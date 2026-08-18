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Δεν υπάρχει ακόμη λόγος πανικού στην αμερικανική αγορά ομολόγων, παρά τα ολοένα και πιο εμφανή σημάδια ανησυχίας των επενδυτών για τη διόγκωση του δημόσιου χρέους των ΗΠΑ, σύμφωνα με τη Yardeni Research. Ωστόσο, η άνοδος των αποδόσεων πλησιάζει πλέον σε επίπεδα που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν τους περίφημους «bond vigilantes», τους επενδυτές που τιμωρούν μέσω μαζικών πωλήσεων τις δημοσιονομικές ή νομισματικές πολιτικές που θεωρούν πληθωριστικές.

Στο επίκεντρο της ανησυχίας δεν βρίσκεται μόνο ο τεράστιος δανεισμός της Ουάσιγκτον. Η Yardeni επισημαίνει την έκρηξη του εταιρικού δανεισμού από τους τεχνολογικούς hyperscalers για τη χρηματοδότηση της κούρσας της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων από την άνοδο του πετρελαίου εξαιτίας του παρατεταμένου πολέμου με το Ιράν.

«Δεν πατάμε το κουμπί του πανικού», έγραψαν σε σημείωμά τους την Τρίτη οι αναλυτές με επικεφαλής τον Εντ Γιαρντένι. «Παρακολουθούμε, ωστόσο, στενά εάν οι bond vigilantes μπορεί να το κάνουν».

Η απόδοση του 10ετούς στο 4,73%

Η Yardeni παραπέμπει στο καλοκαίρι του 2023, όταν οι αμερικανικές αποδόσεις εκτινάχθηκαν μέσα σε λίγους μήνες από το 4% στο 5%. Το επίπεδο αυτό αποδείχθηκε τελικά αρκετά ελκυστικό ώστε να επαναφέρει τους αγοραστές στην αγορά και η εταιρεία θεωρεί ότι μια ανάλογη ευκαιρία μπορεί να δημιουργηθεί και αυτή τη φορά.

«Εμμένουμε στην άποψή μας ότι η απόδοση των αμερικανικών ομολόγων θα πρέπει να συνεχίσει να κινείται σε ένα φυσιολογικό εύρος 4%-5%, χωρίς δυσμενείς συνέπειες για την οικονομία και τα εταιρικά κέρδη», ανέφεραν οι αναλυτές.

Ωστόσο, καθώς η απόδοση πλησιάζει πλέον το ανώτερο όριο αυτού του εύρους, η συμπεριφορά των bond vigilantes παρακολουθείται πολύ πιο προσεκτικά.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου βρίσκεται στο 4,73%, κοντά στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου και πλέον έτους, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις υψηλές κρατικές δαπάνες και τον πληθωρισμό.

Πετρέλαιο και Fed στην εξίσωση

Ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν και η συνακόλουθη άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσαν να προσθέσουν νέες πληθωριστικές πιέσεις στην αμερικανική οικονομία και να ενισχύσουν εκ νέου τα επιχειρήματα υπέρ αυξήσεων των επιτοκίων από τη Fed.

Η αγορά εξετάζει κατά πόσο η Fed θα παραμείνει αρκετά αποφασιστική στη μάχη κατά του πληθωρισμού εάν οι ενεργειακές τιμές συνεχίσουν να αυξάνονται.

Την ίδια στιγμή, η έκρηξη των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη έχει οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των εταιρικών εκδόσεων χρέους. Το αποτέλεσμα είναι η Ουάσιγκτον και η Silicon Valley να ανταγωνίζονται ουσιαστικά για την άντληση κεφαλαίων από την ίδια δεξαμενή επενδυτών.

Γιατί αφορά ολόκληρο τον κόσμο

Η άνοδος των αμερικανικών αποδόσεων δεν περιορίζεται στα σύνορα των ΗΠΑ. Τα υψηλότερα επιτόκια προσελκύουν διεθνή κεφάλαια προς το δολάριο, δυσκολεύοντας, μεταξύ άλλων, τις προσπάθειες της Ιαπωνίας να αποτρέψει περαιτέρω εξασθένηση του γεν πέραν των 160 ανά δολάριο και της Κίνας να διατηρήσει σταθερό το γουάν.

Και επειδή τα αμερικανικά Treasuries αποτελούν το βασικό σημείο αναφοράς για την τιμολόγηση του χρέους διεθνώς, η αύξηση των αποδόσεών τους μεταφέρεται στο κόστος δανεισμού κρατών, επιχειρήσεων και νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ποιοι είναι οι «bond vigilantes»

Ο ίδιος ο Εντ Γιαρντένι, πρόεδρος και επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Yardeni Research, επινόησε τον όρο «bond vigilantes» τη δεκαετία του 1980 για να περιγράψει τους επενδυτές που πωλούν κρατικά ομόλογα όταν θεωρούν ότι η οικονομική πολιτική μιας κυβέρνησης κινδυνεύει να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό.

Οι πωλήσεις πιέζουν προς τα κάτω τις τιμές των ομολόγων και ανεβάζουν τις αποδόσεις, αυξάνοντας το κόστος χρηματοδότησης και ασκώντας με αυτόν τον τρόπο πίεση στις κυβερνήσεις να επιστρέψουν σε δημοσιονομικά πιο περιοριστική πολιτική.

Και αυτή τη φορά, σύμφωνα με τη Yardeni, οι «τιμωροί» της αγοράς ομολόγων δεν δραστηριοποιούνται μόνο στις ΗΠΑ. Έχουν αρχίσει να κάνουν αισθητή την παρουσία τους διεθνώς τους τελευταίους μήνες, καθώς οι ανησυχίες για το δημόσιο χρέος εντείνονται.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η πίεση στη Βρετανία και την Ιαπωνία, όπου τα επίπεδα του δημόσιου χρέους είναι ιδιαίτερα υψηλά σε σχέση με το μέγεθος των οικονομιών τους. Για τη Yardeni, πάντως, το κρίσιμο όριο στην αμερικανική αγορά παραμένει το 5%: όσο το 10ετές κινείται εντός της ζώνης 4%-5%, δεν υπάρχει λόγος πανικού – αλλά όσο πλησιάζει στην κορυφή της, τόσο περισσότερο αυξάνεται η επαγρύπνηση.

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