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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ είχαν τη Δευτέρα τηλεφωνική επικοινωνία με αντικείμενο τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, λίγο περισσότερο από 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη επιβολή νέων αμερικανικών δασμών σε καναδικά προϊόντα.

Οι διαπραγματευτές των δύο χωρών εργάζονται εδώ και ημέρες για την επίτευξη συμφωνίας που θα αποτρέψει δασμούς 50% σε σειρά εισαγωγών από τον Καναδά προς τις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων γάλα, μπίρα και εξοπλισμός χόκεϊ. Παράλληλα, οι δύο πλευρές επιδιώκουν τη μείωση υφιστάμενων δασμών και άλλων εμπορικών εμποδίων.

Την τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Κάρνεϊ επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Καναδού πρωθυπουργού.

Το μεγάλο «αγκάθι» της αυτοκινητοβιομηχανίας

Οι κανόνες που αφορούν τον κλάδο του αυτοκινήτου εξελίσσονται σε ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ επέβαλε πέρυσι δασμό 25% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και φορτηγά, προσφέροντας ωστόσο στον Καναδά και το Μεξικό μερική εξαίρεση ανάλογα με το ποσοστό αμερικανικών εξαρτημάτων στην αλυσίδα παραγωγής. Για παράδειγμα, ένα όχημα που συναρμολογείται στο Οντάριο και αποτελείται κατά 50% από αμερικανικά εξαρτήματα επιβαρύνεται ουσιαστικά με δασμό 12,5%.

Ο Καναδάς πιέζει είτε για μείωση του βασικού δασμού στα αυτοκίνητα στο 10% είτε για διεύρυνση της εξαίρεσης. Η κυβέρνηση Τραμπ, ωστόσο, επιμένει σε ελάχιστο συντελεστή 15%.

Ο εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ έχει απαιτήσει από τον Καναδά να καταργήσει όλα τα αντίμετρα που έχει υιοθετήσει, συμπεριλαμβανομένων των ανταποδοτικών δασμών στα αμερικανικά αυτοκίνητα και των απαγορεύσεων που έχουν επιβάλει καναδικές επαρχίες στη λιανική πώληση αμερικανικών αλκοολούχων ποτών.

Η προθεσμία της 19ης Αυγούστου

Καναδοί αξιωματούχοι πέρασαν το Σαββατοκύριακο στην Ουάσιγκτον, πραγματοποιώντας εντατικές διαπραγματεύσεις σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τους δασμούς που ο Τραμπ έχει απειλήσει να ενεργοποιήσει στις 19 Αυγούστου, στις 00:01 ώρα Ουάσιγκτον, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα αξιοποιώντας νομοθεσία που ανάγεται στην εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, τον Tariff Act του 1930, επιτρέποντας την επιβολή δασμών 50% σε χώρες που θεωρείται ότι εφαρμόζουν εμπορικές πρακτικές εις βάρος των ΗΠΑ.

Αξιωματούχος του Καναδά ανέφερε ότι οι δύο κορυφαίοι εμπορικοί διαπραγματευτές της χώρας συναντήθηκαν με τον Γκριρ και τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ.

Ο Κάρνεϊ, μιλώντας νωρίτερα τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους, απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για την πορεία των συνομιλιών. Τόνισε, πάντως, ότι η κυβέρνησή του προετοιμάζεται για «όλα τα ενδεχόμενα», σε περίπτωση που οι δύο χώρες δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία.

Παράλληλα, οι καναδικές αρχές εξετάζουν πιθανά αντίμετρα, εφόσον ο Τραμπ προχωρήσει τελικά στον νέο γύρο δασμών.

Η πολιτική πίεση στον Κάρνεϊ

Ο Καναδός πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος και με ένα περίπλοκο πολιτικό σκηνικό στο εσωτερικό. Όλα τα μεγάλα εργοστάσια αυτοκινήτων του Καναδά βρίσκονται στο Οντάριο, ο πρωθυπουργός του οποίου, Νταγκ Φορντ, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να άρει την απαγόρευση πώλησης αμερικανικών αλκοολούχων ποτών εάν οι ΗΠΑ δεν προσφέρουν σημαντικές ελαφρύνσεις στους δασμούς.

Οι General Motors, Ford και Stellantis διαθέτουν εργοστάσια στον Καναδά, αν και η παραγωγή τους έχει περιοριστεί με την πάροδο του χρόνου και πέρυσι αντιπροσώπευαν λιγότερο από το ένα τέταρτο των οχημάτων που κατασκευάστηκαν στη χώρα.

Το υπόλοιπο μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής προέρχεται από τις Toyota και Honda, γεγονός που καθιστά την προστασία των συμφερόντων των δύο ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση Κάρνεϊ.

Ο Γκρεγκ Μόρντιου, πρώην στέλεχος της Toyota και νυν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο ΜακΜάστερ, εκτιμά ότι ένας δασμός 15% στο μη αμερικανικό περιεχόμενο των οχημάτων θα ήταν πιθανότατα υπερβολικά υψηλός για την καναδική αυτοκινητοβιομηχανία.

Ανάλογα με το μοντέλο, θα αντιστοιχούσε σε πραγματική δασμολογική επιβάρυνση 7% έως 9%, ένα ιδιαίτερα μεγάλο κόστος για έναν κλάδο με χαμηλά περιθώρια κέρδους.

«Εάν οριστικοποιηθεί ένας μόνιμος συντελεστής 15%, ή οποιοδήποτε ποσοστό τελικά συμφωνηθεί, τότε ουσιαστικά καθορίζεται το μακροπρόθεσμο μέλλον της καναδικής αυτοκινητοβιομηχανίας», ανέφερε. «Θα συνεχίσει να συρρικνώνεται».

Στο τραπέζι γαλακτοκομικά, ξυλεία και χάλυβας

Ο Καναδάς πρέπει ταυτόχρονα να έχει στραμμένο το βλέμμα στην επικείμενη επανεξέταση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά (USMCA). Οι σχετικές συνομιλίες αναμένεται να ενταθούν μέσα στον επόμενο χρόνο και οποιαδήποτε συμφωνία υπογράψει τώρα ο Κάρνεϊ για τα αυτοκίνητα θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα βάση για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις, επηρεάζοντας ενδεχομένως και τη δυνατότητα του Μεξικού να προστατεύσει τη δική του αυτοκινητοβιομηχανία.

Τα αυτοκίνητα δεν αποτελούν το μοναδικό δύσκολο ζήτημα. Οι καναδικοί κανόνες για τα γαλακτοκομικά, καθώς και οι αμερικανικοί δασμοί στην ξυλεία και τον χάλυβα, παραμένουν επίσης βασικά σημεία τριβής.

Ο Γκριρ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να αναστείλει την επιβολή των νέων δασμών μόνο εάν ο Καναδάς αντιμετωπίσει σημαντικές αμερικανικές εμπορικές απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων και οι επαρχιακές απαγορεύσεις στα αμερικανικά αλκοολούχα ποτά.

«Εάν μια χώρα προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον μας, προφανώς δεν πρόκειται να το ανεχθούμε. Θα αναλάβουμε δράση», δήλωσε την Παρασκευή. «Η αίσθησή μου είναι ότι οι Καναδοί επιθυμούν μια πιο συμφιλιωτική προσέγγιση, αλλά θα δούμε».

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