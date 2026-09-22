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Ο διευθύνων σύμβουλος της UBS, Σέρτζιο Ερμότι, εκτίμησε ότι οι επιδόσεις της τράπεζας το τρίτο τρίμηνο θα είναι βελτιωμένες σε ετήσια βάση, αν και ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι χαμηλότερος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. «Βλέπουμε καλή δυναμική στη διαχείριση περιουσίας, αλλά και καλή δυναμική στις συναλλαγές», δήλωσε σήμερα ο Ερμότι, μιλώντας στο συνέδριο της Bank of America για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

«Είναι σαφές ότι περιμένουμε τα μεγέθη να είναι αυξημένα σε ετήσια βάση, αλλά είναι πολύ απίθανο να είναι τόσο ισχυρά όσο πέρυσι, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει η επίδραση της εποχικότητας», πρόσθεσε.

Η UBS αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου στις 28 Οκτωβρίου.

Ο Ερμότι προειδοποίησε παράλληλα ότι τα συνολικά έσοδα από προμήθειες στον παγκόσμιο τραπεζικό κλάδο είναι πιθανό να κινηθούν χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι, καθώς το τρίτο τρίμηνο του 2025 ήταν ασυνήθιστα ισχυρό.

Στο επίκεντρο η αμερικανική αγορά

Η UBS είναι ο μεγαλύτερος όμιλος διαχείρισης περιουσίας στον κόσμο εκτός ΗΠΑ και επιδιώκει να διευρύνει περαιτέρω την παρουσία της και στην αμερικανική ήπειρο. Ο Ερμότι επισήμανε ότι ο υψηλός ρυθμός δημιουργίας νέου πλούτου στις ΗΠΑ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη στρατηγική ανάπτυξης της τράπεζας.

Παράλληλα, οι αποχωρήσεις συμβούλων διαχείρισης περιουσίας που συνεργάζονται με την UBS στις ΗΠΑ έχουν επιβραδυνθεί και βρίσκονται πλέον κοντά στον μέσο όρο του κλάδου, σύμφωνα με τον Ερμότι.

Η τάση φυγής συμβούλων είχε επηρεάσει την τράπεζα μετά τις πρόσφατες αλλαγές που πραγματοποίησε στη δομή των αμοιβών τους.

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