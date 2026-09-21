Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η αναβάθμιση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, δημιουργεί νέα δεδομένα για την επενδυτική συμπεριφορά απέναντι στις ελληνικές τράπεζες. Η επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα και η σταδιακή αναβάθμιση των ίδιων των τραπεζών διευρύνουν τη δυνητική επενδυτική βάση και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την είσοδο νέων κεφαλαίων.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν διανύσει μέσα σε λίγα χρόνια μια διαδρομή που δύσκολα συγκρίνεται με το παρελθόν τους. Από την εποχή των υψηλών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και της αβεβαιότητας για την κεφαλαιακή τους επάρκεια, έχουν περάσει σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζουν τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού, την ισχυρή κερδοφορία, την κεφαλαιακή ενίσχυση και την επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης.

Η σημασία των αναβαθμίσεων

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τις τράπεζες, καθώς η πιστοληπτική αξιολόγηση αποτελεί έναν από τους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος άντλησης κεφαλαίων, την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και, τελικά, το εύρος των επενδυτών που μπορούν ή επιλέγουν να τοποθετηθούν στους τίτλους τους.

Το μεγάλο ορόσημο ήταν η επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα. Η διαδικασία συνεχίζεται και το 2026. Στις 18 Σεπτεμβρίου, η Moody’s διατήρησε την Ελλάδα στο Baa3, αλλά αναβάθμισε το outlook από σταθερό σε θετικό, ενώ η Scope αναβάθμισε το ελληνικό αξιόχρεο από BBB σε BBB+, μεταφέροντας παράλληλα το outlook από θετικό σε σταθερό.

Για τις τράπεζες, η βελτίωση της κρατικής πιστοληπτικής εικόνας λειτουργεί ως ένα ακόμη θετικό στοιχείο στο συνολικό τους πιστωτικό προφίλ. Δεν οδηγεί αυτόματα σε αναβάθμιση, δημιουργεί όμως ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι τράπεζες καλούνται να αποδείξουν ότι η βελτίωση των ισολογισμών τους είναι διατηρήσιμη.

Οι αξιολογήσεις των τραπεζών

Οι σημερινές αξιολογήσεις καταγράφουν ήδη σημαντική βελτίωση, αλλά αφήνουν και περιθώριο για περαιτέρω αναβαθμίσεις.

Η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται στη Moody’s στο Baa1 με αρνητικό outlook, στη S&P στο BBB- με θετικό outlook και στη Fitch στο BBB με σταθερό outlook.

Η Πειραιώς βρίσκεται στη Moody’s στο Baa1 με σταθερό outlook, στη S&P στο BBB- με σταθερό outlook και στη Fitch στο BBB- με θετικό outlook.

Η Alpha Bank έχει αξιολόγηση Baa1 από τη Moody’s, ενώ η Eurobank βρίσκεται στη Moody’s στο Baa1 με αρνητικό outlook, στη S&P στο BBB- με θετικό outlook και στη Fitch στο BBB- με σταθερό outlook.

Στο επίκεντρο των οίκων βρίσκονται πλέον η ποιότητα του χαρτοφυλακίου, η κεφαλαιακή επάρκεια, η οργανική δημιουργία κεφαλαίου, η κερδοφορία και η πιστωτική επέκταση. Η συνέχιση της βελτίωσης της ποιότητας ενεργητικού, η αύξηση των δανείων και η διατήρηση ισχυρών εσόδων μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για υψηλότερες αξιολογήσεις.

Για να προχωρήσει, ωστόσο, ένας οίκος σε νέα αναβάθμιση, θα πρέπει να διαπιστώσει περαιτέρω βελτίωση στα θεμελιώδη μεγέθη: σταθερά χαμηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίου, διατηρήσιμη κερδοφορία και κυρίως ανάπτυξη των δανείων χωρίς αντίστοιχη επιβάρυνση του πιστωτικού κινδύνου.

