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Το γραφείο του Ιρανού προέδρου ανακοίνωσε σήμερα την παραίτηση του υπουργού Πετρελαίου, Μοχσέν Πακνετζάντ, την ώρα που μεγάλες ουρές σχηματίζονται στα πρατήρια καυσίμων της χώρας από τότε που άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο Μόχσεν Πακνετζάντ ήταν υπουργός Πετρελαίου του κράτους-μέλους του ΟΠΕΚ από τον Αύγουστο του 2024 και παραιτείται ενώ ο επτάμηνος πόλεμος μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ ασκεί πιέσεις στην οικονομία της χώρας.

Iran’s oil minister resigns, no reason given https://t.co/N0T5UCr57f https://t.co/N0T5UCr57f — Reuters (@Reuters) October 4, 2026

«Μετά την αποδοχή της παραίτησης του Μοχσέν Πακνετζάντ, ο Χαμίντ Μπορντ, γενικός διευθυντής της Εθνικής Εταιρίας Πετρελαίου του Ιράν, διορίστηκε υπηρεσιακός υπουργός Πετρελαίου με προεδρικό διάταγμα», αναφέρει το γραφείο του Μασούντ Πεζεσκιάν σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

Ο Πακνετζάντ, λίγο πριν γίνει γνωστή η παραίτησή του, είχε δηλώσει σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης: «Τα έσοδα από το πετρέλαιο που έχουμε πουλήσει εξακολουθούν να εισρέουν και, αν θέλει ο Θεός, αυτό θα συνεχιστεί».

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