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Το πράσινο φως στη συμβιβαστική πρόταση για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της UBS έδωσε η Άνω Βουλή της Ελβετίας οποία σε μεγάλο βαθμό κινείται στη γραμμή των απαιτήσεων της κυβέρνησης, αποτελώντας πλήγμα για την τράπεζα.

Η πρόταση προβλέπει ότι η UBS θα πρέπει να καλύπτει το 90% της αξίας των θυγατρικών με κεφάλαια CET1. Το ποσοστό είναι χαμηλότερο από το 100% που ζητούσε η κυβέρνηση, ωστόσο απομακρύνεται από έναν συμβιβασμό που προέβλεπε εκτεταμένη χρήση μετατρέψιμου χρέους, λύση που προτιμούσε η UBS. Η τράπεζα έχει δηλώσει ότι αντιτίθεται στην επιλογή του 90%.

Η Άνω Βουλή της Ελβετίας, ψήφισε υπέρ της πρότασης με 29 ψήφους έναντι 16 την Τετάρτη, μετά την ένδειξη της υπουργού Οικονομικών, Κάριν Κέλερ-Σούτερ, την προηγούμενη ημέρα ότι είναι διατεθειμένη να την υποστηρίξει. Το νομοσχέδιο θα περάσει πλέον στην Κάτω Βουλή, ενώ η οριστική απόφαση δεν αναμένεται πριν από το επόμενο έτος.

Οι μετοχές της UBS διέγραψαν τα προηγούμενα κέρδη τους και κινήθηκαν σχεδόν αμετάβλητες μετά την ψηφοφορία.

Η Ελβετία αναζητά από την κατάρρευση της Credit Suisse το 2023 έναν τρόπο ώστε να θωρακίσει απέναντι σε μια νέα κρίση τη μοναδική παγκόσμιας εμβέλειας τράπεζά της. Η προσέγγιση της κυβέρνησης βασίζεται σε σημαντική αύξηση των ιδίων κεφαλαίων.

Τα στελέχη της UBS έχουν αντιταχθεί έντονα, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια απαίτηση θα καταστήσει την τράπεζα λιγότερο ανταγωνιστική.

Οι βουλευτές κλήθηκαν τελικά να επιλέξουν μεταξύ τριών προτάσεων, οι οποίες είχαν επικρατήσει έπειτα από μια συζήτηση που ξεπέρασε τον προβλεπόμενο χρόνο και οδήγησε στην αναβολή της ψηφοφορίας για την Τετάρτη.

Η κυβέρνηση ήθελε να απαιτήσει από την UBS να καλύπτει το 100% των θυγατρικών της στο εξωτερικό με ίδια κεφάλαια, κάτι που θα μπορούσε να υποχρεώσει την τράπεζα να προσθέσει έως και 20 δισ. δολάρια σε κεφάλαια CET1 στην ελβετική μητρική της.

Οι δύο άλλες επιλογές προέβλεπαν είτε κάλυψη κατά 90% με ίδια κεφάλαια είτε πλήρη κάλυψη με έναν συνδυασμό 50% ιδίων κεφαλαίων και 50% μετατρέψιμων τίτλων AT1.

Η UBS είχε ταχθεί υπέρ της τελευταίας επιλογής και κατά των άλλων δύο. Πριν από την ψηφοφορία, η Κέλερ-Σούτερ απηύθυνε εκτενή ομιλία στους βουλευτές, αντικρούοντας τα επιχειρήματα που είχαν διατυπώσει η UBS και οι υποστηρικτές της στο Κοινοβούλιο κατά των κυβερνητικών σχεδίων. Τελικά, οι βουλευτές ενέκριναν μια πρόταση που βρίσκεται πιο κοντά στις αρχικές θέσεις της υπουργού παρά σε εκείνη που επιθυμούσε η UBS.

«Η UBS δεν αρνείται ότι διαθέτει τα απαραίτητα κεφάλαια για αυτή την ενίσχυση», δήλωσε η Κέλερ-Σούτερ. Το ερώτημα, πρόσθεσε, είναι αν τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν «για την ενίσχυση της ελβετικής μητρικής τράπεζας, όπως επιθυμεί το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, ή προς όφελος των μετόχων μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών».

Το κυβερνητικό σχέδιο θεωρείται ευρέως το πιο επιβαρυντικό για την UBS, ενώ η πρόταση για τα AT1 θεωρείται η λιγότερο δαπανηρή, παρότι και αυτή συνεπάγεται αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Οι ισχύοντες τραπεζικοί κανόνες της Ελβετίας απαιτούν σήμερα κάλυψη 60% για τις μονάδες της UBS στο εξωτερικό, με το ένα τέταρτο αυτής της κάλυψης να μπορεί να αποτελείται από τίτλους AT1. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το ισχύον πλαίσιο αποδείχθηκε ανεπαρκές κατά την κατάρρευση της Credit Suisse πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Η UBS εκφράζει την αντίθεσή της

Σε δημόσιες δηλώσεις τους τις τελευταίες ημέρες, ο διευθύνων σύμβουλος της UBS, Σέρτζιο Ερμότι, και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κολμ Κέλεχερ, προειδοποίησαν τους βουλευτές να μην υιοθετήσουν την κυβερνητική πρόταση. Αντίστοιχη έκκληση διατύπωσε και ομάδα ισχυρών οργανώσεων εκπροσώπησης συμφερόντων.

Η UBS εξαγόρασε την Credit Suisse σε συμφωνία έκτακτης ανάγκης στις αρχές του 2023, η οποία οργανώθηκε με την παρέμβαση της ελβετικής κυβέρνησης. Έκτοτε, η διοίκηση της τράπεζας έχει εκφράσει την απογοήτευσή της για την προσπάθεια της Βέρνης να επιβάλει υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Η Κέλερ-Σούτερ υποστηρίζει ότι το σχέδιό της θα διασφαλίσει την ανθεκτικότητα της UBS σε περίπτωση νέας κρίσης, προστατεύοντας την Ελβετία από ένα ενδεχόμενο σενάριο κατάρρευσης της μεγαλύτερης, με μεγάλη διαφορά, τράπεζας της χώρας.

Η ίδια έχει απορρίψει την άποψη ότι τα ομόλογα AT1 μπορούν να υποκαταστήσουν τα κεφάλαια CET1 στη συγκεκριμένη περίπτωση, επικαλούμενη τις ευρύτερες αμφιβολίες σχετικά με τη χρήση τους σε συνθήκες κρίσης.

Η πρόταση θα περάσει πλέον στην Κάτω Βουλή, η οποία έχει πιο αριστερό προσανατολισμό και ενδέχεται να την εξετάσει προς το τέλος του έτους, διαμορφώνοντας τη δική της θέση. Εάν οι δύο Βουλές διαφωνήσουν ως προς επιμέρους σημεία, θα ξεκινήσει μια διαδικασία διαδοχικών διαβουλεύσεων μεταξύ τους, έως ότου καταλήξουν σε κοινό κείμενο.

Η οριστική απόφαση για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της UBS δεν αναμένεται πριν από το 2027 το νωρίτερο, ενώ υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο το ζήτημα να οδηγηθεί σε δημοψήφισμα.

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