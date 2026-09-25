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Οι Χούθι της Υεμένης έχουν ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν θα στοχοποιούν ευρωπαϊκά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι αντάρτες επιχειρούν να ενισχύσουν τον έλεγχό τους στα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Αυτό αναφέρει αποκλειστικό δημοσίευμα των Financial Times, επικαλούμενο διπλωματικές πηγές.

Η επιστολή εστάλη στις 10 Σεπτεμβρίου, την ίδια ημέρα που οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες κατέλαβαν το λιμάνι Μόκα της Υεμένης.

Οι Χούθι απέστειλαν την επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, δηλαδή τη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ, προκειμένου να διαβεβαιώσουν τις ευρωπαϊκές χώρες ότι η επιχείρησή τους κατά μήκος των νότιων ακτών της Υεμένης δεν έχει στόχο να διαταράξει τη διεθνή ναυσιπλοΐα, ανέφεραν οι διπλωμάτες.

Οι αντάρτες υποστήριξαν ότι οι ενέργειές τους δεν θα επηρεάσουν την ελευθερία διέλευσης των πλοίων από τα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Η επιστολή αντανακλά την προσπάθεια των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών να παρουσιάσει τη σύγκρουση ως μια περιορισμένη αντιπαράθεση με τη Σαουδική Αραβία και όχι ως μια ευρύτερη εκστρατεία εναντίον της διεθνούς ναυτιλίας.

Μετά την κατάληψη της Μόκα, οι Χούθι κατέλαβαν αρκετά νησιά στην Ερυθρά Θάλασσα και στην περιοχή των Στενών Μπαμπ ελ Μαντέμπ, αφού προηγουμένως απώθησαν μαχητές που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία και τάσσονται υπέρ της κυβέρνησης της Υεμένης.

Οι Χούθι επανέφεραν τη σύγκρουσή τους με τη Σαουδική Αραβία τον Ιούλιο, όταν ανακοίνωσαν αποκλεισμό των λιμανιών του βασιλείου και εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων, τερματίζοντας την εκεχειρία που ίσχυε από το 2022. Τον Σεπτέμβριο κλιμάκωσαν εκ νέου τις επιχειρήσεις τους με σχεδόν καθημερινές επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Οι Χούθι έχουν επίσης διαβεβαιώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν θα στοχοποιούν αμερικανικά πλοία, μετά τις συνομιλίες που διευκόλυνε το Ομάν με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος έχει χαρακτηρίσει τους Χούθι τρομοκρατική οργάνωση – δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι οι αντάρτες είχαν επικοινωνήσει με την Ουάσινγκτον για να πουν ότι «δεν θέλουν να πολεμήσουν μαζί μας». «Δεν θέλουν να τους επιτεθούμε», είπε ο Τραμπ.

«Αφήνουν τα περισσότερα πλοία να περάσουν. Υπάρχει μόνο μία χώρα με την οποία δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και θα το διευθετήσουμε», επεσήμανε.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ΗΠΑ έχουν μέχρι στιγμής απορρίψει τις εκκλήσεις του Ριάντ να στηρίξουν την εκστρατεία του κατά των Χούθι, ωστόσο μαζί με άλλες χώρες παρέχουν αμυντική υποστήριξη.

Μεγάλες ναυτιλιακές γραμμές, μεταξύ των οποίων η Maersk και η CMA CGM, έχουν επαναφέρει δρομολόγια μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στην Ερυθρά Θάλασσα έχει πλέον φτάσει σχεδόν στο 30% των επιπέδων χωρητικότητας πριν από την κρίση του 2023, σύμφωνα με τη ναυτιλιακή εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Xeneta.

Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων, ωστόσο, παρουσιάζει διαφορετική εικόνα, καθώς λιγότερα τάνκερ έχουν παραλάβει φορτία από το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας τον τελευταίο μήνα.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν την κατάσταση στον Κόλπο και την επιθετικότητα των Χούθι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας υποστήριξε ότι οι υπουργοί «ανέδειξαν την επιδεινούμενη κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία ήδη επηρεάζει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα», προσθέτοντας ότι «οι επιθέσεις των Χούθι σαμποτάρουν επίσης την παγκόσμια οικονομία».

Η ΕΕ βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Σαουδική Αραβία για τον συνδυασμό ναυτικών δυνάμεων με στόχο την προστασία της περιφερειακής ναυσιπλοΐας, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Μάλιστα, η Γαλλία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα στείλει επιπλέον αμυντικά συστήματα, καθώς και στρατεύματα, στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, για την προστασία της περιοχής.

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