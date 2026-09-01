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Η μεγάλη τάση εξαγορών στη Βρετανία ξεπέρασε το ορόσημο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων και συνεχίζει με αμείωτη ένταση, στον απόηχο ενός νέου μπαράζ συμφωνιών.

Στο επίκεντρο της δραστηριότητας βρέθηκε η Bodycote Plc, εταιρεία ειδικευμένη στη βιομηχανική θερμική επεξεργασία, η οποία συμφώνησε να εξαγοραστεί από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Veritas Capital έναντι 1,65 δισεκατομμυρίων λιρών (2,2 δισ. δολάρια). Παράλληλα, ο όμιλος εξαγορών Epiris κατέθεσε προσφορά ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου λιρών για τον πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Gamma Communications Plc, ενώ η νορβηγική DNO συμφώνησε για την απόκτηση της εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου Capricorn Energy Plc έναντι 292 εκατομμυρίων λιρών.

Θερμό καλοκαίρι για τα βρετανικά deals

Οι νέες αυτές συναλλαγές έρχονται να προστεθούν σε ένα από τα πιο θερμά καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί για τα βρετανικά deals. Τους προηγούμενους μήνες ολοκληρώθηκαν εξαγορές μαμούθ, όπως της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους EasyJet Plc και της εταιρείας διαχείρισης αποθηκών Segro Plc.

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, η συνολική αξία των εξαγορών για εισηγμένες εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζει εκρηκτική αύξηση άνω του 200% φέτος, αγγίζοντας σχεδόν τα 110 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ελκυστικές αποτιμήσεις και μαγνήτης για ξένα Funds

Βασικός μοχλός αυτής της κινητικότητας είναι οι ξένοι αγοραστές και τα funds ιδιωτικών κεφαλαίων, τα οποία εντοπίζουν σημαντικές ευκαιρίες στη βρετανική χρηματιστηριακή αγορά, καθώς οι αποτιμήσεις παραμένουν εξαιρετικά ελκυστικές σε σύγκριση με άλλα διεθνή χρηματιστήρια.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στη χρονιά άλλαξαν χέρια εμβληματικοί όμιλοι όπως η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Schroders Plc, η εταιρεία δοκιμών και πιστοποιήσεων Intertek Plc, αλλά και η ασφαλιστική Beazley Plc.

Προβληματισμός στο Σίτι λόγω ξηρασίας στα IPOs

Ωστόσο, αυτό το κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών συνιστά δίκοπο μαχαίρι για το Σίτι του Λονδίνου. Παρά τα υψηλά έσοδα που αποφέρει στους επενδυτικούς τραπεζίτες, η ταυτόχρονη ξηρασία νέων εισαγωγών (IPOs) στο χρηματιστήριο δημιουργεί έντονο προβληματισμό.

Η σταδιακή έξοδος εισηγμένων εταιρειών εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον του Λονδίνου ως διεθνούς εταιρικής έδρας, αλλά και για τη διατήρηση του οικοσυστήματος τραπεζιτών και νομικών συμβούλων που στηρίζουν τη χρηματοπιστωτική του δραστηριότητα.

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