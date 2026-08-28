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Η κλιματική αλλαγή αρχίζει να αποκτά όλο και πιο άμεσο οικονομικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των νοικοκυριών. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες, οι παρατεταμένες ξηρασίες, οι πυρκαγιές και τα ολοένα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν περιορίζονται πλέον στις περιβαλλοντικές τους συνέπειες. Περνούν στην παραγωγή, στις μεταφορές, στην ενέργεια και τελικά στις τιμές που πληρώνει ο καταναλωτής.

Στο επίκεντρο αυτής της νέας πραγματικότητας βρίσκεται ο λεγόμενος κλιματοπληθωρισμός (climateflation): η ανοδική πίεση στις τιμές που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο, ωστόσο το καλοκαίρι του 2026 το επανέφερε δυναμικά στο οικονομικό προσκήνιο, καθώς η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με κύματα καύσωνα, πυρκαγιές και ξηρασία.

Το βασικότερο μέτωπο είναι τα τρόφιμα. Όταν οι υψηλές θερμοκρασίες και η έλλειψη νερού περιορίζουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών, το πρόβλημα μεταφέρεται σταδιακά σε ολόκληρη την αλυσίδα: από τον παραγωγό και τη μεταποίηση έως τη μεταφορά, το σούπερ μάρκετ και τελικά το καλάθι του νοικοκυριού.

Η συζήτηση για τον κλιματοπληθωρισμό έρχεται μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομίες δεν έχουν απαλλαγεί πλήρως από τις προηγούμενες πληθωριστικές πιέσεις. Τα τελευταία χρόνια, στο οικονομικό λεξιλόγιο μπήκαν έννοιες όπως το shrinkflation, δηλαδή η μείωση της ποσότητας ενός προϊόντος χωρίς αντίστοιχη μείωση της τιμής, και το greedflation, που συνδέει μέρος των ανατιμήσεων με τη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους.

Παράλληλα, η επιστροφή των ενεργειακών αναταράξεων επανέφερε και τον φόβο του στασιμοπληθωρισμού, ενός δύσκολου συνδυασμού υψηλού πληθωρισμού και ασθενικής οικονομικής δραστηριότητας. Οι αναταράξεις στον ενεργειακό εφοδιασμό εξαιτίας του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν και της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ ενίσχυσαν αυτούς τους φόβους, πριν η προσοχή αρχίσει να στρέφεται περισσότερο στις επιπτώσεις του ακραίου καιρού.

Η έννοια του κλιματοπληθωρισμού είχε ήδη απασχολήσει έντονα τους κεντρικούς τραπεζίτες από την ενεργειακή κρίση του 2022. Περιγράφει ουσιαστικά ένα πληθωριστικό σοκ που προκύπτει από το οικονομικό κόστος της κλιματικής αλλαγής, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις αυξήσεις των τιμών βασικών αγροτικών προϊόντων όταν ξηρασίες και ακραίες θερμοκρασίες καταστρέφουν καλλιέργειες και περιορίζουν την προσφορά.

Δίπλα σε αυτό το φαινόμενο βρίσκονται δύο ακόμη διαφορετικές πληθωριστικές πιέσεις. Η πρώτη συνδέεται με το αυξανόμενο κόστος των ορυκτών καυσίμων, ενώ η δεύτερη αφορά το κόστος της πράσινης μετάβασης: τις επενδύσεις, τις πρώτες ύλες και τις υποδομές που απαιτούνται για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα.

Το νέο μέτωπο στις τιμές των τροφίμων

Οι μεγαλύτερες ανησυχίες επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή στα αγροδιατροφικά προϊόντα. Οι επιπτώσεις ενός θερμού και ξηρού καλοκαιριού δεν εμφανίζονται απαραίτητα αμέσως στις λιανικές τιμές. Χρειάζεται χρόνος μέχρι οι μικρότερες σοδειές και το υψηλότερο κόστος παραγωγής να περάσουν στη μεταποίηση, στη χονδρική και τελικά στα ράφια.

