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Η παγκόσμια τάξη που είχε διαμορφωθεί υπό την ηγεσία των ΗΠΑ «έχει τελειώσει» και ότι ο κόσμος έχει εισέλθει σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «δεν αποτελεί την αιτία, αλλά σύμπτωμα» αυτής της αλλαγής, δήλωσε ο Σούνακ κατά την πρώτη ημέρα του Bloomberg New Economy Forum στο Νέο Δελχί.

«Ο κόσμος στον οποίο βρισκόμαστε τώρα είναι ένας κόσμος όπου δεν γνωρίζουμε ακριβώς σε τι έχουμε καταλήξει και αυτό δημιουργεί τεράστια γεωπολιτική αβεβαιότητα και, πράγματι, κίνδυνο», ανέφερε.

Νέα γεωπολιτική πραγματικότητα

Ο κόσμος προσαρμόζεται σε μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα, σύμφωνα με τον Σούνακ, καθώς η Κίνα έχει εξελιχθεί σε ανταγωνιστή ισότιμου επιπέδου με τις ΗΠΑ στους τομείς της οικονομίας, της στρατιωτικής ισχύος και της τεχνολογίας.

Παράλληλα, χώρες όπως η Ινδία και τα κράτη του Κόλπου διαθέτουν πλέον μεγαλύτερη ελευθερία να χαράσσουν τη δική τους πορεία στη διεθνή σκηνή, σημείωσε.

Ο Σούνακ, ο οποίος εξακολουθεί να είναι μέλος του βρετανικού Κοινοβουλίου, προειδοποίησε επίσης για τους κινδύνους που δημιουργεί η εξάρτηση από την Κίνα για κρίσιμα ορυκτά και βασικά συστατικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή φαρμάκων.

Οι προσπάθειες περιορισμού αυτών των ευπαθειών θα μπορούσαν να καταστήσουν την Ινδία μεγάλο ωφελημένο, καθώς οι ΗΠΑ, η Βρετανία και άλλες χώρες αναζητούν αξιόπιστους εταίρους για τη διαφοροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων τους.

«Εάν θέλετε έναν αξιόπιστο εταίρο, όπως η Ινδία, που μπορεί να σας προσφέρει αυτή την ανθεκτικότητα, αυτό για μένα φαίνεται να είναι το σωστό μονοπάτι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Σούνακ αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στον τεχνολογικό κλάδο, εκτιμώντας ότι οι τεχνολογικές εταιρείες βρίσκονται σε τροχιά ώστε το 2027 να εξελιχθούν σε μεγαλύτερους καθαρούς εκδότες μακροπρόθεσμου χρέους από την αμερικανική κυβέρνηση.

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