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Ανώτερα στελέχη της γερμανικής κυβέρνησης εμφανίζονται ανοιχτά στο ενδεχόμενο πώλησης του ποσοστού 12,7% που κατέχει το Βερολίνο στην Commerzbank προς τη UniCredit, εφόσον οι δύο τράπεζες καταλήξουν σε κοινή στρατηγική για το μέλλον του γερμανικού ομίλου, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Η θέση αυτή δεν αποτελεί ακόμη επίσημη κυβερνητική πολιτική και επομένως δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα ακολουθήσει συναλλαγή ή ακόμη και επίσημες διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι μια πώληση στη σωστή τιμή και με επαρκείς εγγυήσεις για το μέλλον της Commerzbank θα μπορούσε να αποτελέσει αποδεκτή λύση, δεδομένου ότι η UniCredit εκτιμάται πως ούτως ή άλλως βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του ελέγχου.

Η σημαντικότερη προϋπόθεση για να ξεκινήσουν συζητήσεις μεταξύ του Βερολίνου και της UniCredit σχετικά με ενδεχόμενη πώληση του κρατικού ποσοστού είναι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η διοίκηση της Commerzbank να στηρίξει το σχέδιο της ιταλικής τράπεζας.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η επίσημη στάση του Βερολίνου δεν έχει αλλάξει, χωρίς να σχολιάσει περαιτέρω. Εκπρόσωπος της Commerzbank αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει, ενώ η UniCredit δεν προχώρησε άμεσα σε τοποθέτηση.

Μια ενδεχόμενη πώληση θα αποτελούσε εντυπωσιακή ανατροπή στη στάση της Γερμανίας, η οποία αποτελεί βασικό μέτοχο της Commerzbank από τη διάσωση της τράπεζας κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και μόλις πρόσφατα άρχισε να χαλαρώνει την αντίθεσή της σε ενδεχόμενη εξαγορά.

Η μεταβίβαση του κρατικού πακέτου θα έδινε στον διευθύνοντα σύμβουλο της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, την καθαρή πλειοψηφία στη γερμανική τράπεζα και θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την ολοκλήρωση μιας από τις μεγαλύτερες τραπεζικές συμφωνίες στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες.

Το Βερολίνο είναι σήμερα ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Commerzbank και ελέγχει δύο θέσεις στο εποπτικό συμβούλιο.

Εάν πουλούσε ολόκληρο το ποσοστό 12,7% στη UniCredit, το μερίδιο της ιταλικής τράπεζας θα μπορούσε να αυξηθεί σε πάνω από 60%, από επίπεδο λίγο κάτω από 50% που αναμένεται να κατέχει μετά την απόκτηση των μετοχών που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης εξαγοράς.

Μια συμφωνία θα μπορούσε παράλληλα να συνοδευτεί από δεσμεύσεις της UniCredit ότι η Commerzbank θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση της γερμανικής οικονομίας, επιτρέποντας έτσι στο Βερολίνο να διασφαλίσει ορισμένες από τις βασικές του προτεραιότητες ακόμη και αν τελικά δεν κατορθώσει να αποτρέψει την αλλαγή ελέγχου.

Οι διαφωνίες Όρλοπ – Ορσέλ

Παρά τη σταδιακή αλλαγή στάσης της κυβέρνησης, η επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις δύο τράπεζες παραμένει δύσκολη.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Commerzbank Μπετίνα Όρλοπ αντιτίθεται σε ορισμένα βασικά σημεία του σχεδίου Ορσέλ, κυρίως στην πρόταση για βαθιές περικοπές στο διεθνές δίκτυο της γερμανικής τράπεζας.

Ο Ορσέλ έχει μάλιστα απειλήσει ότι θα απομακρύνει την Όρλοπ και την ομάδα της από τη διοίκηση, αν και παράλληλα έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε παραχωρήσεις. Οι σχετικές δηλώσεις του, ωστόσο, απευθύνονταν κυρίως προς τη γερμανική κυβέρνηση και όχι προς την ίδια τη διοίκηση της Commerzbank.

