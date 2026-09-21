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Αύξηση 12% σημείωσαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο επτάμηνο του 2026 (περίοδος Ιανουαρίου – Ιουλίου), καθώς ανήλθαν σε 13,518 δισ. ευρώ έναντι 12,07 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Ιούλιο οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,2%, στα 4,722 δισ. ευρώ από 4,406 δισ. ευρώ τον περσινό Ιούλιο, παρά το γεγονός ότι οι τουριστικές αφίξεις μειώθηκαν κατά 3,1% σε ετήσια βάση.

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Τον Ιούλιο του 2026, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε σε 218,5 εκατ. ευρώ, παρά τη βελτίωση που καταγράφηκε στο συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών διευρύνθηκε, λόγω της μεγαλύτερης αύξησης των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 16,1% (0,5% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 12,8% (4,6% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 9,4% (1,2% σε σταθερές τιμές) και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 1,9% (αμετάβλητες σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε σχεδόν αποκλειστικά λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, αν και μικρή βελτίωση καταγράφηκε και στα ισοζύγια μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 3,1% και οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,2%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων διευρύνθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, αντανακλώντας κυρίως την άνοδο των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών πληρωμών κυρίως στον τομέα της γενικής κυβέρνησης και σε μικρότερο βαθμό στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά περίπου 1,5 δισεκ. ευρώ έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025 και διαμορφώθηκε σε 9,3 δισεκ. ευρώ. Ωστόσο, το συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψε βελτίωση.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε, καθώς η αύξηση των εξαγωγών υπερέβη αυτή των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 16,1% (4,9% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 5,8% (0,6% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 8,1% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 3,7% (3,3% και 2,5% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε ως ένα βαθμό από την επιδείνωση κυρίως του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών και δευτερευόντως του ισοζυγίου μεταφορών. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 8,6% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12,0%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση περίπου κατά το ήμισυ των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα, η οποία αντισταθμίστηκε ως ένα βαθμό από τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας, αλλά και, σε μικρότερο βαθμό, της αύξησης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Ιούλιο του 2026, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων μειώθηκε περίπου στο μισό σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε σε 37,1 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη μείωση των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων συρρικνώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων της γενικής κυβέρνησης.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Ιούλιο του 2026, το πλεόνασμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε σημαντική μείωση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκε σε 255,6 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 9,0 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Ιούλιο του 2026, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 166,5 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 768,4 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως τον περιορισμό κατά 2,5 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, παρά την άνοδο κατά 159,3 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 1,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων κατοίκων, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση κατά 389,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε μικρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, κυρίως λόγω της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 530,0 εκατ. ευρώ), η οποία αντισταθμίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη μείωση κατά 492,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η μείωση των υποχρεώσεων των κατοίκων προέρχεται κυρίως από τον περιορισμό κατά 4,5 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (συμπεριλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), η οποία αντισταθμίστηκε, ως ένα βαθμό, από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 530,0 εκατ. ευρώ).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 2,0 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 7,6 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση κατά 1,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων και, σε μικρότερο βαθμό, στην άνοδο κατά 553,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 8,7 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, καθώς και την αύξηση κατά 2,8 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση κατά 3,0 δισεκ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους και στη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 2,9 δισεκ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από την υποχώρηση κατά 1,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η μείωση των υποχρεώσεων των κατοίκων συνδέεται κυρίως με τον περιορισμό κατά 9,1 δισεκ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε κατοίκους από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, η οποία αντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της από την άνοδο κατά 4,4 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, από τη στατιστική προσαρμογή για την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 2,9 δισεκ. ευρώ).

Στο τέλος Ιουλίου του 2026, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 19,5 δισεκ. ευρώ, έναντι 15,8 δισεκ. ευρώ στο τέλος Ιουλίου του 2025.

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