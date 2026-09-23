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Η πρόταση που εξασφάλισε τη στήριξη των Ελβετών νομοθετών σχετικά με τα κεφαλαιακά επίπεδα της UBS Group θα απαιτήσει από την τράπεζα να διακρατεί περίπου 17 δισ. δολάρια σε ίδια κεφάλαια επιπλέον των τρεχουσών απαιτήσεών της, σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs.

Για το πιστωτικό ίδρυμα με έδρα τη Ζυρίχη —το οποίο ήδη διαθέτει περισσότερα κύρια ίδια κεφάλαια (Common Equity Tier 1) από όσα απαιτεί η ελβετική νομοθεσία— αυτό θα μεταφραζόταν σε κεφαλαιακό έλλειμμα ύψους περίπου 7 δισ. δολαρίων μόνο για τη μητρική τράπεζα της UBS, με βάση την κεφαλαιοποίηση του δευτέρου τριμήνου, όπως έγραψε η ομάδα υπό τον Κρις Χάλαμ σε σημείωμά της μετά τη ψηφοφορία της Τετάρτης στην άνω βουλή.

«Πρόκειται για πιο επιβαρυντικό αποτέλεσμα σε σύγκριση με τους συμβιβασμούς που είχαν συζητηθεί πρόσφατα στο κοινοβούλιο», ανέφεραν ο Χάλαμ και οι συνεργάτες του.

Παρόλο που το αρχικό σχέδιο του ελβετικού Υπουργείου Οικονομικών προέβλεπε 100% κεφαλαιακή κάλυψη των ξένων θυγατρικών, το τελικό αποτέλεσμα είναι αυστηρότερο από έναν λιγότερο δαπανηρό συμβιβασμό που περιλάμβανε ομόλογα AT1. Ο εν λόγω συμβιβασμός είχε επίσης τεθεί στο τραπέζι από τους νομοθέτες και υποστηριζόταν δημοσίως από την UBS. Σε έγγραφο που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα, η UBS ανέφερε ότι η λύση του 90% θα έβλαπτε σημαντικά την ανταγωνιστικότητά της.

Αυτή η ανησυχία αποτυπώθηκε και από αναλυτές μετοχών μετά τη ψηφοφορία, με τους αναλυτές της Citi υπό τον Άντριου Κουμπς να εκφράζουν προβληματισμό για «την αβεβαιότητα που επιφέρει η νομοθεσία στο μελλοντικό επιχειρηματικό μοντέλο της UBS, ιδιαίτερα για τις διεθνείς οντότητες επενδυτικής τραπεζικής».

Η μετοχή της UBS σημείωνε ήπια άνοδο 0,4% σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg. Η τράπεζα έχει χάσει εν μέρει την ισχυρή χρηματιστηριακή πορεία που κατέγραψε ο ευρύτερος ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας τα τελευταία χρόνια.

Οι αλλαγές στον ελβετικό τραπεζικό νόμο δεν είναι ακόμη οριστικές, καθώς το αποτέλεσμα μεταβιβάζεται πλέον προς ψήφιση κάτω βουλή. Η τελική απόφαση για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της UBS δεν αναμένεται νωρίτερα από το 2027, ενώ η απόφαση ενδέχεται να οδηγηθεί ακόμη και σε δημοψήφισμα.

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