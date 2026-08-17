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Το BBC ζήτησε από αμερικανικό δικαστήριο να το συνδράμει προκειμένου να εξασφαλίσει έγγραφα και καταθέσεις από μέλη της οικογένειας του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της αγωγής για δυσφήμιση ύψους 10 δισ. δολαρίων που έχει καταθέσει εναντίον του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.

Οι δικηγόροι του BBC υποστηρίζουν ότι η Ιβάνκα Τραμπ, ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ έχουν «προσωπική γνώση» των γεγονότων και πιθανότατα διαθέτουν στοιχεία που σχετίζονται με βασικά σημεία των ισχυρισμών του Τραμπ κατά του βρετανικού δικτύου, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε την Παρασκευή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα.

Όπως αναφέρεται στην κατάθεση, το BBC δεν έχει καταφέρει να τους επιδώσει κλητεύσεις, καθώς και οι τρεις βρίσκονται υπό την προστασία της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και άλλου προσωπικού ασφαλείας, αναφέρει το Associated Press.

Η αγωγή των 10 δισ. δολαρίων

Ο Τραμπ κατέθεσε την αγωγή τον Δεκέμβριο, διεκδικώντας αποζημίωση 10 δισ. δολαρίων από το BBC, το οποίο κατηγορεί για δυσφήμιση, καθώς και για παραπλανητικές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο ένα ντοκιμαντέρ του 2024 παρουσίασε, έπειτα από μοντάζ, την ομιλία που είχε εκφωνήσει ο Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, πριν από την επίθεση διαδηλωτών στο Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με την αγωγή, το BBC «ένωσε δύο εντελώς διαφορετικά τμήματα της ομιλίας» προκειμένου να παρουσιάσει σκόπιμα με παραπλανητικό τρόπο το νόημα των όσων είχε πει ο Τραμπ.

Η πλευρά του Αμερικανού Προέδρου υποστηρίζει επίσης ότι το συγκεκριμένο μοντάζ αποτέλεσε μια απροκάλυπτη προσπάθεια παρέμβασης και επηρεασμού των προεδρικών εκλογών του 2024.

Το BBC έχει ζητήσει συγγνώμη από τον Τραμπ για το παραπλανητικό μοντάζ, επιμένει ωστόσο ότι δεν τον δυσφήμισε.

Γιατί το BBC στρέφεται στην οικογένεια Τραμπ

Στη νέα δικαστική κατάθεση, το BBC υποστηρίζει ότι τα μέλη της οικογένειας Τραμπ γνωρίζουν γεγονότα που σχετίζονται άμεσα με τον ισχυρισμό του Προέδρου ότι θα ήταν ουσιωδώς αναληθές να υπονοηθεί πως υποκίνησε τη βία της 6ης Ιανουαρίου 2021.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Ιβάνκα Τραμπ βρίσκονταν στο Οβάλ Γραφείο ενώ ο Τραμπ εξακολουθούσε να επεξεργάζεται την ομιλία του.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ φέρεται να είχε μιλήσει απευθείας με τον πατέρα του αφού είχαν ήδη ξεσπάσει τα επεισόδια στο Καπιτώλιο.

Το BBC αναφέρει ότι ζήτησε από τον Τραμπ είτε να αποδεχθεί τις κλητεύσεις εκ μέρους της κόρης και του γαμπρού του είτε να δώσει εντολή στη Μυστική Υπηρεσία να επιτρέψει την επίδοσή τους. Σύμφωνα με τον βρετανικό οργανισμό, ο Τραμπ αρνήθηκε.

Έτσι, το BBC ζητά τώρα από το δικαστήριο να του επιτρέψει να επιδώσει τις κλητεύσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συστημένης αλληλογραφίας.

Ο δικαστής έδωσε στη νομική ομάδα του Τραμπ προθεσμία έως την Παρασκευή για να απαντήσει στο αίτημα.

«Προσπαθεί να παρενοχλήσει τον Τραμπ και την οικογένειά του»

Η νομική ομάδα του Τραμπ κατηγόρησε από την πλευρά της το BBC ότι επιχειρεί να αποσπάσει την προσοχή από τη δική του ευθύνη.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, το BBC δυσφήμισε σκόπιμα τον Ντόναλντ Τραμπ και τώρα επιχειρεί να «παρενοχλήσει» τον ίδιο, την οικογένεια και τους υποστηρικτές του, καταχρώμενο τη διαδικασία των καταθέσεων.

Η δίκη έχει προσωρινά προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο.

Την περασμένη εβδομάδα, ομοσπονδιακός δικαστής στη Φλόριντα έδωσε στον Τραμπ προσωρινή αναστολή της εντολής που τον υποχρέωνε να παραδώσει στοιχεία σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αγωγής.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Ρόι Άλτμαν συμφώνησε να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή της εντολής, έως ότου εξετάσει τροποποιημένη αγωγή του Τραμπ, η οποία θα περιορίζει τον ισχυρισμό του ότι υπέστη ζημία τόσο στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες όσο και στη φήμη του.

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