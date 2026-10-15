Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένα νέο κύμα έντονης κλιματικής διαταραχής βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ειρηνικό, με τις ενδείξεις να προμηνύουν περαιτέρω ενίσχυση του Ελ Νίνιο τους επόμενους μήνες. Το φαινόμενο αναμένεται να φτάσει στο αποκορύφωμά του τον Δεκέμβριο και να διατηρηθεί έως τον Φεβρουάριο του 2027, ενώ η έντασή του προκαλεί ήδη ανησυχία για τις επιπτώσεις του σε θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις, γεωργία και οικονομική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

Το Ελ Νίνιο αποτελεί ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που εμφανίζεται συνήθως κάθε δύο έως επτά χρόνια. Χαρακτηρίζεται από την ασυνήθιστη άνοδο της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό, κοντά στον ισημερινό.

Το τρέχον επεισόδιο άρχισε να αναπτύσσεται τον Ιούνιο και, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί εδώ και δεκαετίες. Η έντασή του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς εκδηλώνεται σε έναν πλανήτη που ήδη αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Θερμοκρασίες σε επίπεδα ρεκόρ

Οι προβλέψεις για τους επόμενους μήνες δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Για τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο αναμένονται θερμοκρασίες σε επίπεδα ρεκόρ, γεγονός που αποτυπώνει την ταχεία ενίσχυση του φαινομένου.

Η εξέλιξη αυτή δεν περιορίζεται στον Ειρηνικό. Το Ελ Νίνιο μεταβάλλει τα παγκόσμια μοτίβα των ανέμων, της ατμοσφαιρικής πίεσης και των βροχοπτώσεων, προκαλώντας σε διαφορετικές περιοχές είτε μεγαλύτερη ξηρασία είτε αυξημένες βροχοπτώσεις και πλημμυρικά επεισόδια.

Η πιθανότητα το συγκεκριμένο επεισόδιο να παραμείνει ενεργό έως τον Φεβρουάριο του 2027 θεωρείται εξαιρετικά υψηλή. Οι εκτιμήσεις δείχνουν παράλληλα ότι μπορεί να συγκαταλεχθεί στα ισχυρότερα επεισόδια από την έναρξη των συστηματικών καταγραφών, τουλάχιστον από το 1950.

Οι προβλέψεις προκύπτουν από την αξιοποίηση δεδομένων και εκτιμήσεων πολλών εθνικών και διεθνών οργανισμών, σε συνδυασμό με μετρήσεις από ωκεανογραφικές σημαδούρες, δορυφόρους και ραδιοκύματα. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν την παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Η θερμότητα που απελευθερώνεται από τον ωκεανό

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι μετρήσεις στην περιοχή Νίνιο 3,4, η οποία χρησιμοποιείται ως βασικός δείκτης για την ένταση του φαινομένου. Εκεί, η θερμοκρασία των επιφανειακών υδάτων αυξήθηκε από περίπου 1,6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα τον Ιούνιο του 2026 σε 2,5 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό τον Αύγουστο.

Οι προβλέψεις για το τελευταίο τρίμηνο του έτους είναι ακόμη πιο εντυπωσιακές. Η θερμοκρασία εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει περίπου 3,7 βαθμούς Κελσίου πάνω από το φυσιολογικό, με την κορύφωση να τοποθετείται γύρω από τον Δεκέμβριο.

Εφόσον η πρόβλεψη επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί στην περιοχή. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν περίπου 2,6 βαθμοί Κελσίου και είχε σημειωθεί από τον Νοέμβριο του 2015 έως τον Ιανουάριο του 2016.

Το Ελ Νίνιο, πάντως, δεν δημιουργεί από μόνο του επιπλέον θερμότητα στον πλανήτη. Η διαδικασία αφορά κυρίως θερμότητα που έχει συσσωρευτεί στον ωκεανό κάτω από την επιφάνεια και επιστρέφει στην ατμόσφαιρα. Για τον λόγο αυτό, τα ισχυρά επεισόδια του φαινομένου συχνά συμπίπτουν με ιδιαίτερα θερμές χρονιές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά πρόσθετη βαρύτητα επειδή ο ωκεανός ξεκινά από ήδη εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Με άλλα λόγια, υπάρχει σημαντική ποσότητα θερμότητας διαθέσιμη για να μεταφερθεί στην ατμόσφαιρα, αυξάνοντας την πίεση στο ήδη επιβαρυμένο κλιματικό σύστημα.

Στις προβλέψεις συνυπολογίζονται και άλλοι παράγοντες, όπως οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια των υδάτων στον τροπικό Ατλαντικό, οι οποίες επίσης αναμένεται να παραμείνουν πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Ξηρασία, πλημμύρες και πιέσεις στην αγροτική παραγωγή

Οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές σε διάφορες περιοχές. Στην Κεντρική Αμερική, η ξηρασία έχει περιορίσει τις γεωργικές αποδόσεις και έχει προκαλέσει απώλειες σε εκτρεφόμενα ζώα, επιβαρύνοντας το εισόδημα παραγωγών και τις τοπικές οικονομίες.

Στην Ινδία, οι διαταραχές που συνδέονται με το φαινόμενο επηρεάζουν τις συνθήκες του μουσώνα, δημιουργώντας κινδύνους για τις καλλιέργειες. Οι μεταβολές στις βροχοπτώσεις μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την αγροτική παραγωγή, τις τιμές των τροφίμων και την επάρκεια βασικών προϊόντων.

Την ίδια στιγμή, η συνολική εικόνα δεν χαρακτηρίζεται μόνο από έλλειψη βροχών. Σε ορισμένες περιοχές είναι πιθανές έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες, καθώς το Ελ Νίνιο μπορεί να αναδιαμορφώσει σημαντικά τα καιρικά συστήματα και να δημιουργήσει μεγάλες αντιθέσεις από περιοχή σε περιοχή.

Η εξέλιξη του φαινομένου αναμένεται, επομένως, να παρακολουθείται στενά μέχρι την κορύφωσή του τον Δεκέμβριο. Η διάρκεια και η έντασή του, σε συνδυασμό με την ήδη αυξημένη παγκόσμια θερμοκρασία, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον για γεωργία, ενεργειακή ζήτηση, υποδομές και οικονομική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Διαβάστε ακόμη

Ρωσία: Έφτιαξε βάση για drones σε μόλις έξι εβδομάδες (pics)

EBRD: Επένδυση €40 εκατ. για τη στήριξη επιχειρήσεων σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Smartphones: Ιστορική πτώση 22% στην αγορά – Η AI εκτοξεύει το κόστος στα memory chips κατά 350%

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