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Η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των Στενών του Μαγγελάνου, στο νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής, αυξήθηκε περισσότερο από 70% τόσο τον Αύγουστο όσο και τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, καθώς πλοία άλλαξαν πορεία εξαιτίας της έντονης ξηρασίας που πλήττει τη Διώρυγα του Παναμά, σύμφωνα με στοιχεία του Πολεμικού Ναυτικού της Χιλής που εξασφάλισε το Bloomberg.

Οι περιορισμένες βροχοπτώσεις που συνδέονται με το El Nino οδήγησαν σε πτώση της στάθμης των υδάτων στη Διώρυγα του Παναμά, αναγκάζοντας τις αρμόδιες αρχές να επιβάλουν περιορισμούς στις διελεύσεις των πλοίων.

Παράλληλα, οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή έχουν ωθήσει ορισμένους διαχειριστές πλοίων που μεταφέρουν εμπορεύματα από τη Νότια Αμερική και τη Δυτική Αφρική προς την Ασία να αποφεύγουν την περιοχή και πιθανότατα να επιλέγουν ως εναλλακτική διαδρομή τα Στενά του Μαγγελάνου, σύμφωνα με τον αναλυτή του Bloomberg Intelligence, Κένεθ Λο.

«Η ξηρασία στην Κεντρική Αμερική ήταν σίγουρα ο βασικός παράγοντας», ανέφερε.

«Αυτό έχει επίσης αναγκάσει πολλούς πλοιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων να καταβάλλουν εξαιρετικά υψηλά ποσά προκειμένου να παρακάμπτουν τις ουρές. Για τα πλοία που θέλουν να αποφύγουν αυτούς τους περιορισμούς στις διελεύσεις, τις μεγάλες ουρές ή τα υψηλά τέλη, η αλλαγή πορείας μέσω των Στενών του Μαγγελάνου αποτελεί μια φυσική εναλλακτική επιλογή».

Κλίμα και γεωπολιτική αλλάζουν τις θαλάσσιες διαδρομές

Οι αλλαγές στις ροές της ναυσιπλοΐας αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο οι κλιματικές και γεωπολιτικές αναταράξεις στα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του πλανήτη αναδιαμορφώνουν τις διαδρομές του παγκόσμιου εμπορίου, αυξάνοντας ταυτόχρονα τη σημασία των εναλλακτικών οδών.

Η διέλευση από τα Στενά του Μαγγελάνου συνεπάγεται μεγαλύτερη απόσταση και αυξημένο κόστος καυσίμων. Ωστόσο, το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διαδρομή δεν επιβαρύνεται με τέλη διέλευσης προσφέρει στους πλοιοκτήτες μια επιπλέον επιλογή όταν οι περιορισμοί σε άλλα περάσματα προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις και αυξάνουν το κόστος μεταφοράς.

Η αύξηση της κίνησης, η οποία άρχισε να γίνεται αισθητή από τον Ιούλιο, συνέπεσε επίσης με τη χειμερινή περίοδο στο νότιο ημισφαίριο, όταν οι έντονες χιονοπτώσεις στις Άνδεις επιβράδυναν τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ Χιλής και Αργεντινής. Αυτό προκύπτει από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ναυτικής Διοίκησης της Πούντα Αρένας, η οποία υπάγεται στο Πολεμικό Ναυτικό της Χιλής.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, η ανοδική τάση στη θαλάσσια κυκλοφορία αναμένεται να συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, καθώς ξεκινά και η περίοδος της κρουαζιέρας.

Ποια πλοία καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση

Η αύξηση της κίνησης εντοπίστηκε σε πλοία χωρητικότητας μεταξύ 60.000 και 65.000 κόρων ολικής χωρητικότητας (GRT), αν και το Πολεμικό Ναυτικό της Χιλής δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους τύπους των πλοίων που χρησιμοποιούν τη διαδρομή.

Τα στοιχεία βασίζονται στις τοπικές στατιστικές πλοήγησης για το 2025 και το 2026 και καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2026.

Η αυξημένη χρήση των Στενών του Μαγγελάνου καταδεικνύει πώς οι πιέσεις σε κομβικά σημεία του παγκόσμιου εμπορίου μπορούν να αναβιώσουν εναλλακτικές θαλάσσιες διαδρομές, καθώς οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις καθυστερήσεις και το κόστος σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης κλιματικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

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