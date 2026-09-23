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Άνοδο σημείωσαν τα ασιατικά ομόλογα, ακολουθώντας τα futures των αμερικανικών κρατικών τίτλων, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να υποχωρούν μετά τις ενδείξεις από τις ΗΠΑ για πρόοδο στις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Οι μετοχές κινήθηκαν επίσης ελαφρώς υψηλότερα.

Τα κρατικά ομόλογα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας ενισχύθηκαν, με τις αποδόσεις των 10ετών τίτλων και στις δύο χώρες να υποχωρούν κατά τουλάχιστον τρεις μονάδες βάσης. Ανοδικά κινήθηκαν και τα futures των 10ετών αμερικανικών ομολόγων, ενώ η διαπραγμάτευση των Treasuries στην αγορά μετρητοίς θα ξεκινήσει στο Λονδίνο, λόγω αργίας στην Ιαπωνία.

Το Brent οδεύει προς το μεγαλύτερο σε διάρκεια πτωτικό σερί του τελευταίου έτους, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν μια «πολύ καλή» συνάντηση με Ιρανούς απεσταλμένους, μετά την αναζωπύρωση των προσπαθειών της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε κατά 1,2%, στα περίπου 98 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης MSCI Asia Pacific ενισχύθηκε κατά 0,1%, μετά το ράλι των μετοχών των εταιρειών ημιαγωγών που οδήγησε τον Nasdaq 100 στο πρώτο ιστορικό υψηλό του από τον Ιούνιο.

Τα futures των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών προμήνυαν πιο συγκρατημένα κέρδη στη Wall Street, ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές αναμενόταν να ανοίξουν με άνοδο περίπου 0,4%.

Στο επίκεντρο Ιράν και πετρέλαιο

Με το ημερολόγιο των σημαντικών οικονομικών ανακοινώσεων να είναι σχετικά περιορισμένο αυτή την εβδομάδα, οι επενδυτές επικεντρώνονται στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, αναζητώντας ενδείξεις ότι οι τιμές του πετρελαίου μπορεί να υποχωρήσουν περαιτέρω.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να περιορίσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και να μειώσει την πίεση στην αγορά ομολόγων, μετά την άνοδο των αποδόσεων σε υψηλά πολλών δεκαετιών νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, η προσοχή στρέφεται στην επικείμενη συνάντηση των Προέδρων των ΗΠΑ και της Κίνας, με τους δασμούς και τις ευρύτερες εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.

«Η προσοχή θα παραμείνει στη γεωπολιτική και, εάν υπάρξει οποιαδήποτε επιβεβαίωση προόδου προς μια εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αναμένουμε περαιτέρω πτώση του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων και άνοδο των μετοχών», δήλωσε ο Τομ Εσέι της The Sevens Report.

Ενισχύεται το δολάριο, υποχωρεί ο χρυσός

Σε άλλες αγορές, ο δείκτης του Bloomberg για το δολάριο διεύρυνε τα κέρδη του για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, σημειώνοντας άνοδο 0,1%.

Οι επενδυτές αναμένουν ομιλία του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Federal Reserve, Μάικλ Μπαρ, αναζητώντας νέες ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής, μετά την προειδοποίηση άλλου αξιωματούχου της Fed ότι οι πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να επιμείνουν.

Ο χρυσός υποχώρησε κατά 0,4%, στα περίπου 4.345 δολάρια ανά ουγκιά, ενώ το Bitcoin ενισχύθηκε περισσότερο από 1%, στα περίπου 87.200 δολάρια.

Νέο ρεκόρ για τον Nasdaq 100 με ώθηση από την AI

Στη Wall Street, η αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ένας από τους βασικούς καταλύτες για τις τεχνολογικές μετοχές, οδηγώντας τον Nasdaq 100 σε νέο ιστορικό υψηλό.

Στο επίκεντρο βρέθηκε εκ νέου ο νέος AI agent Muse της Meta Platforms, ενώ η μετοχή της Shopify εκτινάχθηκε κατά 7,1%, μετά τη συμφωνία συνεργασίας των δύο εταιρειών.

Στον αντίποδα, οι ανησυχίες ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να περιορίσει τα περιθώρια κέρδους και τις προμήθειες των χρηματοοικονομικών εταιρειών διαμεσολάβησης άσκησαν πιέσεις στις αμερικανικές χρηματοοικονομικές μετοχές.

Στο βλέμμα των επενδυτών και η συνάντηση Τραμπ–Σι

Οι traders στρέφουν παράλληλα την προσοχή τους στη σύνοδο μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, η οποία θα πραγματοποιηθεί αργότερα αυτή την εβδομάδα, αναζητώντας ενδείξεις προόδου στις εμπορικές και άλλες οικονομικές διαφορές των δύο χωρών.

Ο Τραμπ πρόκειται να υποδεχθεί τον Σι στην Ουάσιγκτον, σε μια επίσκεψη όπου, σύμφωνα με το Bloomberg, οι προσδοκίες για ουσιαστική πρόοδο στα μακροχρόνια σημεία τριβής μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου παραμένουν περιορισμένες.

«Καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται έτοιμη για μια θεμελιώδη επανεκκίνηση των εμπορικών σχέσεων, καθώς οι απειλές για περιορισμούς στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών έρχονται αντιμέτωπες με την επιθυμία της αμερικανικής κυβέρνησης να επιστρέψει στους δασμούς», έγραψε ο Ρόμπερτ Γκίλχουλι, επικεφαλής οικονομολόγος αναδυόμενων αγορών της Aberdeen Investments.

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