Η αγορά θα παρακολουθεί, επομένως, αν η πιστωτική επέκταση μετατρέπεται σε περισσότερα έσοδα και κέρδη, χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα του χαρτοφυλακίου. Εκεί βρίσκεται πλέον ένα από τα βασικά κλειδιά για την επόμενη φάση των αξιολογήσεων και, κατ’ επέκταση, για το κόστος χρηματοδότησης, την επενδυτική βάση και την αποτίμηση των ελληνικών τραπεζών.

Η αναβαθμισμένη αγορά δημιουργεί διαφορετικές απαιτήσεις

Ο Σεπτέμβριος ανοίγει έναν νέο κύκλο επαφών των ελληνικών τραπεζών με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον όχι μόνο στην πορεία των μετοχών, αλλά και στην ικανότητα των διοικήσεων να πείσουν για τη διατηρησιμότητα των υψηλών επιδόσεων.

Από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται στο Λονδίνο το Bank of America 31st Annual Financials CEO Conference, ένα από τα σημαντικά ευρωπαϊκά ραντεβού για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Η Bank of America έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του co-president Jim DeMare στις 23 Σεπτεμβρίου.

Για τις ελληνικές τράπεζες, τέτοιες διοργανώσεις αποτελούν ευκαιρία να παρουσιάσουν στους διεθνείς επενδυτές την πρόοδο των ισολογισμών τους, την ποιότητα του χαρτοφυλακίου, την κεφαλαιακή τους θέση και κυρίως τις προοπτικές της πιστωτικής επέκτασης. Το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στο κατά πόσο η ισχυρή κερδοφορία μπορεί να διατηρηθεί σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.

Ωστόσο, ο Σεπτέμβριος είναι μόνο η αρχή. Το επόμενο μεγάλο ορόσημο έρχεται στα τέλη Οκτωβρίου και στις αρχές Νοεμβρίου, με τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων εννεαμήνου. Η αγορά περιμένει από τις διοικήσεις επικαιροποίηση των στόχων τους και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν διατυπωθεί, πιθανές αναβαθμίσεις των guidance για το σύνολο του 2026. Ήδη η Alpha Bank έχει προγραμματίσει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου για τις 5 Νοεμβρίου.

Το αν οι προσδοκίες αυτές θα επιβεβαιωθούν θα εξαρτηθεί από την πορεία των εσόδων, των καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων, των προβλέψεων, της πιστωτικής επέκτασης και της ποιότητας του ενεργητικού.

Στη συνέχεια, το επενδυτικό ημερολόγιο παραμένει γεμάτο. Στις 10 και 11 Νοεμβρίου ακολουθεί το UBS European Conference 2026 στο Λονδίνο, ενώ στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένο το Morgan Stanley – Athens Stock Exchange Greek Investment Conference.

Με άλλα λόγια, οι επόμενες εβδομάδες δημιουργούν μια αλληλουχία γεγονότων: πρώτα οι επαφές με τους διεθνείς επενδυτές, στη συνέχεια τα αποτελέσματα του εννεαμήνου και οι πιθανές αναθεωρήσεις των guidance και, ακολούθως, ένας νέος γύρος παρουσιάσεων προς τα διεθνή funds.

Το κρίσιμο πλέον είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν αξιολογούνται μόνο με βάση την έξοδο από την κρίση. Η αγορά θέλει να δει αν μπορούν να παράγουν σταθερά κέρδη, να αυξάνουν τα δάνεια και ταυτόχρονα να διατηρούν την ποιότητα του χαρτοφυλακίου τους.

Αυτό είναι το νέο αφήγημα που θα κληθούν να υποστηρίξουν οι διοικήσεις στα φθινοπωρινά roadshows: όχι πλέον την επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά την ικανότητα των ελληνικών τραπεζών να λειτουργούν και να αναπτύσσονται ως ώριμοι ευρωπαϊκοί τραπεζικοί όμιλοι.

Διαβάστε ακόμη

Εξωδικαστικός: «Ασπίδα» για το σπίτι με αντάλλαγμα άλλα ακίνητα – Τι αλλάζει από σήμερα

Πώς η ΔΕΗ αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού στα data centers

Ο δισεκατομμυριούχος συλλέκτης με τους 300 Πικάσο και τους 4.500 πίνακες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