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Για έκτο συνεχόμενο μήνα μειώθηκαν οι πωλήσεις της Toyota, καθώς η άνοδος των τιμών της βενζίνης περιορίζει τη ζήτηση για μη αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Κίνα, ενώ ο σκληρός ανταγωνισμός από τους εγχώριους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων εντείνει τις πιέσεις στον μεγαλύτερο όμιλο αυτοκινήτου παγκοσμίως.

Οι παγκόσμιες πωλήσεις της Toyota τον Ιούλιο, συμπεριλαμβανομένης της θυγατρικής Daihatsu Motor, μειώθηκαν κατά 5,3% σε ετήσια βάση, στις 912.683 μονάδες. Την ίδια περίοδο, η παραγωγή υποχώρησε κατά 1,4%, στα 934.953 οχήματα.

Οι επιδόσεις αποτυπώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πλέον οι διεθνείς αυτοκινητοβιομηχανίες σε δύο κρίσιμες αγορές: την Κίνα και τη Μέση Ανατολή.

«Βουτιά» 24% στην Κίνα

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στην κινεζική αγορά, όπου οι πωλήσεις των σημάτων Toyota και Lexus μειώθηκαν κατά 24% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα στα ηλεκτρικά οχήματα, λανσάροντας μοντέλα που συνδυάζουν μπαταρίες νέας γενιάς με προηγμένο λογισμικό και ψηφιακές λειτουργίες.

Ο ανταγωνισμός από εταιρείες όπως η BYD περιορίζει σταδιακά τον χώρο για τις ξένες μάρκες, με την Toyota να χάνει έδαφος στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο από τον Φεβρουάριο.

Πρόσθετη πίεση δημιουργεί η αύξηση των τιμών των καυσίμων, η οποία καθιστά λιγότερο ελκυστικά τα αυτοκίνητα που εξαρτώνται από τη βενζίνη σε σύγκριση με τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Πτώση σχεδόν 45% στη Μέση Ανατολή

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση στη Μέση Ανατολή, όπου οι πωλήσεις της Toyota μειώθηκαν σχεδόν κατά 45%.

Η σύγκρουση στην περιοχή έχει προκαλέσει αναταράξεις σε κρίσιμες εμπορικές και εφοδιαστικές διαδρομές, ενώ η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου επιβαρύνει περαιτέρω την αγορά.

Η Μέση Ανατολή αποτελεί σημαντική αγορά για την Toyota. Ο ιαπωνικός όμιλος εξάγει στην περιοχή περίπου 500.000 έως 600.000 αυτοκίνητα ετησίως και είχε προειδοποιήσει ήδη από τον Μάιο ότι σχεδόν το μισό αυτού του όγκου θα μπορούσε να επηρεαστεί από τις αναταράξεις.

Τα υβριδικά σώζουν την παρτίδα

Η εικόνα είναι διαφορετική στις υπόλοιπες μεγάλες αγορές. Οι πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική παρέμειναν σχετικά σταθερές, ενώ αυξήθηκαν στην Ιαπωνία και στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές.

Το μεγάλο στήριγμα για την Toyota είναι η αναζωπύρωση της παγκόσμιας ζήτησης για υβριδικά αυτοκίνητα, μια τεχνολογία στην οποία ο ιαπωνικός όμιλος είχε επενδύσει πολύ πριν από τους περισσότερους ανταγωνιστές του.

Η εταιρεία εκτιμά πλέον ότι οι πωλήσεις υβριδικών οχημάτων βρίσκονται σε τροχιά να ξεπεράσουν για πρώτη φορά τα 5 εκατ. μονάδες μέσα στο 2026.

Η ισχυρή ζήτηση για υβριδικά στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με το ασθενέστερο γεν, επέτρεψε μάλιστα στην Toyota να αναβαθμίσει τον Αύγουστο τις προβλέψεις της για την κερδοφορία.

Για το οικονομικό έτος που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2027, η εταιρεία αναμένει πλέον κέρδη 3,4 τρισ. γεν, ανατρέποντας σε σημαντικό βαθμό την απαισιόδοξη εικόνα που είχε παρουσιάσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά λόγω των αυξημένων τιμών των πρώτων υλών.

Παρά τη δύναμη των υβριδικών, πάντως, η Κίνα παραμένει το μεγάλο αγκάθι. Οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τον ρυθμό των τοπικών κατασκευαστών στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, την ώρα που η BYD και οι ανταγωνιστές της διευρύνουν συνεχώς την παρουσία τους.

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