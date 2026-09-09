Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στο «κόκκινο» έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες ανόδους, κάνοντας στάση για ανάσες από τις διαδοχικές υπερβάσεις σε υψηλά 17 ετών (επίπεδα Οκτωβρίου 2009). Οι πωλητές ανέβασαν στροφές μετά το πρώτο δίωρο, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη ακόμη και κάτω από τις 2.680 μονάδες. Ωστόσο, στο φινάλε περιορίστηκαν οι απώλειες, με τον ΓΔ να διατηρείται πάνω από τις 2.700 μονάδες, οι οποίες αποδεικνύονται ανθεκτικό σημείο στήριξης.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (9/9) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 4,96 μονάδες ή -0,18% και έκλεισε στις 2.701,69 μονάδες. Σε περίπου 34 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.675,96 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.709,88 μονάδες. Σε +27,4% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση του Χρηματιστηρίου.

Οι τραπεζικές μετοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής διόρθωσης, ενώ έντονες πιέσεις δέχθηκαν επίσης η Coca-Cola HBC, η Aegean, η Jumbo -όπου άλλαξε χέρια μεγάλος όγκος πακέτων-, αλλά και η Σαράντης, η Fourlis και η Autohellas που ανακοίνωσαν αποτελέσματα. Ισχυρή πτώση σημείωσε ακόμη η Safe Bulkers, η διαπραγμάτευση της οποίας ανεστάλη προσωρινά λόγω του placement που έλαβε χώρα, με 12 εκατ. νέες μετοχές να προστίθενται στο ταμπλό. Από τη διαδικασία η ναυτιλιακή εταιρεία άντλησε 80,4 εκατ. ευρώ, με την τιμή διάθεσης να ορίζεται στα 6,7 ευρώ ανά μετοχή.

Σε αχαρτογράφητα νερά «πλέουν» τα διυλιστήρια, τα οποία επωφελούνται από την ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου, με το μπρεντ να πιάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Ιούλιο. Η Motor Oil σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ, φτάνοντας πάνω από τα 67 ευρώ στα υψηλά ημέρας, με την Euroxx να θέτει τον πήχη στα 70,8 ευρώ σε σημερινό της report. Νέο ρεκόρ 27 ετών για την HELLENiQ ENERGY, η οποία έπιασε τα 17,5 ευρώ για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 1999. «Άλμα» κατέγραψε και η ΔΕΗ, που άγγιξε τα 24,5 ευρώ και έκλεισε σε υψηλό 18 ετών (Ιούνιος 2008).

Συσσώρευση γύρω από τις 2.700 μονάδες – Στο επίκεντρο τα εταιρικά μεγέθη

Η Λεωφόρος Αθηνών συντονίστηκε σήμερα με την επιδείνωση του διεθνούς επενδυτικού περιβάλλοντος. Η κλιμάκωση της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή έχει «εκτινάξει» τις τιμές του πετρελαίου Brent στα 100 δολάρια το βαρέλι, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα και επιτάχυνση της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται οι επικείμενες αποφάσεις των νομισματικών αρχών. Η ΕΚΤ αναμένεται να προχωρήσει αύριο (10/9) σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ οι αγορές τιμολογούν πλέον πιθανότητα 60% για αντίστοιχη αύξηση από την Fed στη διήμερη συνεδρίαση της 15ης-16ης Σεπτεμβρίου. Καθοριστικό ρόλο στις εκτιμήσεις των αναλυτών θα διαδραματίσει η δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ την ερχόμενη Παρασκευή (11/9).

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον της εγχώριας αγοράς επικεντρώνεται στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2026, αλλά και στις σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις άντλησης κεφαλαίων. Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται σε φάση συσσώρευσης στην περιοχή των 2.700 μονάδων, εμφανίζοντας σημάδια κόπωσης όσον αφορά την άμεση συνέχιση της ανοδικής κίνησης. Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η πλησιέστερη αντίσταση εντοπίζεται στις 2.750 μονάδες, ενώ ως βασικό σημείο στήριξης ορίζονται οι 2.670 μονάδες, επίπεδο που διατηρεί ανέπαφη τη βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση.

Σήμερα ξεκίνησε η δημόσια προσφορά για τη δευτερογενή εισαγωγή της Star Bulk στο ελληνικό χρηματιστήριο και η παράλληλη ιδιωτική τοποθέτηση σε επιλέξιμους επενδυτές, με τη διαδικασία να διαρκεί έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση έχει ήδη υπερκαλυφθεί από τις προεγγραφές. Η ναυτιλιακή εταιρεία προχωρά στη διάθεση 4,4 εκατ. νέων μετοχών με ανώτατη τιμή τα 25,5 ευρώ ανά μετοχή, γεγονός που συνεπάγεται μικτά έσοδα έως και 112,2 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης εκτιμάται ότι μπορούν να φθάσουν τα 104,9 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης ενσωματώνει discount περίπου 4% σε σχέση με την τελευταία τιμή στο Nasdaq. Από τα έσοδα, τα 56,8 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν εν μέρει τρία υπό κατασκευή πλοία, ενώ έως και 48,1 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την απόκτηση νεότευκτων ή μεταχειρισμένων πλοίων εντός των επόμενων 24 μηνών.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ιδιωτική τοποθέτηση για την έκδοση έως 12 εκατ. νέων μετοχών της Safe Bulkers, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και τη χρηματοδότηση νέων πλοίων. Ο CEO και βασικός μέτοχος Πόλυς Χατζηωάννου έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει στη διαδικασία. Η διαπραγμάτευση της μετοχής ανεστάλη προσωρινά και συγκεκριμένα για όση ώρα ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία. Στις 15:30 οι μετοχές επανήλθαν στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου.

Στο πεδίο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η Autohellas ανακοίνωσε τις οικονομικές επιδόσεις β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Θα ακολουθήσει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Αύριο (10/9) σειρά έχει η Alpha Trust Ανδρομέδα. Το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας έχει ως εξής: Δευτέρα (14/9) Aegean – Τρίτη (15/9) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Qualco, Performance Technologies, Premia Properties – Τετάρτη (16/9) Lamda Development – Πέμπτη (17/9) Profile – Παρασκευή (18/9) Ελλάκτωρ.

Διαβάστε ακόμη

Μετά τον Ρόκος και η Millennium του Ιζι Ινγκλαντερ στην Αθήνα – Η Ελλάδα μετατρέπεται σε νέο hub για hedge funds

BofA: Το Ορμούζ αλλάζει τις αποτιμήσεις για πετρέλαιο και ενεργειακές μετοχές

Euronext Athens: Ποιες μετοχές έχουν δώσει φέτος τις περισσότερες μονάδες στον Γενικό Δείκτη (πίνακας)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