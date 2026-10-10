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Oι ολοένα και πιο έντονοι καύσωνες, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες στην Ευρώπη ωθούν τις κυβερνήσεις να αυξήσουν τις δαπάνες για υποδομές ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, ανοίγοντας μια νέα, κερδοφόρα αγορά για τις βιομηχανικές εταιρείες.

Οι κατασκευαστές βιομηχανικού εξοπλισμού, όπως η Schneider Electric SE, η ABB Ltd. και η Siemens AG, αναμένεται να επωφεληθούν από την έντονη προσπάθεια ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των κτιρίων και των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των ολοένα και πιο ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι επενδύσεις των κυβερνήσεων της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, που αποσκοπούν συγκεκριμένα στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά σε περίπου 500 δισεκατομμύρια ευρώ κατά την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence.

Η ζήτηση για εξοπλισμό ψύξης, ηλεκτρικό εξοπλισμό και εξοπλισμό δικτύων τροφοδοσίας έχει τροφοδοτηθεί τα τελευταία χρόνια από την κατασκευή κέντρων δεδομένων. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αναμένεται να αποτελέσει έναν ακόμη μοχλό ανάπτυξης, με τις επενδύσεις να στοχεύουν σε πολλές από τις ίδιες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα κέντρα δεδομένων, όπως η ηλεκτρική ανθεκτικότητα, η ενίσχυση των δικτύων τροφοδοσίας και τα συστήματα αυτοματοποίησης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων.

Η Schneider Electric αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις για τα κέρδη της, αφού η έκρηξη δαπανών που προκλήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη οδήγησε σε άνευ προηγουμένου ζήτηση για τον εξοπλισμό κέντρων δεδομένων της. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου, ABB και Siemens, έχουν επίσης επωφεληθεί από αυτή την άνθηση.

Το φετινό καλοκαίρι αποτέλεσε «συναγερμό» για τη ζέστη, ενώ η ανησυχία για την ενεργειακή ασφάλεια εντείνεται από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε ο αναλυτής της Citi, Μάρτιν Γουίλκι. «Όταν συνδυάζονται τα διαρθρωτικά υψηλότερα ενεργειακά κόστη και η ζέστη που προκαλεί προβλήματα υγείας, είτε στα σπίτια των ανθρώπων, είτε σε νοσοκομεία, σχολεία ή οίκους ευγηρίας, αναγνωρίζεται ότι πρέπει να γίνει κάτι για αυτό».

Οι ευκαιρίες εκτείνονται στα κτίρια και στα ηλεκτρικά δίκτυα. Οι αναβαθμίσεις κτιρίων στην Ευρώπη έχουν επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στη μείωση των εκπομπών, αν και οι αυξανόμενες θερμοκρασίες οδηγούν πλέον τη ζήτηση για ψύξη, εξαερισμό και αυτοματοποιημένους ελέγχους.

Αυτό θα μπορούσε να ωφελήσει εταιρείες όπως η Alfa Laval AB και η Munters Group AB, των οποίων οι τεχνολογίες ψύξης ήδη επωφελούνται από την άνθηση των κέντρων δεδομένων.

Οι συχνότερες πυρκαγιές και πλημμύρες αυξάνουν επίσης την πίεση για την ενίσχυση των παλαιών ηλεκτρικών δικτύων ενάντια στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η Schneider Electric είχε ήδη εξαγοράσει τον Ιούλιο τον πάροχο πληροφοριών κινδύνου AiDash έναντι 350 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που προσθέτει τη διαχείριση κινδύνων από πυρκαγιές και καταιγίδες στην υπάρχουσα προσφορά της για έξυπνα δίκτυα. Επίσης, ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης με τη συμφωνία της για την εξαγορά της εταιρείας βιομηχανικού λογισμικού PTC Inc. έναντι περίπου 22,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας τις δυνατότητές της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ΕΕ εκτιμά ότι θα χρειαστεί περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε επενδύσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή έως το 2050, προκειμένου να μειώσει την έκθεσή της στους αυξανόμενους κινδύνους, καθώς η Ένωση μετατοπίζει τις δαπάνες της από την αντιμετώπιση καταστροφών στην πρόληψη ζημιών.

Αυτό μεταφράζεται ήδη σε μεγάλες παραγγελίες. Η ιταλική Prysmian SpA κέρδισε σύμβαση ύψους 910 εκατομμυρίων ευρώ για τη διασύνδεση ελληνικών νησιών, με αντικείμενο την εγκατάσταση υποβρύχιων και χερσαίων καλωδίων, ενώ η γαλλική Enedis κέρδισε σύμβαση ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του γαλλικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

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