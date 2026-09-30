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Η Samsung ανανεώνει τη σειρά των premium tablets της, παρουσιάζοντας δύο νέα μοντέλα με βελτιωμένες επιδόσεις, λεπτότερο σχεδιασμό και αναβαθμισμένες δυνατότητες οθόνης, ενώ παράλληλα φέρνει στην αγορά τη νέα γενιά του έξυπνου tracker SmartTag 3.

Η νέα σειρά Galaxy Tab S12 βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα Android και περιλαμβάνει δύο εκδόσεις: το κορυφαίο Galaxy Tab S12 Ultra και το πιο προσιτό Galaxy Tab S12+.

Το Galaxy Tab S12 Ultra αποτελεί τη ναυαρχίδα της νέας σειράς, με τιμή που ξεκινά από τα 1.399 δολάρια, δηλαδή 100 δολάρια υψηλότερα από την προηγούμενη γενιά.

Η συσκευή διαθέτει οθόνη 12,6 ιντσών και εξαιρετικά λεπτό σώμα πάχους μόλις 5,1 χιλιοστών, με τη Samsung να δίνει έμφαση στη φορητότητα χωρίς να περιορίζει τις δυνατότητες του tablet.

Το Galaxy Tab S12+ κοστολογείται στα 1.200 δολάρια, επίσης αυξημένο κατά 100 δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, και διαθέτει αντίστοιχη οθόνη 12,6 ιντσών.

Και οι δύο συσκευές προσφέρουν φωτεινότητα έως 1.600 nits, ρυθμό ανανέωσης 120 Hz και πιστοποίηση IP68 για προστασία από σκόνη και νερό.

Η μεγαλύτερη αναβάθμιση αφορά την οθόνη του Galaxy Tab S12+, καθώς το προηγούμενο μοντέλο περιοριζόταν σε περίπου 650 nits φωτεινότητας.

Το Ultra διαφοροποιείται επιπλέον με υπερευρυγώνια κάμερα 8 megapixel στο πίσω μέρος, εκτός από τον βασικό αισθητήρα των 13 megapixel, ενώ διαθέτει και υποστήριξη Wi-Fi 7, έναντι Wi-Fi 6E στο μοντέλο Plus.

Νέος επεξεργαστής και εργαλεία δημιουργικότητας

Τα δύο νέα tablets εξοπλίζονται με επεξεργαστή MediaTek 3 νανομέτρων, ο οποίος προσφέρει βελτιώσεις στις επιδόσεις και στα γραφικά σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Η Samsung συνεχίζει να περιλαμβάνει το ψηφιακό πενάκι S Pen στη συσκευασία, ενώ το πληκτρολόγιο πωλείται ξεχωριστά, όπως συμβαίνει και με τα αντίστοιχα προϊόντα της Apple.

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα απλό book cover keyboard ή την έκδοση Pro, η οποία διαθέτει πλήρες trackpad.

Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει σειρά από δωρεάν δοκιμαστικές συνδρομές για εφαρμογές όπως το Adobe Photoshop, το Lightroom, το Notability και εξάμηνη πρόσβαση στο Google AI Pro.

Τα Galaxy Tab S12 Ultra και Galaxy Tab S12+ θα είναι διαθέσιμα από τις 7 Οκτωβρίου σε σκούρο γκρι και ανοιχτό ασημί χρώμα.

Η Samsung απαντά στην επερχόμενη κίνηση της Apple

Η κίνηση της Samsung έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Apple αναμένεται να παρουσιάσει νέο iPad mini με OLED οθόνη, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει την κυριαρχία της στην αγορά των tablets.

Με τη νέα σειρά Galaxy Tab S12, η Samsung επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στην premium κατηγορία, προσφέροντας μεγαλύτερη έμφαση στην παραγωγικότητα, τη δημιουργία περιεχομένου και τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

SmartTag 3: Μικρότερο μέγεθος και μεγαλύτερη αυτονομία

Παράλληλα με τα νέα tablets, η Samsung παρουσίασε και το SmartTag 3, τη νέα γενιά του έξυπνου tracker για τον εντοπισμό αντικειμένων.

Η νέα συσκευή είναι 35% μικρότερη, 33% ελαφρύτερη και πιο ενεργειακά αποδοτική σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο.

Σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να φτάσει έως και τις 790 ημέρες, έναντι 700 ημερών στην προηγούμενη έκδοση.

Το SmartTag 3 λειτουργεί με αντικαταστάσιμη μπαταρία τύπου CR232 και συνδέεται με το οικοσύστημα συσκευών της Samsung, χρησιμοποιώντας το δίκτυο προϊόντων της εταιρείας για τον εντοπισμό χαμένων αντικειμένων.

Σε αντίθεση με το δίκτυο Find My Hub της Google, η υπηρεσία βασίζεται αποκλειστικά σε συσκευές Samsung για τον εντοπισμό θέσης.

Η εταιρεία διευρύνει επίσης τις λειτουργίες για χρήστες που χρησιμοποιούν το tracker για την παρακολούθηση κατοικίδιων, αν και η συσκευή δεν παρέχει συνεχή παρακολούθηση τοποθεσίας 24 ώρες το 24ωρο.

Το SmartTag 3 θα κυκλοφορήσει στις αρχές Νοεμβρίου με τιμή 30 δολάρια για μία συσκευή και 100 δολάρια για πακέτο τεσσάρων τεμαχίων, συνοδευόμενο από αξεσουάρ για εύκολη τοποθέτηση σε αποσκευές και άλλα αντικείμενα.

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