμείο, που δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 για να επενδύσει τα έσοδα της νορβηγικής βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει σήμερα παρουσία σε μετοχές, ομόλογα, ακίνητα και υποδομές ανανεώσιμης ενέργειας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της NBIM, Nicolai Tangen, έχει προειδοποιήσει ότι οι εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις δεν μπορούν να συνεχιστούν για πάντα και ότι το ταμείο θα αντιμετωπίσει κάποια στιγμή μια σημαντική περίοδο πιέσεων στις αγορές.

Η Norges Bank υποστηρίζει ότι η μείωση του ποσοστού των κρατικών ομολόγων θα διατηρήσει επαρκές επίπεδο ρευστότητας, ενώ θα μειώσει τον κίνδυνο μεγάλων επιπτώσεων σε περίπτωση έντονης αναταραχής στις αγορές.

Παράλληλα, προτείνει η στάθμιση των κρατικών ομολόγων στον επενδυτικό δείκτη να γίνεται με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς και όχι το ΑΕΠ των χωρών.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, το ΑΕΠ αποτελεί πλέον λιγότερο κατάλληλο κριτήριο, καθώς το υψηλό δημόσιο χρέος έχει γίνει γενικευμένο χαρακτηριστικό των ανεπτυγμένων οικονομιών και όχι εξαίρεση ορισμένων χωρών.

Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη αλλαγή στις αγορές: τα κρατικά ομόλογα δεν θεωρούνται πλέον τόσο αυτονόητο «καταφύγιο», καθώς οι επενδυτές αναζητούν μεγαλύτερες αποδόσεις σε ένα περιβάλλον υψηλότερου χρέους και αυξημένων επιτοκιακών κινδύνων.

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