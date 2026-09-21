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Αυτή την εβδομάδα, η Λευκορωσία, ο στενότερος στρατιωτικός σύμμαχος της Ρωσίας, διεξήγαγε μεγάλης κλίμακας ασκήσεις κοντά στο «Στενό του Σουβάλκι», τον στενό διάδρομο που συνδέει τις χώρες της Βαλτικής με το υπόλοιπο ΝΑΤΟ. Η τοποθεσία αυτή αποτελεί εδώ και καιρό ένα από τα πιο ευάλωτα σημεία του ΝΑΤΟ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε τους πολιτικούς ηγέτες της Γαλλίας για μια εμπιστευτική ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες και, στη συνέχεια, ανακοίνωσε νέα μέτρα για την προστασία των κρίσιμων υποδομών από τις εντεινόμενες υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας.

Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ προχώρησε ακόμη περισσότερο, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία ενδέχεται να εξαπολύσει επιθέσεις με drones ή πυραύλους εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ και να τις παρουσιάσει ως ατυχήματα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καλέσει τους πολίτες να αρχίσουν να προετοιμάζονται για την πιθανότητα πολέμου και να αποθηκεύσουν κονσερβοποιημένα τρόφιμα και πόσιμο νερό. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεών της χώρας δήλωσε ότι η Βρετανία αντιμετωπίζει την «πιο επικίνδυνη» περίοδο των τελευταίων δεκαετιών.

Η Γερμανία προετοιμάζει τα νοσοκομεία της για πιθανή ρωσική επίθεση. Ο Καγκελάριός της, Φρίντριχ Μερτς, προειδοποίησε για «καθοριστικές στιγμές» στην «υπεράσπιση της ελευθερίας και της ειρήνης της ηπείρου μας».

Ακόμη και η φημισμένη για την ουδετερότητά της Ελβετία υιοθέτησε μια νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας, η οποία απαιτεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ικανότητα αυτοάμυνας έναντι ένοπλης επίθεσης.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εν τω μεταξύ, ανακοίνωσε ξαφνικά πρόοδο προς την ίδρυση μόνιμης βάσης του αμερικανικού στρατού στην Πολωνία. Πριν από δύο εβδομάδες, απέστειλε τον διευθυντή της CIA σε μυστική αποστολή για να προειδοποιήσει τη Μόσχα να μην επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έλαβαν μια γεύση της απειλής αυτή την εβδομάδα. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απαγγέλλουν κατηγορίες σε πέντε άτομα που φέρεται να συνεργάζονται με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο ενός δικτύου που σχεδιάζει επιθέσεις και δολοφονίες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και του εσωτερικού των ΗΠΑ. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται επίσης ότι το δίκτυο ανέθεσε επιθέσεις κατά πολιτικών και στρατιωτικών υποδομών σε ευρωπαϊκές χώρες.

Οι κατηγορίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο μοτίβο που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι εδώ και χρόνια: κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ, εμπρησμοί, χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και επιθέσεις κατά κρίσιμων υποδομών. Τον περασμένο μήνα, η Γερμανία κατηγόρησε τη Ρωσία για επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε πολιτικό αεροδρόμιο.

Η στρατηγική πρόκληση για το ΝΑΤΟ είναι ότι η Ρωσία μπορεί να διεξάγει τέτοιες επιχειρήσεις χωρίς να ξεπεράσει σαφώς το όριο προς τον συμβατικό πόλεμο.

Ο Πούτιν χρησιμοποιεί την αμφισημία και την άρνηση ως όπλο, δοκιμάζοντας την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ, ενώ αναγνωρίζει ότι το ΝΑΤΟ είναι διχασμένο ως προς τον καλύτερο τρόπο αντίδρασης, ή ακόμα και ως προς το αν πρέπει να αντιδράσει καθόλου.

Τι θα συμβεί όμως αν ο Πούτιν αποφασίσει να προχωρήσει περαιτέρω; Το «Στενό του Σουβάλκι» προσφέρει μια απάντηση. Πρόκειται για ένα σύνορο μήκους περίπου 65 μιλίων μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας και τη μοναδική χερσαία σύνδεση μεταξύ των κρατών της Βαλτικής που ανήκουν στο ΝΑΤΟ —Λιθουανία, Λετονία και Εσθονία— και του υπόλοιπου ΝΑΤΟ.

Φανταστείτε μια κρίση στην οποία η Ρωσία, ίσως σε συνεργασία με τη Λευκορωσία, μετακινεί δυνάμεις σε ένα τμήμα αυτού του διαδρόμου. Δεν πρόκειται για ρητή εισβολή σε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, όπως για παράδειγμα η είσοδος αρμάτων μάχης στην Πολωνία. Ο Πούτιν θα ισχυριζόταν ότι πρόκειται για περιορισμένη εισβολή και ότι η Ρωσία δεν επιδιώκει κλιμάκωση. Η Ρωσία θα ισχυριζόταν επίσης, μέσω ανεπίσημων διαύλων, ότι μια αντίδραση του ΝΑΤΟ θα έθετε επί τάπητος πυρηνικό πόλεμο.

Ο σκοπός δεν είναι τόσο το «Στενό» και η αποκοπή της βαλτικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, όσο η υπονόμευση του ΝΑΤΟ και των δεσμεύσεών του για αμοιβαία άμυνα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ερωτήθηκε φέτος σχετικά με μια στρατιωτική άσκηση που αφορούσε ακριβώς μια τέτοια ρωσική κίνηση εναντίον του διαδρόμου του Σουβάλκι. Η απάντησή του ήταν ότι το ΝΑΤΟ διεξάγει τακτικά ασκήσεις για τέτοια σενάρια και ότι μια επίθεση θα προκαλούσε καταστροφική αντίδραση.

Για τρεις δεκαετίες μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, η Ευρώπη άφησε την εθνική ετοιμότητα να ατροφήσει. Οι κίνδυνοι πολέμου φαινόταν απομακρυσμένοι. Οι δαπάνες για τις ένοπλες δυνάμεις και η στρατολόγηση μειώθηκαν κατακόρυφα. Η πολιτική άμυνα ήταν ένα κατάλοιπο του παρελθόντος. Και θεωρούταν δεδομένο ότι οι ΗΠΑ θα έρχονταν σε βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης.

Αυτή η εποχή έχει τελειώσει. Σύμφωνα με το CNN, η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο επειδή οι ηγέτες της συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο μια δυσάρεστη αλήθεια: η αποτροπή εξαρτάται από το τι πιστεύει ο Πούτιν, και η αντίδραση της Αμερικής σε έναν εκτεταμένο πόλεμο θα ήταν αβέβαιη.

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