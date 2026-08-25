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Η τελευταία ομοβροντία κυρώσεων της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Ιράν συμπεριέλαβε επιχειρήσεις στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, απέφυγε όμως το πολύ πιο καθοριστικό βήμα της επιβολής μέτρων σε μεγάλα κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Τη Δευτέρα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος δεκάδων φυσικών προσώπων και εταιρειών, στο πλαίσιο αυτού που ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ χαρακτήρισε «Operation Economic Outcast» («Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας»), μιας ευρύτερης εκστρατείας που αποσκοπεί στην αποκοπή των τελευταίων χρηματοδοτικών οδών του Ιράν.

Η Ουάσιγκτον αποφεύγει προς το παρόν τις μεγάλες κινεζικές τράπεζες

Τα τελευταία μέτρα κατά του Ιράν δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει να αυξήσει το κόστος των συναλλαγών με την Τεχεράνη, χωρίς ακόμη να αναλάβει το ευρύτερο οικονομικό και διπλωματικό ρίσκο που θα συνεπαγόταν η επιβολή κυρώσεων σε μεγάλες κινεζικές τράπεζες.

Παραμένει, ωστόσο, ασαφές πόσο αποτελεσματικές μπορούν να αποδειχθούν οι κυρώσεις στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, καθώς πρόκειται για ιδιωτικές εταιρείες με περιορισμένη, απ’ όσο είναι γνωστό, έκθεση στις ΗΠΑ.

«Οι κυρώσεις εναντίον συγκεκριμένων εταιρειών είναι άνευ ουσιαστικού αποτελέσματος, καθώς δεν μπορούν να εφαρμοστούν αρκετά γρήγορα ώστε να συμβαδίσουν με την ταχύτητα με την οποία μπορούν να δημιουργηθούν υποκατάστατες εταιρείες», δήλωσε ο Ντέρεκ Σίζορς, ανώτερος ερευνητής στο American Enterprise Institute, ο οποίος παρακολουθεί τις κινεζικές επενδύσεις στο εξωτερικό.

Όπως εξήγησε, ορισμένες επιχειρήσεις μπορούν να ξεκινούν ως εταιρείες-κελύφη (shell company) και στη συνέχεια να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο όγκο δραστηριοτήτων εφόσον καταφέρουν να παραμείνουν ενεργές. Πρόσθεσε ότι οι δεκάδες εταιρείες που κατονομάστηκαν από τις ΗΠΑ αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος ενός «σύμπαντος δεκάδων χιλιάδων» αντίστοιχων οντοτήτων.

Στο επίκεντρο δίκτυο προμήθειας τεχνολογίας

Βασικός στόχος των νέων μέτρων είναι ένα δίκτυο προμήθειας τεχνολογικού εξοπλισμού με επίκεντρο τη Sweet Ocean Industrial Ltd., με έδρα το Χονγκ Κονγκ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, η εταιρεία λειτουργούσε ως ενδιάμεσος για την απόκτηση εξοπλισμού οπτικών συστημάτων λέιζερ, ο οποίος προοριζόταν για το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Malek Ashtar του Ιράν, ένα ερευνητικό ίδρυμα που συνδέεται με τον αμυντικό τομέα της χώρας.

Στη λίστα των κυρώσεων εντάχθηκαν επίσης οι Λι Να, Τιαν Τζιανμπάι και Ζανγκ Λιμέι, όλοι με έδρα την Κίνα, καθώς φέρονται να συνέβαλαν στον συντονισμό των δραστηριοτήτων προμηθειών μέσω του συγκεκριμένου δικτύου.

Οι κυρώσεις επεκτάθηκαν και σε αρκετές επιχειρήσεις που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, συνδέονται με την ίδια εφοδιαστική αλυσίδα, μεταξύ των οποίων οι Shenzhen Sweet Ocean Technology Ltd., RPT Technology Ltd., Tiany Technology Ltd. και MT Trading and Logistics HK Ltd.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ακόμη ότι η DEC Photonics Ltd., με έδρα το Χονγκ Κονγκ, πραγματοποίησε επανειλημμένες μεταφορές κεφαλαίων προς τη Shenzhen Sweet Ocean. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εμπορία προϊόντων λέιζερ και οπτικών συστημάτων.

Εταιρείες-βιτρίνες και χρηματοοικονομικές διαδρομές

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, οι εταιρείες Feili Co., Minvur Ltd., Feisu Ltd. και Guska Co., επίσης με έδρα το Χονγκ Κονγκ, μετέφεραν η καθεμία δεκάδες χιλιάδες δολάρια προς τη Sweet Ocean και το δίκτυό της, διευκολύνοντας την προμήθεια προϊόντων για Ιρανούς τελικούς χρήστες.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι αρκετές από αυτές λειτουργούσαν ως εταιρείες-βιτρίνες, διεκπεραιώνοντας πληρωμές για λογαριασμό ιρανικών χρηματοοικονομικών δικτύων.

Η Ουάσιγκτον έβαλε ξεχωριστά στο στόχαστρο και σειρά εταιρειών logistics που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, διατηρούσαν δεσμούς με το Ιράν. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι Shenzhen Huamei Lianyun International Logistics Co., Shenzhen Bositong Logistics Co. και Bositong Supply Chain Shenzhen Co.

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