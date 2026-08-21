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Η τολμηρή παρέμβαση του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, με στόχο να ανακόψει μια ενδεχομένως επιζήμια άνοδο του κόστους δανεισμού των ΗΠΑ, οδηγεί ορισμένους επενδυτές να υποστηρίζουν ότι τελικά το δολάριο θα πληρώσει το τίμημα.

Ορισμένοι παράγοντες της αγοράς θεωρούν την κίνηση αυτή ως σημείο καμπής, καθώς η Ουάσινγκτον αναλαμβάνει πιο ενεργό ρόλο στη διατήρηση του κόστους δανεισμού σε χαμηλά επίπεδα. Η κίνηση αυτή, που έρχεται ως συνέχεια άλλων πρόσφατων προσπαθειών για τον περιορισμό των μακροπρόθεσμων αποδόσεων, αναζωπυρώνει την ανησυχία ότι η πολιτική των ΗΠΑ θα μπορούσε να αποδυναμώσει την εμπιστοσύνη στο δολάριο και να ωθήσει τους επενδυτές προς εναλλακτικές λύσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι θα «διπλασιάσει τουλάχιστον» τις προγραμματισμένες αγορές εκκρεμών ομολόγων διάρκειας 10 έως 30 ετών, αφού το κόστος δανεισμού εκτοξεύθηκε σε πολυετή υψηλά, καθιστώντας τον Μπέσεντ τον πιο παρεμβατικό επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών των τελευταίων δεκαετιών. Η κίνηση αυτή σηματοδότησε μια απομάκρυνση από τη μακροχρόνια «τακτική και προβλέψιμη» προσέγγιση του υπουργείου στη διαχείριση του χρέους — κάτι που ο ίδιος ο Μπέσεντ είχε υποστηρίξει σε ομιλία του τον Νοέμβριο.

Ο Μπέσεντ «ουσιαστικά λέει ότι είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε λίγο από τη δύναμη του δολαρίου προκειμένου να κρατήσουμε τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων σε κάποιο βαθμό υπό έλεγχο», δήλωσε ο Άντριου Κανόμπι, διευθυντής του τμήματος σταθερού εισοδήματος στη Franklin Templeton στη Μελβούρνη. «Κάτι πρέπει να λειτουργήσει ως βαλβίδα εκτόνωσης».

Η εναλλακτική λύση θα ήταν να αντιμετωπιστούν τα διαρθρωτικά προβλήματα της χώρας, είπε — μια πολύ πιο δύσκολη προσπάθεια — αφήνοντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής είτε να διαχειριστούν τις αποδόσεις είτε να επιτρέψουν την αποδυνάμωση του δολαρίου.

Οι προσπάθειες για τη μείωση των αμερικανικών αποδόσεων θα μπορούσαν να μειώσουν την ελκυστικότητα του χρέους σε δολάρια σε σχέση με περιουσιακά στοιχεία αλλού. Και αν οι επενδυτές θεωρήσουν ότι ο στόχος είναι να διευκολυνθεί η πορεία για περαιτέρω αμερικανικό δανεισμό, αυτό μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα την υποτίμηση του αμερικανικού νομίσματος.

Ένας δείκτης του Bloomberg για το δολάριο σημείωσε πτώση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, επεκτείνοντας την αρχική πτώση κατά 0,8%, και έφτασε σε νέο χαμηλό τριών μηνών. Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Δημοσίου σημείωσαν άνοδο αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές απαίτησαν μεγαλύτερη αποζημίωση για να δανείσουν σε μια κυβέρνηση με αυξανόμενο χρέος.

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ο ανταγωνισμός από ένα κύμα εταιρικών δανεισμών ενέτειναν την πίεση, ωθώντας την απόδοση των 30ετών ομολόγων σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί για τελευταία φορά το 2007, ακόμη και καθώς οι προσδοκίες για επικείμενη αύξηση των επιτοκίων από την Fed έχουν εξασθενήσει.

Παρά ταύτα, δεν βλέπουν όλοι μια άμεση απειλή για το δολάριο. Εξακολουθεί να έχει ισχυρή βραχυπρόθεσμη στήριξη από τις εισροές κεφαλαίων στις αμερικανικές μετοχές που οφείλονται στην τεχνητή νοημοσύνη και από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, σύμφωνα με στρατηγικό αναλυτή της State Street Investment Management.

Σύμφωνα με τον αναλυτή του Bloomberg, Μαρκ Κράνφιλντ, «το δολάριο διαμορφώνεται ως ο αδύναμος κρίκος για τους επενδυτές που σταθμίζουν τις επαναγορές ομολόγων του Δημοσίου έναντι του διευρυνόμενου δημοσιονομικού ελλείμματος των ΗΠΑ. Αυτό δίνει περιθώριο ανόδου στα ασιατικά νομίσματα».

Ο Σόκι Ομόρι, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής σταθερού εισοδήματος της Deutsche Bank AG για την Ιαπωνία, δήλωσε ότι αναμένει το γιεν να είναι ο μεγαλύτερος ωφελούμενος τους επόμενους τρεις έως έξι μήνες.

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