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Η Γερμανία καθυστερεί την οριστική έγκριση μιας προσωρινής συμφωνίας με τη Γαλλία για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς η κυβέρνηση συνασπισμού του Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς διαφωνεί για το εάν οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να αναλάβουν δεσμευτικές υποχρεώσεις για επενδύσεις και θέσεις εργασίας στη χώρα.

«Πράγματι, διεξάγονται πολύ εντατικές συνομιλίες – στόχος μας είναι να υπάρξει μια γαλλογερμανική πρωτοβουλία», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, στο περιθώριο των ετήσιων συνεδριάσεων του ΔΝΤ στην Μπανγκόκ. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στην «τελική ευθεία» για την επίτευξη συμφωνίας.

Ωστόσο, η γερμανική στήριξη εξαρτάται από την ύπαρξη σαφών δεσμεύσεων για επενδύσεις στις μονάδες παραγωγής, αλλά και για την απασχόληση, σύμφωνα με τον Κλίνγκμπαϊλ. Οι συγκεκριμένες εγγυήσεις θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος του συνολικού πακέτου, ενώ οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει δηλώσει ότι η συμφωνία με το Βερολίνο βρίσκεται κοντά. Η συντηρητική συμμαχία CDU/CSU του Μερτς στηρίζει τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με το Παρίσι.

Στον αντίποδα, το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) του Κλίνγκμπαϊλ ζητεί να υπάρξει δεσμευτική κυβερνητική συμφωνία, η οποία θα υποχρεώνει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να επενδύουν στη Γερμανία και να προστατεύουν τις θέσεις εργασίας.

Η διαφωνία αυτή αποτελεί το βασικό εμπόδιο για την τελική γερμανική έγκριση της πρωτοβουλίας, την ώρα που οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης επιχειρούν να διαμορφώσουν κοινή γραμμή για έναν κλάδο που βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές πιέσεις.

Περισσότερη ευελιξία στους κανόνες CO2

Η κοινή γαλλογερμανική πρωτοβουλία αποσκοπεί στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις εκπομπές CO2 των αυτοκινήτων, ενώ παράλληλα προβλέπει ενίσχυση των δικλίδων προστασίας απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό, κυρίως από την Κίνα.

Στο υπό διαμόρφωση πακέτο περιλαμβάνονται επίσης απαιτήσεις για τοπικό περιεχόμενο στην παραγωγή, καθώς και μέτρα τύπου «Buy European», με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης.

«Δεν πρέπει να είμαστε οι αφελείς, δεν πρέπει να είμαστε οι ανόητοι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κλίνγκμπαϊλ, αναφερόμενος στις αθέμιτες κινεζικές εμπορικές πρακτικές και στις επιδοτούμενες εξαγωγές.

Όπως σημείωσε, η Ευρώπη πρέπει να προσαρμόσει και τους δικούς της κανόνες και αυτό είναι που επιχειρεί τώρα η γερμανική κυβέρνηση, σε συνεργασία με τη Γαλλία και, ευρύτερα, σε επίπεδο G7.

Στο επίκεντρο και τα κινεζικά υβριδικά

Οι γαλλογερμανικές διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται λίγες ημέρες μετά την κατανόηση που επιτεύχθηκε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, βάσει της οποίας οι εξαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων κινεζικής παραγωγής προς την Ευρώπη θα περιοριστούν σε 350.000 οχήματα το 2027.

Ο αριθμός αυτός συγκρίνεται με περίπου 800.000 οχήματα που αναμένεται να εισαχθούν φέτος. Τα υβριδικά δεν είχαν συμπεριληφθεί στους δασμούς που επέβαλε η ΕΕ το 2024 στα κινεζικά αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γεγονός που συνέβαλε στην απότομη αύξηση των αποστολών.

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται ήδη υπό πίεση εξαιτίας των φθηνότερων κινεζικών μοντέλων που κερδίζουν έδαφος στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει εξασθένηση των πωλήσεων στην κινεζική αγορά.

Η συμφωνία δεν λύνει το ευρωπαϊκό πρόβλημα

Μια συμφωνία μεταξύ Παρισιού και Βερολίνου θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική πολιτική ώθηση στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, δεν αρκεί όμως από μόνη της για την οριστική διευθέτηση των ζητημάτων.

Οι αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ για τις εκπομπές των αυτοκινήτων, όπως και ο Industrial Accelerator Act, θα πρέπει να λάβουν την έγκριση των κρατών-μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν να έχει ολοκληρωθεί το συνολικό πακέτο για την αυτοκινητοβιομηχανία έως το τέλος του έτους, γεγονός που αυξάνει την πίεση σε Βερολίνο και Παρίσι να καταλήξουν σύντομα σε κοινή θέση.

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