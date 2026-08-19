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Η Ευρώπη επιστρέφει δυναμικά στις προτιμήσεις των διεθνών επενδυτών, καθώς οι βελτιωμένες οικονομικές προοπτικές, η ισχυρή εταιρική κερδοφορία και οι αυξανόμενες αμφιβολίες γύρω από τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη στις ΗΠΑ ενισχύουν την ελκυστικότητα των ευρωπαϊκών μετοχών.

Σύμφωνα με έρευνα της Bank of America, περίπου το 47% των διαχειριστών κεφαλαίων εκτιμά ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές θα ξεπεράσουν, έστω και οριακά, σε αποδόσεις τις αμερικανικές μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την περίοδο πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα όσον αφορά τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας. Περίπου 97% των συμμετεχόντων δεν αναμένει ύφεση στην Ευρώπη, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο αισιοδοξίας από το 2007. Παράλληλα, περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις διαχειριστές θεωρούν ότι η επόμενη φάση ανόδου των μετοχών θα στηριχθεί κυρίως στις αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων για τα εταιρικά κέρδη.

«Επανεξετάζουμε το θετικό επενδυτικό αφήγημα για την Ευρώπη που είχε διαμορφωθεί στις αρχές του έτους και διακόπηκε απότομα από τον πόλεμο με το Ιράν», επισημαίνει ο στρατηγικός αναλυτής της BofA, Αντρέας Μπρούκνερ.

Τα εταιρικά κέρδη αλλάζουν την εικόνα

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν καταγράψει ιστορικά υψηλά μέσα στον Αύγουστο, μετά την καλύτερη περίοδο ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της Citigroup αποτυπώνουν μια ολοένα μεγαλύτερη απόκλιση στη δυναμική μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Τα οικονομικά δεδομένα στην Ευρώπη ξεπερνούν τις προβλέψεις με τη μεγαλύτερη ένταση από τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ στις ΗΠΑ πρόσφατοι δείκτες, όπως οι λιανικές πωλήσεις και η απασχόληση, έχουν εμφανίσει σημάδια αδυναμίας.

Η άνοδος των χρηματιστηρίων έχει ασφαλώς περιορίσει ένα από τα παραδοσιακά πλεονεκτήματα της Ευρώπης: τις χαμηλότερες αποτιμήσεις. Ωστόσο, αρκετοί επενδυτές θεωρούν ότι πλέον υπάρχει ισχυρότερο θεμελιώδες υπόβαθρο για την αγορά ευρωπαϊκών μετοχών και όχι απλώς το επιχείρημα ότι είναι φθηνότερες από τις αμερικανικές.

Ο Stoxx Europe 600 διαπραγματεύεται περίπου στις 15 φορές τα αναμενόμενα κέρδη, με την έκπτωσή του έναντι του S&P 500 να βρίσκεται κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2022.

«Η διαφορά αποτίμησης έναντι των ΗΠΑ παραμένει αρκετά ελκυστική, αλλά φαίνεται ότι η αγορά απομακρύνεται από μια ιστορία που βασίζεται αποκλειστικά στις αποτιμήσεις και στρέφεται περισσότερο προς τα κέρδη και τα εισοδήματα, κάτι που είναι θετικό», σημειώνει ο Τζάστιν Ονουεκβούσι, επικεφαλής επενδύσεων της St. James’s Place.

Ο ίδιος διατηρεί αυξημένη έκθεση στις ευρωπαϊκές μετοχές, ενώ εμφανίζεται αρνητικός για την αμερικανική αγορά.

Ο κίνδυνος από ομόλογα, πετρέλαιο και επιτόκια

Η αισιοδοξία, πάντως, δεν είναι χωρίς κινδύνους. Η πρόσφατη εκτίναξη των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δοκιμασίες για το ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό αφήγημα.

Το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού της Γαλλίας έφθασε αυτή την εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008, ενώ οι αντίστοιχες γερμανικές αποδόσεις κινήθηκαν σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2011.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η επίμονη άνοδος των τιμών του πετρελαίου και οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό, καθώς εξακολουθεί να μην διαφαίνεται μια σταθερή και διαρκής εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Stoxx 600 δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να σημειώσει ουσιαστικά κέρδη τον Αύγουστο και υπολείπεται του S&P 500, ο οποίος ενισχύεται κατά 2,7%, έπειτα από δύο συνεχόμενους μήνες κατά τους οποίους η Ευρώπη είχε υπεραποδώσει.

Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα της BofA αναμένουν υψηλότερα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην πτώση των χρηματιστηρίων. Ιστορικά, οι μετοχές μπορούν να συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά ακόμη και σε περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, εφόσον η οικονομική ανάπτυξη είναι αρκετά ισχυρή ώστε να δικαιολογεί την αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Το «πλεονέκτημα» της Ευρώπης απέναντι στην AI

Ένας ακόμη παράγοντας που λειτουργεί υπέρ των ευρωπαϊκών αγορών είναι οι αυξανόμενες ανησυχίες για τις τεράστιες δαπάνες των μεγαλύτερων αμερικανικών τεχνολογικών ομίλων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σε αντίθεση με τους αμερικανικούς δείκτες, όπου κυριαρχούν εταιρείες που πραγματοποιούν κολοσσιαίες επενδύσεις στην AI, οι ευρωπαϊκοί δείκτες έχουν μεγαλύτερη έκθεση σε κλάδους που μπορούν να επωφεληθούν από την ανάπτυξή της χωρίς να επωμίζονται στον ίδιο βαθμό το κόστος.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι υποδομές, η πράσινη ενέργεια και επιχειρήσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν την AI για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους.

«Οι λιγότερο δημοφιλείς κυκλικοί κλάδοι είναι ενδιαφέροντες επειδή δεν είναι AI, παράγουν κέρδη και είναι ανθεκτικοί – ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να διαφοροποιήσει κανείς την έκθεσή του στα κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη», αναφέρει ο Άλπες Πατέλ, managing partner της RootBridge Capital.

Η Μάντισον Φάλερ, παγκόσμια επενδυτική στρατηγική αναλύτρια της JPMorgan Private Bank, εκτιμά από την πλευρά της ότι μετά το φετινό ράλι απαιτείται μεγαλύτερη επιλεκτικότητα. Προτιμά τις ευρωπαϊκές τράπεζες και τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, οι οποίες αναμένεται να επωφεληθούν περισσότερο από ένα ευνοϊκότερο οικονομικό περιβάλλον.

Παράλληλα, στρέφεται σε εταιρείες που διαθέτουν φυσικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι δύσκολο να αντικατασταθούν και συνεπώς είναι λιγότερο ευάλωτες στις ανατροπές που μπορεί να προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Τα στοιχεία για τις τοποθετήσεις των επενδυτών δείχνουν ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω αγορές ευρωπαϊκών μετοχών.

Στην έρευνα της BofA, ένα καθαρό 6% των διαχειριστών εμφανίζεται overweight στις μετοχές της Ευρωζώνης, ποσοστό που εξακολουθεί να βρίσκεται ελαφρώς χαμηλότερα από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Στον αντίποδα, η έκθεση στις αμερικανικές μετοχές βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2024, περίπου 1,5 τυπική απόκλιση πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο.

Η εικόνα αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι, παρά το ισχυρό φετινό ράλι, η Ευρώπη μπορεί να διαθέτει ακόμη «καύσιμα» για νέες εισροές, εφόσον η ανάπτυξη και τα εταιρικά κέρδη συνεχίσουν να επιβεβαιώνουν τις αυξημένες προσδοκίες των επενδυτών.

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