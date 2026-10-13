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Η εταιρεία venture capital Sprints, η οποία επένδυσε από νωρίς στη Revolut, ολοκλήρωσε τη συγκέντρωση του πέμπτου επενδυτικού της κεφαλαίου, ύψους 725 εκατ. ευρώ (810 εκατ. δολαρίων).

Η Sprints έχει ήδη αρχίσει να αξιοποιεί τα κεφάλαια, επενδύοντας τόσο σε νέες εταιρείες όσο και στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό της, το οποίο περιλαμβάνει startups στους κλάδους των marketplaces, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του λογισμικού.

Εκτός από τη συμμετοχή της στη Revolut, την πολυτιμότερη startup της Ευρώπης, η Sprints αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχο της Vinted, της πλατφόρμας μεταπώλησης μεταχειρισμένων προϊόντων. Έχει επίσης επενδύσει στην εφαρμογή παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 και στην εταιρεία πληρωμών Checkout.com.

Η άντληση του νέου κεφαλαίου χρειάστηκε περίπου έναν χρόνο για να ολοκληρωθεί, ενώ ήδη έχει επενδυθεί περισσότερο από το ήμισυ των κεφαλαίων, σύμφωνα με τον συνιδρυτή και managing partner της Sprints, Χένρικ Πέρσον.

Στους επενδυτές του fund περιλαμβάνονται πανεπιστημιακά ιδρύματα, ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα, συνταξιοδοτικά ταμεία και family offices.

Η κρίση ρευστότητας στο venture capital

Η αγορά του venture capital αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια σημαντικές πιέσεις ρευστότητας. Οι startups παραμένουν ιδιωτικές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι έξοδοι επενδυτών κινούνται με βραδύτερους ρυθμούς, ενώ οι επενδυτές που διαθέτουν κεφάλαια στα funds αναζητούν αποδόσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εταιρείες venture capital προχωρούν σε πωλήσεις συμμετοχών μέσω secondary συναλλαγών, προκειμένου να εξασφαλίσουν ρευστότητα.

Η Sprints είχε επενδύσει για πρώτη φορά στη Vinted και τη Revolut το 2018, αυξάνοντας στη συνέχεια τις συμμετοχές της μέσα από νέους γύρους χρηματοδότησης. Πέρυσι πούλησε μέρος αυτών των συμμετοχών μέσω secondary συναλλαγών, σύμφωνα με τον Πέρσον.

Παράλληλα, η εταιρεία κατέγραψε σημαντική απόδοση από μία ακόμη επένδυσή της, όταν η Fin, startup που αναπτύσσει AI agents για την εξυπηρέτηση πελατών, εξαγοράστηκε φέτος από τη Salesforce έναντι 3,6 δισ. δολαρίων.

Επιφυλακτικότητα απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη

Παρά την εκρηκτική άνοδο των επενδύσεων σε νέες ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, η Sprints δεν έχει επενδύσει μέχρι σήμερα σε εταιρείες που αναπτύσσουν θεμελιώδη μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως εξήγησε ο Πέρσον, πολλές από αυτές τις startups προσελκύουν κεφάλαια και αποτιμήσεις-ρεκόρ, χωρίς να έχουν ακόμη αναπτύξει ένα σαφές επιχειρηματικό μοντέλο.

«Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να επενδύεις σε υψηλές αποτιμήσεις, αλλά θα πρέπει να ελπίζεις ότι κατά τη διάρκεια της επένδυσής σου η δημοφιλία θα μετατραπεί σε θεμελιώδη επιχειρηματικά μεγέθη, ώστε όταν αλλάξει η αγορά να υπάρχει μια σταθερή εταιρεία με καλές επιδόσεις», ανέφερε.

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