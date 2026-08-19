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Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) κατήγγειλε σήμερα μια «κατάφωρη επίθεση» εναντίον της ανεξαρτησίας του με την επιβολή από την Ουάσινγκτον κυρώσεων με στόχο την πρόεδρό του, την Τομόκο Ακάνε.

Χθες, Τρίτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στην πρόεδρο του ΔΠΔ, καθώς και σε έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο της εισαγγελίας, στο πλαίσιο της εκστρατείας που διεξάγεται από την Ουάσινγκτον εναντίον αυτού του θεσμού, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «πολιτικοποιημένο και ανεπανόρθωτα μεροληπτικό».

«Οι κυρώσεις αυτές αποτελούν κατάφωρη επίθεση εναντίον της ανεξαρτησίας ενός αμερόληπτου δικαστικού θεσμού», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το δικαστήριο, η έδρα του οποίου βρίσκεται στη Χάγη.

«Τέτοια μέτρα, που έχουν στόχο δικαστές, εισαγγελείς και μέλη του προσωπικού (…) υπονομεύουν το κράτος δικαίου», προσθέτει το ΔΠΔ.

Οι αμερικανικές κυρώσεις θεωρούνται απάντηση στις έρευνες που διεξάγονται από το ΔΠΔ με στόχο το Ισραήλ, σύμμαχο των ΗΠΑ. Το 2024, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για ενέργειές του που συνδέονται με τον πόλεμο στη Γάζα.

Οι αμερικανικές κυρώσεις απαγορεύουν στους αξιωματούχους του ΔΠΔ που στοχοθετούνται απ’ αυτές να εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ μπλοκάρουν επίσης συναλλαγές τους μέσα στο αμερικανικό χρηματοοικονομικό σύστημα.

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