Για τον λόγο αυτό, ένα μέρος των ανατιμήσεων που συνδέονται με τις καιρικές συνθήκες του φετινού καλοκαιριού θα μπορούσε να γίνει περισσότερο αισθητό προς το τέλος του 2026 και στις αρχές του 2027.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το προηγούμενο σοκ στην ενέργεια και στις πρώτες ύλες θα μπορούσε από μόνο του να προσθέσει περίπου 0,8% στις τιμές των τροφίμων στην Ευρωζώνη. Πάνω σε αυτή την ήδη επιβαρυμένη βάση έρχεται να προστεθεί το κόστος των ακραίων θερμοκρασιών.

Για το 2027, ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη εκτιμάται ότι μπορεί να κινηθεί περίπου στο 3%, έναντι 1,5% το 2026. Μια τέτοια μεταβολή μπορεί να μοιάζει περιορισμένη σε ποσοστιαία βάση, αλλά μεταφράζεται σε αισθητή επιβάρυνση για τα νοικοκυριά.

Για μια οικογένεια που δαπανά 400 ευρώ τον μήνα για τρόφιμα, πληθωρισμός 3% σημαίνει περίπου 144 ευρώ πρόσθετου κόστους τον χρόνο. Με ανατιμήσεις 1,5%, η αντίστοιχη επιβάρυνση περιορίζεται περίπου στα 72 ευρώ.

Η διαφορά αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία για τα χαμηλότερα εισοδήματα. Τα φτωχότερα νοικοκυριά διαθέτουν πολύ μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους για τρόφιμα και στέγαση και επομένως ακόμη και σχετικά μικρές αυξήσεις στις βασικές ανάγκες περιορίζουν δυσανάλογα την αγοραστική τους δύναμη.

Το δυσμενές σενάριο γίνεται ακόμη πιο ανησυχητικό εάν ένα νέο κλιματικό ή γεωπολιτικό σοκ προστεθεί στις υφιστάμενες πιέσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν μπορεί να αποκλειστεί νέα προσέγγιση των υψηλών επιπέδων πληθωρισμού τροφίμων που καταγράφηκαν το 2022 και το 2023, όταν οι αυξήσεις είχαν κορυφωθεί στο 15,5%.

Η παράδοξη επίδραση του καύσωνα στην ενέργεια

Ο κλιματοπληθωρισμός δεν αφορά μόνο τα χωράφια και τις τιμές των τροφίμων. Ένα δεύτερο κρίσιμο πεδίο είναι η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπου οι παρατεταμένοι καύσωνες δημιουργούν μια σύνθετη και συχνά αντιφατική εικόνα.

Τις ώρες της έντονης ηλιοφάνειας, η παραγωγή των φωτοβολταϊκών μπορεί να φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, οδηγώντας περιστασιακά τις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στο μηδέν ή ακόμη και σε αρνητικές τιμές. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα φθηνότερη ενέργεια συνολικά.

Το πρόβλημα βρίσκεται στη χρονική αναντιστοιχία μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Η ηλιακή παραγωγή κορυφώνεται συνήθως το μεσημέρι, ενώ η ζήτηση για κλιματισμό και ψύξη μπορεί να παραμένει ιδιαίτερα υψηλή μέχρι αργά το απόγευμα και το βράδυ, όταν η παραγωγή από φωτοβολταϊκά υποχωρεί.

Έτσι δημιουργούνται έντονες διακυμάνσεις στις τιμές μέσα στην ίδια ημέρα, αυξάνοντας παράλληλα την ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας, ισχυρότερα δίκτυα και ευέλικτες μονάδες παραγωγής.

Υπάρχει και μια δεύτερη παράμετρος. Όταν οι παραγωγοί φωτοβολταϊκής ενέργειας διαθέτουν συστηματικά μεγάλες ποσότητες ηλεκτρισμού σε πολύ χαμηλές ή αρνητικές τιμές, οι αποδόσεις των επενδύσεών τους πιέζονται. Μακροπρόθεσμα αυτό μπορεί να περιορίσει τα κίνητρα για νέες επενδύσεις ή να αυξήσει την ανάγκη για μηχανισμούς κρατικής στήριξης.

