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Ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Όλιβερ Μπλούμε, προσέρχεται στη κρίσιμη συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου της Παρασκευής χωρίς να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για το φιλόδοξο σχέδιο αναδιάρθρωσης του γερμανικού κολοσσού.

Μια συμφωνία παραμένει θεωρητικά εφικτή, όμως οι πιθανότητες μειώνονται, καθώς διοίκηση, εργαζόμενοι και η κυβέρνηση της Κάτω Σαξονίας εξακολουθούν να διαφωνούν έντονα για το εύρος και την ταχύτητα των αλλαγών που απαιτούνται.

Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, η απειλή της διοίκησης να παρακάμψει το εποπτικό συμβούλιο μέσω μιας έκτακτης γενικής συνέλευσης μετόχων δεν φαίνεται να έχει πείσει τους βασικούς αντιπάλους του σχεδίου.

Η συγκεκριμένη επιλογή είχε γίνει γνωστή πριν από την προηγούμενη συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου τον Ιούλιο. Αν και η ομάδα του Μπλούμε αναγνωρίζει ότι η κίνηση μπορεί τελικά να μην αποδώσει, η διοίκηση θέλει να δείξει ότι εξάντλησε όλα τα διαθέσιμα περιθώρια προκειμένου να προχωρήσει στην αναδιάρθρωση.

Περικοπές θέσεων εργασίας και εργοστάσια χωρίς μέλλον

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας δεν θεωρούν αξιόπιστη αυτή την απειλή, γεγονός που περιορίζει τη διαπραγματευτική ισχύ του Μπλούμε στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει στήριξη για βαθύτερες περικοπές θέσεων εργασίας, μειωμένη παραγωγική δυναμικότητα και ένα σχέδιο που ενδέχεται να αφήσει τέσσερα γερμανικά εργοστάσια χωρίς νέα μοντέλα για να διατηρήσουν τη λειτουργία τους την επόμενη δεκαετία.

Ωστόσο, η συνεδρίαση της Παρασκευής δεν θεωρείται απαραίτητα μια στιγμή «όλα ή τίποτα». Το εποπτικό συμβούλιο θα μπορούσε να σημειώσει περιορισμένη πρόοδο, μειώνοντας τις διαφορές ή συμφωνώντας σε επιμέρους στοιχεία της αναδιάρθρωσης, αφήνοντας τα πιο δύσκολα ζητήματα για αργότερα.

Εάν δεν υπάρξει συνολική συμφωνία, οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν. Η αναδιάρθρωση της Volkswagen αποτελεί μια μακρά διαδικασία στην οποία εμπλέκονται η διοίκηση, οι εργαζόμενοι και πολιτικοί παράγοντες, με τις πιο δύσκολες αποφάσεις για θέσεις εργασίας, εργοστάσια και μελλοντικά προϊόντα να απαιτούν πιθανώς εβδομάδες ή και μήνες συζητήσεων.

Η ιδιαίτερη δύναμη των εργαζομένων στη Volkswagen

Η αντιπαράθεση αποτελεί ακόμη ένα μεγάλο τεστ για το μοντέλο διοίκησης της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης, όπου οι εκπρόσωποι των εργαζομένων διαθέτουν ασυνήθιστα ισχυρό ρόλο.

Ο Μπλούμε έχει υποστηρίξει ότι η εταιρεία πρέπει επειγόντως να αντιμετωπίσει το υψηλό κόστος λειτουργίας, το οποίο είναι περίπου 30% υψηλότερο από των ανταγωνιστών της. Ωστόσο, δεν μπορεί να επιβάλει μονομερώς το σχέδιο χωρίς τη συναίνεση των εργαζομένων.

Το εποπτικό συμβούλιο της Volkswagen αποτελείται ισόποσα από εκπροσώπους μετόχων και εργαζομένων, ενώ η Κάτω Σαξονία, με ποσοστό ψήφων 20%, έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει ορισμένες σημαντικές αποφάσεις.

Η πλευρά που αντιτίθεται στις βαθύτερες περικοπές αμφισβητεί επίσης τη νομική δυνατότητα μιας έκτακτης γενικής συνέλευσης να επιβάλει μέτρα που έχουν απορριφθεί από το εποπτικό συμβούλιο. Παράλληλα, θεωρεί ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε ευθεία επίθεση στο γερμανικό σύστημα συνδιαχείρισης εργαζομένων, προκαλώντας έντονη αντίδραση από τα συνδικάτα.

Το αδιέξοδο στα γερμανικά εργοστάσια

Η διαμάχη γύρω από τα εργοστάσια της Volkswagen αναδεικνύει τα περιορισμένα περιθώρια που έχει η διοίκηση ακόμη και μέσω μιας πιθανής έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Το συνδικάτο IG Metall υποστήριξε ότι, παρότι η διοίκηση μπορεί να αποφασίσει να μην αναθέσει νέα μοντέλα σε συγκεκριμένες μονάδες παραγωγής, αυτό δεν σημαίνει ότι το κλείσιμό τους έχει ήδη αποφασιστεί.

Το συνδικάτο επικαλείται τους εσωτερικούς κανόνες της Volkswagen, σύμφωνα με τους οποίους τα επενδυτικά προγράμματα που καθορίζουν τις δαπάνες για νέα προϊόντα και εργοστάσια απαιτούν την έγκριση του εποπτικού συμβουλίου.

Ακόμη και αν η διοίκηση κατάφερνε να χρησιμοποιήσει μια έκτακτη γενική συνέλευση, η εφαρμογή της συνολικής αναδιάρθρωσης θα παρέμενε δύσκολη. Πολλά μέτρα που αφορούν προσωπικό και παραγωγικές εγκαταστάσεις θα εξακολουθούσαν να απαιτούν διαπραγματεύσεις με συμβούλια εργαζομένων και συνδικάτα.

Έτσι, ο Μπλούμε βρίσκεται αντιμέτωπος με την ίδια σύγκρουση ισχύος που είχε μπλοκάρει και την προηγούμενη προσπάθειά του τον Ιούλιο. Την ίδια ώρα, η οικογένεια Πόρσε–Πιεχ, που ελέγχει τη Volkswagen μέσω της Porsche SE, πιέζει για ταχύτερη αναδιάρθρωση.

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