Οι δύο CEOs άρχισαν πρόσφατα συνομιλίες που ενδέχεται να διαρκέσουν μήνες. Μέχρι στιγμής, οι συζητήσεις έχουν επικεντρωθεί κυρίως στις τεχνικές και ρυθμιστικές συνέπειες μιας αλλαγής ελέγχου, ενώ οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διατηρούν τις προηγούμενες θέσεις τους ως προς τη στρατηγική, γεγονός που καθιστά δύσκολη μια γρήγορη συμφωνία.

Η κυβέρνηση Μερτς αλλάζει σταδιακά στάση

Η γερμανική κυβέρνηση είχε προηγουμένως αποκλείσει το ενδεχόμενο πώλησης του ποσοστού της στη UniCredit. Η κυβέρνηση του Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, όμως, χαλάρωσε σταδιακά την αντίθεσή της μετά τη δημόσια πρόταση της ιταλικής τράπεζας, η οποία της έδωσε ουσιαστικά πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου.

Έκτοτε, κυβερνητικοί αξιωματούχοι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στον στρατηγικό ρόλο της Commerzbank για τη γερμανική οικονομία και στην ανάγκη να προστατευτεί η Φρανκφούρτη ως χρηματοπιστωτικό κέντρο.

Η Όρλοπ έχει δηλώσει ότι βρίσκεται σε «στενή διαβούλευση» με την κυβέρνηση σχετικά με τη στάση που θα τηρήσει στις συνομιλίες με τη UniCredit. Από την πλευρά του, ο Ορσέλ έχει δείξει ότι θα προτιμούσε να διαπραγματευτεί απευθείας με το Βερολίνο, όμως η κυβέρνηση Μερτς μέχρι στιγμής έχει απορρίψει αυτές τις προσεγγίσεις.

Στο επίκεντρο και η τιμή πώλησης

Εφόσον η κυβέρνηση συμφωνήσει να πουλήσει το ποσοστό της, καθοριστικό ρόλο θα παίξει και η τιμή.

Το Βερολίνο είχε προηγουμένως απορρίψει την πρόταση της UniCredit, η οποία προέβλεπε την ανταλλαγή 0,485 μετοχής της ιταλικής τράπεζας για κάθε μία μετοχή της Commerzbank.

Η προσφορά, που ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουλίου, αποτιμούσε τη γερμανική τράπεζα σε περίπου 44,6 δισ. ευρώ, βάσει των τιμών κλεισίματος της Παρασκευής, έναντι χρηματιστηριακής αξίας περίπου 43 δισ. ευρώ.

Περίπου 17,6% των μετόχων της Commerzbank αποδέχθηκαν την προσφορά.

Ο Ορσέλ ενδέχεται μάλιστα να χρειαστεί να αποζημιώσει αυτούς τους μετόχους εάν η UniCredit αγοράσει επιπλέον μετοχές σε υψηλότερη τιμή εκτός χρηματιστηρίου μέσα στους 12 μήνες από την ολοκλήρωση της προσφοράς.

Η μετοχή σε υψηλό δύο δεκαετιών

Η μετοχή της Commerzbank διαπραγματεύεται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 20 ετών, περίπου στα 40 ευρώ ανά μετοχή.

Η τιμή αυτή είναι σχεδόν τριπλάσια από εκείνη στην οποία το γερμανικό Δημόσιο είχε πουλήσει τμήμα της συμμετοχής του πριν από δύο χρόνια.

Εκείνη η πώληση, η οποία πραγματοποιήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, απορροφήθηκε εξ ολοκλήρου από τη UniCredit και αποτέλεσε ουσιαστικά την αφετηρία της προσπάθειας του Ορσέλ να αποκτήσει τον έλεγχο της Commerzbank.

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