Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το πολεμικό ταμείο του super PAC του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αυξήθηκε σε σχεδόν 404 εκατ. δολάρια, μετά την είσπραξη περίπου 3 εκατ. δολαρίων από δωρεές και τόκους τον Ιούλιο. Παρά το τεράστιο απόθεμα ρευστότητας, η οργάνωση δεν δαπάνησε ούτε ένα δολάριο τον συγκεκριμένο μήνα για την ενίσχυση Ρεπουμπλικανών υποψηφίων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Το MAGA Inc. διαθέτει πλέον τα περισσότερα μετρητά από οποιαδήποτε ομοσπονδιακή επιτροπή συγκέντρωσης πολιτικών δωρεών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις που κατατέθηκαν στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή (FEC).

Το τεράστιο ταμείο έχει δημιουργηθεί με τη συνδρομή ορισμένων από τους ισχυρότερους δισεκατομμυριούχους υποστηρικτές του Τραμπ, μεταξύ των οποίων η ιδιοκτήτρια της Las Vegas Sands Μίριαμ Άντελσον, ο επενδυτής Τζεφ Γιας και ο venture capitalist Μαρκ Αντρίσεν.

Νέες δωρεές και $610.000 μόνο από τόκους

Τον Ιούλιο, τα διαθέσιμα του super PAC ενισχύθηκαν περαιτέρω χάρη σε δωρεά 1,4 εκατ. δολαρίων από θυγατρική της εταιρείας ιδιωτικών φυλακών GEO Group και σε ακόμη 1 εκατ. δολάρια από την παραγωγό ζάχαρης Florida Crystals.

Παράλληλα, οι καταθέσεις του MAGA Inc. σε τραπεζικό λογαριασμό της JPMorgan Chase απέφεραν περίπου 610.000 δολάρια σε τόκους μέσα στον μήνα.

Οι συνολικές δαπάνες της οργάνωσης τον Ιούλιο περιορίστηκαν σε μόλις 132.000 δολάρια, τα περισσότερα από τα οποία αφορούσαν λειτουργικά έξοδα, υπηρεσίες συμμόρφωσης, δραστηριότητες συγκέντρωσης χρημάτων και τραπεζικές χρεώσεις.

Περισσότερα από 24.000 δολάρια καταβλήθηκαν στο Trump National Golf Club, κοντά στην Ουάσιγκτον, για εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων.

Το «όπλο» των $404 εκατ. πριν από τις κάλπες

Με λιγότερες από 80 ημέρες να απομένουν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, το τεράστιο απόθεμα μετρητών του MAGA Inc. θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ισχυρό όπλο για τους Ρεπουμπλικανούς στις αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις.

Οι επιτροπές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος συγκεντρώνουν περισσότερα χρήματα από τις αντίστοιχες των Δημοκρατικών, ενισχύοντας περαιτέρω το οικονομικό πλεονέκτημα του κόμματος.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής το MAGA Inc. έχει αξιοποιήσει ελάχιστο μέρος της οικονομικής του δύναμης. Στον τρέχοντα εκλογικό κύκλο έχει δαπανήσει μόλις 2,3 εκατ. δολάρια για να επηρεάσει εκλογικές αναμετρήσεις υπέρ Ρεπουμπλικανών υποψηφίων, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 0,6% των αποθεματικών του.

Το ερώτημα επομένως δεν είναι εάν το στρατόπεδο Τραμπ διαθέτει αρκετά χρήματα, αλλά πότε και πού θα αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει.

Οι Δημοκρατικοί προηγούνται στη μάχη για τη Βουλή

Παρά το χρηματοδοτικό πλεονέκτημα των Ρεπουμπλικανών, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν δυσαρέσκεια των Αμερικανών για τη διαχείριση της οικονομίας από τον Τραμπ αλλά και για τον πόλεμο με το Ιράν.

Η εικόνα αυτή δίνει στους Δημοκρατικούς προβάδισμα για την ανάκτηση του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων τον Νοέμβριο. Για να αποκτήσουν τον έλεγχο και της Γερουσίας, θα πρέπει να κερδίσουν τέσσερις επιπλέον έδρες.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει σε συνέντευξή του, η οποία δημοσιεύθηκε στις 7 Αυγούστου, ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα του MAGA Inc. για να ενισχύσει τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ωστόσο, έως τις 31 Ιουλίου, τελευταία ημερομηνία που καλύπτουν τα στοιχεία της FEC, δεν είχε ακόμη εγκρίνει συγκεκριμένο σχέδιο για την ενεργοποίηση του τεράστιου εκλογικού ταμείου.

Διαβάστε επίσης

Το Ελ. Βενιζέλος ανοίγει γέφυρα με τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ και η Alaska Airlines πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη πτήση στην ιστορία της (pics)

Από το 2027 έρχονται οι… Σκανδιναβοί στην Κω – Το project των 80 εκατ. ευρώ από Premia – ΝLTG (pics)

Αθανάσιος Ψαθάς: Το νέο στοίχημα για την ΕΤΒΑ BIΠΕ – Μελέτες για νέο Επιχειρηματικό Πάρκο στην Αττική

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