Από τις καλλιέργειες στις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα

Οι επιπτώσεις του ακραίου καιρού εξαπλώνονται και πέρα από την πρωτογενή παραγωγή. Καύσωνες, πλημμύρες και ξηρασίες μπορούν να επηρεάσουν σιδηροδρομικές γραμμές, οδικές μεταφορές, ηλεκτρικά δίκτυα και βιομηχανικές υποδομές, δημιουργώντας νέες εστίες κόστους.

Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν παραμορφώσεις στις σιδηροδρομικές γραμμές, να επιβαρύνουν τα ηλεκτρικά συστήματα και να αυξήσουν τις ανάγκες ψύξης οχημάτων και εγκαταστάσεων. Οι καθυστερήσεις που ακολουθούν μεταφέρονται στα δίκτυα logistics, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς και επηρεάζοντας την ομαλή λειτουργία επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των μεγάλων ευρωπαϊκών ποταμών. Σε περιόδους έντονης ξηρασίας, η πτώση της στάθμης των υδάτων περιορίζει το φορτίο που μπορούν να μεταφέρουν τα πλοία ή ακόμη και διακόπτει συγκεκριμένα δρομολόγια. Για βιομηχανίες που εξαρτώνται από τις πλωτές μεταφορές πρώτων υλών, καυσίμων και εμπορευμάτων, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι υψηλότερο κόστος και προβλήματα στην παραγωγή.

Ο κλιματοπληθωρισμός ως μόνιμος μακροοικονομικός κίνδυνος

Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι εάν πρόκειται για παροδικές αυξήσεις ή για έναν νέο, περισσότερο μόνιμο παράγοντα πληθωρισμού. Η απάντηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις κεντρικές τράπεζες, καθώς οι επαναλαμβανόμενες διαταραχές στην προσφορά μπορούν να δυσκολέψουν την επιστροφή του πληθωρισμού στους στόχους.

Μεγάλης κλίμακας ανάλυση στοιχείων τιμών καταναλωτή από 121 χώρες έδειξε ότι οι συνέπειες ενός ακραίου καιρικού επεισοδίου στον πληθωρισμό των τροφίμων δεν εξαφανίζονται όταν υποχωρήσει ο καύσωνας ή τελειώσει η ξηρασία. Αντίθετα, μπορούν να παραμένουν αισθητές για τουλάχιστον δώδεκα μήνες.

Σε βάθος χρόνου, η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να προσθέσει έως 3,2 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στον παγκόσμιο πληθωρισμό τροφίμων και έως 1,18 ποσοστιαίες μονάδες στον συνολικό πληθωρισμό τιμών καταναλωτή έως το 2035.

Αυτό ακριβώς καθιστά τον κλιματοπληθωρισμό διαφορετικό από ένα μεμονωμένο σοκ. Εάν τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνουν συχνότερα, η οικονομία μπορεί να μην προλαβαίνει να απορροφήσει πλήρως τις επιπτώσεις ενός επεισοδίου πριν εμφανιστεί το επόμενο.

Για την Ευρώπη, το ζήτημα μετατρέπεται έτσι από περιβαλλοντική πρόκληση σε πρόβλημα κόστους ζωής, ανταγωνιστικότητας και οικονομικής πολιτικής. Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα αποτελούν το πιο ορατό αποτέλεσμα, αλλά πίσω τους βρίσκεται μια πολύ ευρύτερη αλυσίδα πιέσεων, από την αγροτική παραγωγή και την ενέργεια έως τις μεταφορές και τις επενδύσεις.

Ο κλιματοπληθωρισμός, επομένως, δεν αφορά απλώς το πόσο θα κοστίσει ένα προϊόν στο ράφι μετά από έναν καύσωνα. Αφορά το ενδεχόμενο η κλιματική αστάθεια να μετατραπεί σε μόνιμη πηγή οικονομικής αστάθειας, υποχρεώνοντας επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες να ενσωματώνουν πλέον τον καιρό στις οικονομικές τους προβλέψεις.

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